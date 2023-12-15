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Чибис назвал открытие ж/д движения к порту Лавна историческим событием - РИА Новости, 15.12.2023
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Мурманская область
 
17:31 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/otkrytie-1916080407.html
Чибис назвал открытие ж/д движения к порту Лавна историческим событием
Чибис назвал открытие ж/д движения к порту Лавна историческим событием - РИА Новости, 15.12.2023
Чибис назвал открытие ж/д движения к порту Лавна историческим событием
Начало железнодорожного движения по мосту через реку Тулому к строящемуся порту Лавна в Мурманской области является историческим событием, оно позволит... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:31
2023-12-15T17:31
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
мурманск
ржд
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МУРМАНСК, 15 дек - РИА Новости. Начало железнодорожного движения по мосту через реку Тулому к строящемуся порту Лавна в Мурманской области является историческим событием, оно позволит значительно нарастить грузооборот через мурманский порт, написал губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале. "Для нас это поистине историческое событие. Еще пару лет назад завершение проекта казалось чем-то невероятным, но мы добились его реализации благодаря поддержке президента России. Меньше чем за год строители проделали невероятно масштабную работу, и все причастные по праву могут гордиться результатом!", - написал Чибис. Он отметил, что теперь с каждым годом грузооборот через порт Мурманск будет стремительно расти. В итоге он увеличится в два раза - до 110 млн тонн в год. "И конечно, это один из знаковых объектов для Арктики и Северного морского пути", - подчеркнул губернатор. В пятницу президент РФ Владимир Путин дал старт рабочему движению поездов на новой железнодорожной линии Выходной - Лавна в Мурманской области. Открытие движения по ней позволит начать перевозки грузов в новый морской порт Лавна на берегу Кольского залива. Полностью ввести в эксплуатацию новую железнодорожную линию планируется в 2024 году. Это позволит доставлять в порт 18 миллионов тонн грузов в год. Правительство РФ в конце 2022 года поручило ОАО "РЖД" завершить строительство железнодорожной линии к строящемуся порту Лавна. Над этим проектом с 2014 года работали частные компании. К началу 2023 года, когда ОАО "РЖД" приступило к реализации проекта, готовность объекта составляла 55%. Перед компанией была поставлена задача ускорить открытие движения и за два года выполнить весь оставшийся объём работ. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта оценивается в 37,7 миллиарда рублей, из них в 2023 году было направлено 21,5 миллиарда рублей и еще 16,2 миллиарда рублей – в 2024. Одним из сложнейших инженерных сооружений стал мост через реку Тулома. Его протяженность 1313 метров. Он состоит из восьми пролетных строений и двух береговых эстакад. Самая высокая точка моста находится на уровне 55 метров над поверхностью воды.
https://ria.ru/20231205/avtobusy-1913951057.html
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мурманская область, андрей чибис, мурманск, ржд
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис, Мурманск, РЖД

Чибис назвал открытие ж/д движения к порту Лавна историческим событием

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
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МУРМАНСК, 15 дек - РИА Новости. Начало железнодорожного движения по мосту через реку Тулому к строящемуся порту Лавна в Мурманской области является историческим событием, оно позволит значительно нарастить грузооборот через мурманский порт, написал губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
"Для нас это поистине историческое событие. Еще пару лет назад завершение проекта казалось чем-то невероятным, но мы добились его реализации благодаря поддержке президента России. Меньше чем за год строители проделали невероятно масштабную работу, и все причастные по праву могут гордиться результатом!", - написал Чибис.
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Он отметил, что теперь с каждым годом грузооборот через порт Мурманск будет стремительно расти. В итоге он увеличится в два раза - до 110 млн тонн в год. "И конечно, это один из знаковых объектов для Арктики и Северного морского пути", - подчеркнул губернатор.
В пятницу президент РФ Владимир Путин дал старт рабочему движению поездов на новой железнодорожной линии Выходной - Лавна в Мурманской области. Открытие движения по ней позволит начать перевозки грузов в новый морской порт Лавна на берегу Кольского залива. Полностью ввести в эксплуатацию новую железнодорожную линию планируется в 2024 году. Это позволит доставлять в порт 18 миллионов тонн грузов в год.
Правительство РФ в конце 2022 года поручило ОАО "РЖД" завершить строительство железнодорожной линии к строящемуся порту Лавна. Над этим проектом с 2014 года работали частные компании. К началу 2023 года, когда ОАО "РЖД" приступило к реализации проекта, готовность объекта составляла 55%. Перед компанией была поставлена задача ускорить открытие движения и за два года выполнить весь оставшийся объём работ.
Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта оценивается в 37,7 миллиарда рублей, из них в 2023 году было направлено 21,5 миллиарда рублей и еще 16,2 миллиарда рублей – в 2024.
Одним из сложнейших инженерных сооружений стал мост через реку Тулома. Его протяженность 1313 метров. Он состоит из восьми пролетных строений и двух береговых эстакад. Самая высокая точка моста находится на уровне 55 метров над поверхностью воды.
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