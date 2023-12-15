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ВСУ выпустили более 20 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 15.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/obstrel-1915970331.html
ВСУ выпустили более 20 снарядов по Белгородской области за сутки
ВСУ выпустили более 20 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 15.12.2023
ВСУ выпустили более 20 снарядов по Белгородской области за сутки
Свыше 20 раз украинские военные обстреляли два приграничных района Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:59
2023-12-15T10:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Свыше 20 раз украинские военные обстреляли два приграничных района Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В пятницу глава области опубликовал статистику об ударах ВСУ по региону за 14 декабря. Украинские военные обстреляли два приграничных муниципалитета 22 снарядами, включая семь взрывных устройств, сброшенных с дронов. По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет ни в одном из обстрелянных населенных пунктов. "В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено два артиллерийских и два минометных снаряда, по МАПП "Нехотеевка" – один минометный снаряд. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено 7 взрывных устройств", – написал Гладков. Он уточнил, что в Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка, там установлено три прилета. По селу Середа выпущено два минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – пять минометных снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231214/reb-1915699421.html
https://ria.ru/20231213/zhiteli-1915637875.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили более 20 снарядов по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ выпустили 22 снаряда по Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Свыше 20 раз украинские военные обстреляли два приграничных района Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В пятницу глава области опубликовал статистику об ударах ВСУ по региону за 14 декабря. Украинские военные обстреляли два приграничных муниципалитета 22 снарядами, включая семь взрывных устройств, сброшенных с дронов. По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет ни в одном из обстрелянных населенных пунктов.
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Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено два артиллерийских и два минометных снаряда, по МАПП "Нехотеевка" – один минометный снаряд. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено 7 взрывных устройств", – написал Гладков.
Он уточнил, что в Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка, там установлено три прилета. По селу Середа выпущено два минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – пять минометных снарядов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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