https://ria.ru/20231215/obstrel-1915964494.html

ВСУ обстреляли машину скорой в Херсонской области

ВСУ обстреляли машину скорой в Херсонской области - РИА Новости, 15.12.2023

ВСУ обстреляли машину скорой в Херсонской области

ВСУ в пятницу утром обстреляли автомобиль скорой помощи на трассе Алешки-Раденск в Херсонской области, бригада медиков не пострадала, автомобиль получил... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T10:45

2023-12-15T10:45

2023-12-15T10:45

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ВСУ в пятницу утром обстреляли автомобиль скорой помощи на трассе Алешки-Раденск в Херсонской области, бригада медиков не пострадала, автомобиль получил значительные повреждения, сообщается в Telegram-канале Минздрава России. "Сегодня утром украинские нацисты на трассе Алешки-Раденск в Херсонской области обстреляли автомобиль скорой помощи, направлявшийся для оказания помощи пострадавшим с минно-взрывными травмами. Бригада медиков, к счастью, не пострадала, автомобиль скорой получил значительные повреждения", - говорится в сообщении. ВСУ регулярно и прицельно бьют по санитарному транспорту, больницам и амбулаториям, убивают мирных жителей новых российских регионов, отметили в министерстве. "Уверены, что киевский режим будет призван к ответу за совершаемые военные преступления", - подчеркнули в Минздраве.

https://ria.ru/20231214/obstrely-1915696875.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)