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При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.12.2023
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T19:20
2023-12-15T19:20
2023-12-15T19:20
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 14 декабря по состоянию на 19.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): - ранен мужчина 1991 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о двух обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивший снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
куйбышевский район
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Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель
ДНР в СЦКК: при обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель