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Украинские военные нанесли удар по Мариуполю
Украинские военные нанесли удар по Мариуполю - РИА Новости, 15.12.2023
Украинские военные нанесли удар по Мариуполю
Украинские военные нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Мариуполь в ДНР, сообщил РИА Новости представитель СК РФ. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:55
2023-12-15T15:55
2023-12-15T16:46
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мариуполь
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Мариуполь в ДНР, сообщил РИА Новости представитель СК РФ. "Непосредственно разрушение получила котельная строительной организации, которая занимается восстановлением жилых домов", - сказал собеседник агентства. По его словам, на месте найдены фрагменты реактивного снаряда от системы залпового огня, их направят на экспертизу. Сотрудница организации сообщила РИА Новости, что пострадавших на месте нет. "Произошел взрыв, сразу возгорание пошло. Мы не пострадали, просто сильно очень испугались", - сказала она.
https://radiosputnik.ru/20231215/mariupol-1915946004.html
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мариуполь, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Происшествия
Украинские военные нанесли удар по Мариуполю
ВСУ нанесли удар по гражданскому объекту в Мариуполе
ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Мариуполь в ДНР, сообщил РИА Новости представитель СК РФ.
"Непосредственно разрушение получила котельная строительной организации, которая занимается восстановлением жилых домов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте найдены фрагменты реактивного снаряда от системы залпового огня, их направят на экспертизу.
Сотрудница организации сообщила РИА Новости, что пострадавших на месте нет. "Произошел взрыв, сразу возгорание пошло. Мы не пострадали, просто сильно очень испугались", - сказала она.
ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя