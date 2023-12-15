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Украинские военные нанесли удар по Мариуполю - РИА Новости, 15.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 15.12.2023 (обновлено: 16:46 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/obstrel-1916056243.html
Украинские военные нанесли удар по Мариуполю
Украинские военные нанесли удар по Мариуполю - РИА Новости, 15.12.2023
Украинские военные нанесли удар по Мариуполю
Украинские военные нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Мариуполь в ДНР, сообщил РИА Новости представитель СК РФ. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:55
2023-12-15T16:46
специальная военная операция на украине
мариуполь
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Мариуполь в ДНР, сообщил РИА Новости представитель СК РФ. "Непосредственно разрушение получила котельная строительной организации, которая занимается восстановлением жилых домов", - сказал собеседник агентства. По его словам, на месте найдены фрагменты реактивного снаряда от системы залпового огня, их направят на экспертизу. Сотрудница организации сообщила РИА Новости, что пострадавших на месте нет. "Произошел взрыв, сразу возгорание пошло. Мы не пострадали, просто сильно очень испугались", - сказала она.
https://radiosputnik.ru/20231215/mariupol-1915946004.html
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мариуполь, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Происшествия
Украинские военные нанесли удар по Мариуполю

ВСУ нанесли удар по гражданскому объекту в Мариуполе

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Мариуполя со стороны ВСУ
Последствия обстрела Мариуполя со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Последствия обстрела Мариуполя со стороны ВСУ
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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Мариуполь в ДНР, сообщил РИА Новости представитель СК РФ.
"Непосредственно разрушение получила котельная строительной организации, которая занимается восстановлением жилых домов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте найдены фрагменты реактивного снаряда от системы залпового огня, их направят на экспертизу.
Сотрудница организации сообщила РИА Новости, что пострадавших на месте нет. "Произошел взрыв, сразу возгорание пошло. Мы не пострадали, просто сильно очень испугались", - сказала она.
Строительство новых домов специалистами ППК Единый заказчик в переулке Ровенском в Орджоникидзевском районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя
Вчера, 07:58
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольПроисшествия
 
 
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