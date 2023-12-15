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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 15.12.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска в 20.35 выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T22:03
2023-12-15T22:03
2023-12-15T22:03
специальная военная операция на украине
донецк
буденновский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в 20.35 выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.35 - город Донецк (Будённовский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.
https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Буденновский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
ВСУ выпустили по Буденновскому району Донецка две ракеты из РСЗО