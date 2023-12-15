https://ria.ru/20231215/neyroset-1916110224.html
Зюганов показал, какой нейросеть видит Россию при коммунистах
Зюганов показал, какой нейросеть видит Россию при коммунистах - РИА Новости, 15.12.2023
Зюганов показал, какой нейросеть видит Россию при коммунистах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов показал в Telegram-канале сгенерированное нейросетью изображение, как бы выглядела Россия при коммунистах, по его словам, это... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:08
2023-12-15T20:08
2023-12-15T20:08
россия
геннадий зюганов
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916109557_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_ff172c69e9de50d608492f17f868a823.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов показал в Telegram-канале сгенерированное нейросетью изображение, как бы выглядела Россия при коммунистах, по его словам, это высокотехнологичные города будущего со счастливым населением. "Спешу поделиться с вами сгенерированным нейросетью изображением того, как бы выглядела Россия при коммунистах. Убеждён, что высокотехнологичные города будущего со счастливым населением - это наша реальность", - написал Зюганов.По мнению политика, все это возможно только при социализме и поддержке КПРФ. На выложенной в Telegram-канале Зюганова картинке изображен "технологический город будущего", здания, похожие на столичный район Москва-сити, на которых можно заметить флаги СССР. На переднем плане показан фонтан с памятником девушке, который расположен на огромной площади, где также вывешены красные флаги с серпом и молотом.
https://ria.ru/20231124/putin-1911662823.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916109557_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_e1e0cdce06e81f89ee4639edcbbbe482.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, геннадий зюганов, кпрф
Россия, Геннадий Зюганов, КПРФ
Зюганов показал, какой нейросеть видит Россию при коммунистах
Зюганов показал сгенерированное нейросетью изображение России при коммунистах