https://ria.ru/20231215/neyroset-1916110224.html

Зюганов показал, какой нейросеть видит Россию при коммунистах

Зюганов показал, какой нейросеть видит Россию при коммунистах - РИА Новости, 15.12.2023

Зюганов показал, какой нейросеть видит Россию при коммунистах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов показал в Telegram-канале сгенерированное нейросетью изображение, как бы выглядела Россия при коммунистах, по его словам, это... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T20:08

2023-12-15T20:08

2023-12-15T20:08

россия

геннадий зюганов

кпрф

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов показал в Telegram-канале сгенерированное нейросетью изображение, как бы выглядела Россия при коммунистах, по его словам, это высокотехнологичные города будущего со счастливым населением. "Спешу поделиться с вами сгенерированным нейросетью изображением того, как бы выглядела Россия при коммунистах. Убеждён, что высокотехнологичные города будущего со счастливым населением - это наша реальность", - написал Зюганов.По мнению политика, все это возможно только при социализме и поддержке КПРФ. На выложенной в Telegram-канале Зюганова картинке изображен "технологический город будущего", здания, похожие на столичный район Москва-сити, на которых можно заметить флаги СССР. На переднем плане показан фонтан с памятником девушке, который расположен на огромной площади, где также вывешены красные флаги с серпом и молотом.

https://ria.ru/20231124/putin-1911662823.html

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россия, геннадий зюганов, кпрф