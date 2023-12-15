https://ria.ru/20231215/obstrel-1915967044.html
ВСУ за сутки нанесли 90 ударов по Херсонской области, сообщил источник
ВСУ за сутки нанесли 90 ударов по Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 15.12.2023
ВСУ за сутки нанесли 90 ударов по Херсонской области, сообщил источник
Украинская армия продолжает артиллерийские обстрелы левобережья Херсонской области: за сутки зафиксировано 90 "прилетов" по 12 населенным пунктам, сообщил... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:50
2023-12-15T10:50
2023-12-15T10:50
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 15 дек - РИА Новости. Украинская армия продолжает артиллерийские обстрелы левобережья Херсонской области: за сутки зафиксировано 90 "прилетов" по 12 населенным пунктам, сообщил журналистам в пятницу источник, знакомый с ситуацией. "За прошедший день украинская армия обстреляла гражданскую инфраструктуру 12 нанесенных пунктов левобережья Херсонщины. В светлое время суток был зафиксирован 61 "прилет", и 29 попаданий было ночью", - отметил источник. Под огнем армии Киевского режима оказались Алешки, Раденск, Корсунка, Старая Збруевка, Саги, Казачьи Лагеря, Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка. Есть ли разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения, уточняется.
https://ria.ru/20231215/obstrel-1915964494.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Происшествия
ВСУ за сутки нанесли 90 ударов по Херсонской области, сообщил источник
ВСУ за сутки выпустили 90 снарядов по левобережью Херсонской области