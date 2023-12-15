https://ria.ru/20231215/obstrel-1916132754.html

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.12.2023

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T23:26

2023-12-15T23:26

2023-12-15T23:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сцкк

донецкая народная республика

донецк

буденновский район

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 15 декабря по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Буденновский район): - по улице Буденного ранен мужчина 1961 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что ВСУ с 20.35 по 22.40 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка.

донецкая народная республика

донецк

буденновский район

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вооруженные силы украины, сцкк, донецкая народная республика, донецк, буденновский район