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При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:26 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/obstrel-1916132754.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.12.2023
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T23:26
2023-12-15T23:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сцкк
донецкая народная республика
донецк
буденновский район
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 15 декабря по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Буденновский район): - по улице Буденного ранен мужчина 1961 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что ВСУ с 20.35 по 22.40 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка.
донецкая народная республика
донецк
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вооруженные силы украины, сцкк, донецкая народная республика, донецк, буденновский район
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Донецк, Буденновский район
При обстреле Донецка пострадал мирный житель

СЦКК: при обстреле Буденновского района Донецка пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 15 декабря по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Буденновский район): - по улице Буденного ранен мужчина 1961 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что ВСУ с 20.35 по 22.40 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСЦККДонецкая Народная РеспубликаДонецкБуденновский район
 
 
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