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Премьер Нигера заявил, что вскоре намерен посетить Москву - РИА Новости, 15.12.2023
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18:06 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/niger-1916088814.html
Премьер Нигера заявил, что вскоре намерен посетить Москву
Премьер Нигера заявил, что вскоре намерен посетить Москву - РИА Новости, 15.12.2023
Премьер Нигера заявил, что вскоре намерен посетить Москву
Назначенный военными премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил в интервью РИА Новости, что не исключает своего визита в Россию в ближайшее время. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T18:06
2023-12-15T18:06
нигер
москва
али махаман ламин зейн
в мире
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НИАМЕЙ, 15 дек - РИА Новости. Назначенный военными премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил в интервью РИА Новости, что не исключает своего визита в Россию в ближайшее время."Я надеюсь, что все это произойдет и станет более конкретным в ближайшие недели. Мы не исключаем поездку, чтобы получить от этого самую значительную пользу", - сказал премьер, отвечая на вопрос, ждать ли его с визитом в Москве в ближайшее время.
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нигер, москва, али махаман ламин зейн, в мире
Нигер, Москва, Али Махаман Ламин Зейн, В мире
Премьер Нигера заявил, что вскоре намерен посетить Москву

Премьер Нигера заявил, что может посетить Москву в ближайшие недели

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАли Махаман Ламин Зейн
Али Махаман Ламин Зейн - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Али Махаман Ламин Зейн. Архивное фото
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НИАМЕЙ, 15 дек - РИА Новости. Назначенный военными премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил в интервью РИА Новости, что не исключает своего визита в Россию в ближайшее время.
"Я надеюсь, что все это произойдет и станет более конкретным в ближайшие недели. Мы не исключаем поездку, чтобы получить от этого самую значительную пользу", - сказал премьер, отвечая на вопрос, ждать ли его с визитом в Москве в ближайшее время.
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