https://ria.ru/20231215/obstrel-1916104055.html

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.12.2023

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T19:20

2023-12-15T19:20

2023-12-15T19:20

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 14 декабря по состоянию на 19.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): - ранен мужчина 1991 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о двух обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивший снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия, сцкк