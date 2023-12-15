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При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.12.2023
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T23:26
2023-12-15T23:26
2023-12-15T23:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сцкк
донецкая народная республика
донецк
буденновский район
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 15 декабря по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Буденновский район): - по улице Буденного ранен мужчина 1961 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что ВСУ с 20.35 по 22.40 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка.
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, сцкк, донецкая народная республика, донецк, буденновский район
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Донецк, Буденновский район
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
СЦКК: при обстреле Буденновского района Донецка пострадал мирный житель