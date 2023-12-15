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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 15.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/obstrel-1916123836.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 15.12.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска в 20.35 выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T22:03
2023-12-15T22:03
специальная военная операция на украине
донецк
буденновский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в 20.35 выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.35 - город Донецк (Будённовский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.
https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html
донецк
буденновский район
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донецк, буденновский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Буденновский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

ВСУ выпустили по Буденновскому району Донецка две ракеты из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО
Фрагмент снаряда РСЗО - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в 20.35 выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.35 - город Донецк (Будённовский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкБуденновский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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