https://ria.ru/20231215/obstrel-1915967044.html

ВСУ за сутки нанесли 90 ударов по Херсонской области, сообщил источник

ВСУ за сутки нанесли 90 ударов по Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 15.12.2023

ВСУ за сутки нанесли 90 ударов по Херсонской области, сообщил источник

Украинская армия продолжает артиллерийские обстрелы левобережья Херсонской области: за сутки зафиксировано 90 "прилетов" по 12 населенным пунктам, сообщил... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T10:50

2023-12-15T10:50

2023-12-15T10:50

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 15 дек - РИА Новости. Украинская армия продолжает артиллерийские обстрелы левобережья Херсонской области: за сутки зафиксировано 90 "прилетов" по 12 населенным пунктам, сообщил журналистам в пятницу источник, знакомый с ситуацией. "За прошедший день украинская армия обстреляла гражданскую инфраструктуру 12 нанесенных пунктов левобережья Херсонщины. В светлое время суток был зафиксирован 61 "прилет", и 29 попаданий было ночью", - отметил источник. Под огнем армии Киевского режима оказались Алешки, Раденск, Корсунка, Старая Збруевка, Саги, Казачьи Лагеря, Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка. Есть ли разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения, уточняется.

https://ria.ru/20231215/obstrel-1915964494.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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херсонская область , новая каховка, каховка, происшествия