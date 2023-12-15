https://ria.ru/20231215/obstrel-1916056243.html

Украинские военные нанесли удар по Мариуполю

Украинские военные нанесли удар по Мариуполю - РИА Новости, 15.12.2023

Украинские военные нанесли удар по Мариуполю

Украинские военные нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Мариуполь в ДНР, сообщил РИА Новости представитель СК РФ. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:55

2023-12-15T15:55

2023-12-15T16:46

специальная военная операция на украине

мариуполь

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916065097_0:175:3000:1862_1920x0_80_0_0_7b00620acdaaece0b5660d8ec2cc8d9f.jpg

ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Мариуполь в ДНР, сообщил РИА Новости представитель СК РФ. "Непосредственно разрушение получила котельная строительной организации, которая занимается восстановлением жилых домов", - сказал собеседник агентства. По его словам, на месте найдены фрагменты реактивного снаряда от системы залпового огня, их направят на экспертизу. Сотрудница организации сообщила РИА Новости, что пострадавших на месте нет. "Произошел взрыв, сразу возгорание пошло. Мы не пострадали, просто сильно очень испугались", - сказала она.

https://radiosputnik.ru/20231215/mariupol-1915946004.html

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мариуполь, происшествия