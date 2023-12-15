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ВСУ обстреляли машину скорой в Херсонской области - РИА Новости, 15.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:45 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/obstrel-1915964494.html
ВСУ обстреляли машину скорой в Херсонской области
ВСУ обстреляли машину скорой в Херсонской области - РИА Новости, 15.12.2023
ВСУ обстреляли машину скорой в Херсонской области
ВСУ в пятницу утром обстреляли автомобиль скорой помощи на трассе Алешки-Раденск в Херсонской области, бригада медиков не пострадала, автомобиль получил... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:45
2023-12-15T10:45
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ВСУ в пятницу утром обстреляли автомобиль скорой помощи на трассе Алешки-Раденск в Херсонской области, бригада медиков не пострадала, автомобиль получил значительные повреждения, сообщается в Telegram-канале Минздрава России. "Сегодня утром украинские нацисты на трассе Алешки-Раденск в Херсонской области обстреляли автомобиль скорой помощи, направлявшийся для оказания помощи пострадавшим с минно-взрывными травмами. Бригада медиков, к счастью, не пострадала, автомобиль скорой получил значительные повреждения", - говорится в сообщении. ВСУ регулярно и прицельно бьют по санитарному транспорту, больницам и амбулаториям, убивают мирных жителей новых российских регионов, отметили в министерстве. "Уверены, что киевский режим будет призван к ответу за совершаемые военные преступления", - подчеркнули в Минздраве.
https://ria.ru/20231214/obstrely-1915696875.html
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херсонская область , происшествия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
ВСУ обстреляли машину скорой в Херсонской области

Минздрав: ВСУ обстреляли скорую на трассе Алешки — Раденск в Херсонской области

© Фото : Минздрав РоссииАвтомобиль скорой помощи, попавший под обстрел со стороны ВСУ на трассе Алешки-Раденск в Херсонской области
Автомобиль скорой помощи, попавший под обстрел со стороны ВСУ на трассе Алешки-Раденск в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : Минздрав России
Автомобиль скорой помощи, попавший под обстрел со стороны ВСУ на трассе Алешки-Раденск в Херсонской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ВСУ в пятницу утром обстреляли автомобиль скорой помощи на трассе Алешки-Раденск в Херсонской области, бригада медиков не пострадала, автомобиль получил значительные повреждения, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.
«
"Сегодня утром украинские нацисты на трассе Алешки-Раденск в Херсонской области обстреляли автомобиль скорой помощи, направлявшийся для оказания помощи пострадавшим с минно-взрывными травмами. Бригада медиков, к счастью, не пострадала, автомобиль скорой получил значительные повреждения", - говорится в сообщении.
ВСУ регулярно и прицельно бьют по санитарному транспорту, больницам и амбулаториям, убивают мирных жителей новых российских регионов, отметили в министерстве.
"Уверены, что киевский режим будет призван к ответу за совершаемые военные преступления", - подчеркнули в Минздраве.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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