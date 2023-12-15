https://ria.ru/20231215/obstrel-1916134167.html

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 15.12.2023

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку

Украинские войска в 23.15 пятницы снова выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T23:44

2023-12-15T23:44

2023-12-15T23:44

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донецк

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буденновский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в 23.15 пятницы снова выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что ВСУ с 20.35 по 22.40 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка. Представительство также сообщало о ранении мирного жителя 1961 года рождения в результате обстрелов района. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 23.15 - г. Донецк (Буденновский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. В представительстве также сообщили, что в 23.25 по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка были выпущены четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

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буденновский район

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато, буденновский район, происшествия