https://ria.ru/20231215/niger-1916088814.html

Премьер Нигера заявил, что вскоре намерен посетить Москву

Премьер Нигера заявил, что вскоре намерен посетить Москву - РИА Новости, 15.12.2023

Премьер Нигера заявил, что вскоре намерен посетить Москву

Назначенный военными премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил в интервью РИА Новости, что не исключает своего визита в Россию в ближайшее время. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T18:06

2023-12-15T18:06

2023-12-15T18:06

нигер

москва

али махаман ламин зейн

в мире

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НИАМЕЙ, 15 дек - РИА Новости. Назначенный военными премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил в интервью РИА Новости, что не исключает своего визита в Россию в ближайшее время."Я надеюсь, что все это произойдет и станет более конкретным в ближайшие недели. Мы не исключаем поездку, чтобы получить от этого самую значительную пользу", - сказал премьер, отвечая на вопрос, ждать ли его с визитом в Москве в ближайшее время.

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