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ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка ракетами из РСЗО
ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка ракетами из РСЗО - РИА Новости, 15.12.2023
ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка ракетами из РСЗО
Украинские войска в 22.40 выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T23:20
2023-12-15T23:20
2023-12-15T23:20
специальная военная операция на украине
буденновский район
донецк
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сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в 22.40 выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.40 - город Донецк (Буденновский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 20.35 выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка.
https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html
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буденновский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Буденновский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка ракетами из РСЗО
ВСУ выпустили по Буденновскому району Донецка две ракеты из РСЗО