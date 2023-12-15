https://ria.ru/20231215/obvinenie-1916040843.html

Жителя Самары обвинили в оправдании терроризма за комментарий в соцсетях

Жителя Самары обвинили в оправдании терроризма за комментарий в соцсетях - РИА Новости, 15.12.2023

Жителя Самары обвинили в оправдании терроризма за комментарий в соцсетях

Житель Самарской области обвиняется в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) за комментарий к публикации в Telegram, в котором оправдал терроризм,... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:08

2023-12-15T15:08

2023-12-15T15:08

происшествия

россия

самара

самарская область

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Житель Самарской области обвиняется в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) за комментарий к публикации в Telegram, в котором оправдал терроризм, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что юноша прокомментировал публикацию о деле Дарьи Треповой - фигурантки уголовного дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский. "Ленинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области предъявлено обвинение 19-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении регионального СУ СК РФ. По версии следствия, 25 июля обвиняемый со своего аккаунта на канале Telegram разместил комментарий, в котором, согласно справке об исследовании, имеется положительная оценка лиц или действий, связанных с насилием, опасностью, причинением вреда, ущерба (насильственного изменения государственного строя РФ), тем самым совершил публичное оправдание терроризма. Во время допроса обвиняемый признал свою вину. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. На мероприятии в кафе на Университетской набережной в Петербурге 2 апреля Дарья Трепова передала военкору Владлену Татарскому статуэтку. В результате ее подрыва, выполненного дистанционно, военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы.

https://ria.ru/20231213/terrorizm-1915434703.html

https://ria.ru/20231123/opravdanie-1911250066.html

https://ria.ru/20231103/rentgenolog-1907187540.html

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самара

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происшествия, россия, самара, самарская область, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф)