Рейтинг@Mail.ru
Жителя Самары обвинили в оправдании терроризма за комментарий в соцсетях - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/obvinenie-1916040843.html
Жителя Самары обвинили в оправдании терроризма за комментарий в соцсетях
Жителя Самары обвинили в оправдании терроризма за комментарий в соцсетях - РИА Новости, 15.12.2023
Жителя Самары обвинили в оправдании терроризма за комментарий в соцсетях
Житель Самарской области обвиняется в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) за комментарий к публикации в Telegram, в котором оправдал терроризм,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:08
2023-12-15T15:08
происшествия
россия
самара
самарская область
владлен татарский
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg
САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Житель Самарской области обвиняется в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) за комментарий к публикации в Telegram, в котором оправдал терроризм, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что юноша прокомментировал публикацию о деле Дарьи Треповой - фигурантки уголовного дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский. "Ленинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области предъявлено обвинение 19-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении регионального СУ СК РФ. По версии следствия, 25 июля обвиняемый со своего аккаунта на канале Telegram разместил комментарий, в котором, согласно справке об исследовании, имеется положительная оценка лиц или действий, связанных с насилием, опасностью, причинением вреда, ущерба (насильственного изменения государственного строя РФ), тем самым совершил публичное оправдание терроризма. Во время допроса обвиняемый признал свою вину. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. На мероприятии в кафе на Университетской набережной в Петербурге 2 апреля Дарья Трепова передала военкору Владлену Татарскому статуэтку. В результате ее подрыва, выполненного дистанционно, военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы.
https://ria.ru/20231213/terrorizm-1915434703.html
https://ria.ru/20231123/opravdanie-1911250066.html
https://ria.ru/20231103/rentgenolog-1907187540.html
россия
самара
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, самара, самарская область, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Самары обвинили в оправдании терроризма за комментарий в соцсетях

СК: самарца обвинили в оправдании терроризма за комментарий к посту в Telegram

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Житель Самарской области обвиняется в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) за комментарий к публикации в Telegram, в котором оправдал терроризм, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что юноша прокомментировал публикацию о деле Дарьи Треповой - фигурантки уголовного дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский.
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Поддержавшего поджоги военкоматов осудили за оправдание терроризма
13 декабря, 03:33
"Ленинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области предъявлено обвинение 19-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.
По версии следствия, 25 июля обвиняемый со своего аккаунта на канале Telegram разместил комментарий, в котором, согласно справке об исследовании, имеется положительная оценка лиц или действий, связанных с насилием, опасностью, причинением вреда, ущерба (насильственного изменения государственного строя РФ), тем самым совершил публичное оправдание терроризма.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Против волгоградки возбудили уголовное дело за оправдание "Азова"*
23 ноября, 10:30
Во время допроса обвиняемый признал свою вину. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
На мероприятии в кафе на Университетской набережной в Петербурге 2 апреля Дарья Трепова передала военкору Владлену Татарскому статуэтку. В результате ее подрыва, выполненного дистанционно, военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
В Москве отправили под домашний арест рентгенолога за оправдание терроризма
3 ноября, 14:38
 
ПроисшествияРоссияСамараСамарская областьВладлен ТатарскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала