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В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков
В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков - РИА Новости, 15.12.2023
В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков
В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков, в Подмосковье - до 33% от всей климатической нормы декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T07:12
2023-12-15T07:12
2023-12-15T07:12
общество
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коломна
евгений тишковец
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков, в Подмосковье - до 33% от всей климатической нормы декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За минувшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 11 миллиметров осадков, что составляет 1/5 часть от всего месячного объема. В Тушино – 8 миллиметров, на Балчуге – 9 миллиметров", - рассказал Тишковец. По его словам, в Подмосковье больше всего выпало в Коломне – 13 миллиметров, Наро-Фоминске – 15 миллиметров, Долгопрудном – 17 миллиметров, а это 33% от всей климатической нормы декабря.
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общество, москва, московская область (подмосковье), коломна, евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Коломна, Евгений Тишковец
В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков
Тишковец: в Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков