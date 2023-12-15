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ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка ракетами из РСЗО - РИА Новости, 15.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/obstrel-1916132124.html
ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка ракетами из РСЗО
ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка ракетами из РСЗО - РИА Новости, 15.12.2023
ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка ракетами из РСЗО
Украинские войска в 22.40 выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T23:20
2023-12-15T23:20
специальная военная операция на украине
буденновский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в 22.40 выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.40 - город Донецк (Буденновский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 20.35 выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка.
https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html
буденновский район
донецк
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буденновский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Буденновский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка ракетами из РСЗО

ВСУ выпустили по Буденновскому району Донецка две ракеты из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в 22.40 выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.40 - город Донецк (Буденновский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.
Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 20.35 выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка.
Танки и бронетехника, представленные на выставке трофейной техники и вооружения в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБуденновский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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