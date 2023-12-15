https://ria.ru/20231215/orban-1915982876.html

Орбан рассказал, как защитит Венгрию от последствий решения ЕС по Украине

Орбан рассказал, как защитит Венгрию от последствий решения ЕС по Украине - РИА Новости, 15.12.2023

Орбан рассказал, как защитит Венгрию от последствий решения ЕС по Украине

Будапешт прервет переговоры ЕС с Украиной, если они будут угрожать интересам Венгрии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:21

2023-12-15T12:21

2023-12-15T12:59

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санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 15 дек — РИА Новости. Будапешт прервет переговоры ЕС с Украиной, если они будут угрожать интересам Венгрии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Я дал понять, что мы не будем колебаться ни минуты. За финансовые, экономические последствия этого плохого решения венгры расплачиваться не будут. Пусть платят те, кто это решение принимал. Так что если возникнет, например, в сельском хозяйстве такая ситуация, что надо будет защищать интересы венгерских фермеров, то Венгрия нажмет на ручной тормоз, на этот счет не должно быть сомнений", — сказал политик. По его словам, если президент Франции, канцлер Германии и остальные 24 лидера ЕС хотят двигаться по этому пути, то "у Венгрии есть возможность обратить их внимание на то, что это плохое решение" и Будапешт не будет принимать участия в его последствиях и выплатах.В качестве примеров неправильных решений Орбан назвал миграционную политику сообщества и введение антироссийских санкций.Накануне лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины. Источник в Брюсселе сообщил, что венгерский лидер "временно отлучился из зала", где проходило голосование.Сам Орбан позднее заявил, что Венгрия не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами "это плохое решение". По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.Как ранее напоминал венгерский премьер, Еврокомиссия еще 8 ноября сама признала, что Украина не выполнила три условия для начала переговоров о членстве.Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20231215/es-1915959836.html

https://ria.ru/20231215/vengriya-1915939402.html

https://ria.ru/20231214/politiki-1915744525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, венгрия, виктор орбан, евросоюз, молдавия, санкции, санкции в отношении россии