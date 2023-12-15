Рейтинг@Mail.ru
Зюганов показал, какой нейросеть видит Россию при коммунистах - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/neyroset-1916110224.html
Зюганов показал, какой нейросеть видит Россию при коммунистах
Зюганов показал, какой нейросеть видит Россию при коммунистах - РИА Новости, 15.12.2023
Зюганов показал, какой нейросеть видит Россию при коммунистах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов показал в Telegram-канале сгенерированное нейросетью изображение, как бы выглядела Россия при коммунистах, по его словам, это... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:08
2023-12-15T20:08
россия
геннадий зюганов
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916109557_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_ff172c69e9de50d608492f17f868a823.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов показал в Telegram-канале сгенерированное нейросетью изображение, как бы выглядела Россия при коммунистах, по его словам, это высокотехнологичные города будущего со счастливым населением. "Спешу поделиться с вами сгенерированным нейросетью изображением того, как бы выглядела Россия при коммунистах. Убеждён, что высокотехнологичные города будущего со счастливым населением - это наша реальность", - написал Зюганов.По мнению политика, все это возможно только при социализме и поддержке КПРФ. На выложенной в Telegram-канале Зюганова картинке изображен "технологический город будущего", здания, похожие на столичный район Москва-сити, на которых можно заметить флаги СССР. На переднем плане показан фонтан с памятником девушке, который расположен на огромной площади, где также вывешены красные флаги с серпом и молотом.
https://ria.ru/20231124/putin-1911662823.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916109557_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_e1e0cdce06e81f89ee4639edcbbbe482.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, геннадий зюганов, кпрф
Россия, Геннадий Зюганов, КПРФ
Зюганов показал, какой нейросеть видит Россию при коммунистах

Зюганов показал сгенерированное нейросетью изображение России при коммунистах

© Фото : @zyuganov / TelegramCгенерированное нейросетью изображение того, как бы выглядела Россия при коммунистах
Cгенерированное нейросетью изображение того, как бы выглядела Россия при коммунистах - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : @zyuganov / Telegram
Cгенерированное нейросетью изображение того, как бы выглядела Россия при коммунистах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов показал в Telegram-канале сгенерированное нейросетью изображение, как бы выглядела Россия при коммунистах, по его словам, это высокотехнологичные города будущего со счастливым населением.
"Спешу поделиться с вами сгенерированным нейросетью изображением того, как бы выглядела Россия при коммунистах. Убеждён, что высокотехнологичные города будущего со счастливым населением - это наша реальность", - написал Зюганов.
По мнению политика, все это возможно только при социализме и поддержке КПРФ.
На выложенной в Telegram-канале Зюганова картинке изображен "технологический город будущего", здания, похожие на столичный район Москва-сити, на которых можно заметить флаги СССР. На переднем плане показан фонтан с памятником девушке, который расположен на огромной площади, где также вывешены красные флаги с серпом и молотом.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
"Там мрак какой-то". Путин сравнил российские и зарубежные нейросети
24 ноября, 16:21
 
РоссияГеннадий ЗюгановКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала