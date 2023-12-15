https://ria.ru/20231215/neft-1915878318.html
Игра на понижение. Какие сюрпризы преподнесет нефть
Игра на понижение. Какие сюрпризы преподнесет нефть - РИА Новости, 15.12.2023
Игра на понижение. Какие сюрпризы преподнесет нефть
Страны ОПЕК+ продолжают планомерное сокращение добычи нефти. С января Россия урежет ежедневный экспорт еще на 300 тысяч баррелей. Однако котировки падают. На... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T08:00
2023-12-15T08:00
2023-12-15T11:26
экономика
цены на нефть
опек
brent
международное энергетическое агентство
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. Страны ОПЕК+ продолжают планомерное сокращение добычи нефти. С января Россия урежет ежедневный экспорт еще на 300 тысяч баррелей. Однако котировки падают. На этой неделе Brent опускалась ниже 73 долларов. Почему так происходит и каковы перспективы — в материале РИА Новости.Лучше меньшеТекущие квоты в ОПЕК+ установили в октябре 2022-го, убрав с рынка два миллиона баррелей в сутки. Такую политику начали применять с обвала цен в 2016-м, когда доходило до 32,3 доллара. Крупное снижение (9,7 миллиона баррелей в сутки) было в пандемию коронавируса.В мае этого года предложение уменьшили еще на 1,6 миллиона баррелей: Россия и Саудовская Аравия — минус 500, Казахстан — 78, Ирак — 211, ОАЭ — 144, Кувейт — 128, Алжир — 48, Оман — 40, Габон — восемь. В июле Эр-Рияд срезал дополнительно миллион, а в августе Москва — полмиллиона.В ноябре вице-премьер Александр Новак сообщил о сокращении на 300 тысяч баррелей для сырой нефти и 200 тысяч для нефтепродуктов. В декабре в Министерстве энергетики Казахстана заявили о корректировке квоты с января на 82 тысячи баррелей. Тем не менее котировки падают. Brent подешевела до 73 долларов — впервые с 28 июня.Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), доля ОПЕК+ на мировом рынке по итогам 2023 года впервые опустится до 51 процента. За счет повышения эффективности производства и распространения электромобилей в 2024-м темпы роста глобального спроса на нефть снизятся вдвое — до 1,1 миллиона баррелей в сутки. "Инвесторы опасаются избытка предложения, поэтому, несмотря на усилия ОПЕК+, котировки ползут вниз", — говорит генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора НААНС-Медиа Тамара Сафонова.Корни проблемыСказывается и общий негативный фон, добавляют эксперты. В МЭА признают, что показатели большинства крупнейших экономик оказались ниже ожидаемых.Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин также отмечает ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) по всему миру. Искусственные ограничения торговли западными странами вызвали резкое повышение цен. Пытаясь сдержать инфляцию, правительства поднимают ключевые ставки, деньги дорожают, это отражается и на энергоресурсах."Дело в том, что котировки нефти привязаны к фьючерсам, а это по большей части финансовый инструмент, физической составляющей в них не более 20 процентов. При жесткой ДКП доходность операций снижается и уже не покрывает издержки, соответственно, инструмент торгуется меньше, теряет в цене, и участники рынка принимаются играть на понижение. Чем дороже деньги, тем дешевле нефть и многие другие товары", — объясняет эксперт.В таких условиях любой негативный фактор воспринимается острее, чем позитивный. В частности, рынок отреагировал на наращивание добычи рядом стран в ноябре: Иран прибавил 50 тысяч баррелей в сутки, Венесуэла — 40, Габон — 20, Азербайджан — десять. "Конечно, это и близко не стоит с решениями ОПЕК+, но в совокупности снижает котировки", — говорит Пикин. Кроме того, США довели добычу до рекордных 13,24 миллиона баррелей в сутки.Планы и прогнозыВ ближайшие месяцы тренд на понижение сохранится, уверены аналитики. Однако сильный провал маловероятен. "Нефть не катится вниз кубарем: она дошла до определенного уровня сопротивления в районе 75 долларов и колеблется вокруг него. Предпосылок для падения ниже 70 не видно, но и для подъема к 90 — тоже", — уточняет Пикин.Что касается ОПЕК+, там в наступающем году можно рассчитывать в лучшем случае на минус 700 тысяч баррелей в сутки, предсказывает эксперт.Многое зависит от экономики Китая. Там показатели неплохие, но ждать двухзначных чисел не приходится. "С учетом проблем в строительном секторе и не лучшего торгового баланса плюс четыре-пять процентов ВВП в 2024-м будет хорошим результатом", — отмечает Пикин.Сафонова указывает также на продолжающуюся в Европе рецессию и негативные прогнозы по США. Обострение конфликтов может повлечь за собой кратковременные всплески, но пока нефть останется в диапазоне 70-80 долларов.
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экономика, цены на нефть, опек, brent, международное энергетическое агентство
Экономика, Цены на нефть, ОПЕК, Brent, Международное энергетическое агентство
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. Страны ОПЕК+ продолжают планомерное сокращение добычи нефти. С января Россия урежет ежедневный экспорт еще на 300 тысяч баррелей. Однако котировки падают. На этой неделе Brent опускалась ниже 73 долларов. Почему так происходит и каковы перспективы — в материале РИА Новости.
Текущие квоты в ОПЕК+ установили в октябре 2022-го, убрав с рынка два миллиона баррелей в сутки. Такую политику начали применять с обвала цен в 2016-м, когда доходило до 32,3 доллара. Крупное снижение (9,7 миллиона баррелей в сутки) было в пандемию коронавируса.
В мае этого года предложение уменьшили еще на 1,6 миллиона баррелей: Россия и Саудовская Аравия — минус 500, Казахстан — 78, Ирак — 211, ОАЭ — 144, Кувейт — 128, Алжир — 48, Оман — 40, Габон — восемь. В июле Эр-Рияд срезал дополнительно миллион, а в августе Москва — полмиллиона.
В ноябре вице-премьер Александр Новак сообщил о сокращении на 300 тысяч баррелей для сырой нефти и 200 тысяч для нефтепродуктов. В декабре в Министерстве энергетики Казахстана заявили о корректировке квоты с января на 82 тысячи баррелей. Тем не менее котировки падают. Brent подешевела до 73 долларов — впервые с 28 июня.
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Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), доля ОПЕК+ на мировом рынке по итогам 2023 года впервые опустится до 51 процента. За счет повышения эффективности производства и распространения электромобилей в 2024-м темпы роста глобального спроса на нефть снизятся вдвое — до 1,1 миллиона баррелей в сутки. "Инвесторы опасаются избытка предложения, поэтому, несмотря на усилия ОПЕК+, котировки ползут вниз", — говорит генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора НААНС-Медиа Тамара Сафонова.
Сказывается и общий негативный фон, добавляют эксперты. В МЭА признают, что показатели большинства крупнейших экономик оказались ниже ожидаемых.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин также отмечает ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) по всему миру. Искусственные ограничения торговли западными странами вызвали резкое повышение цен. Пытаясь сдержать инфляцию, правительства поднимают ключевые ставки, деньги дорожают, это отражается и на энергоресурсах.
"Дело в том, что котировки нефти привязаны к фьючерсам, а это по большей части финансовый инструмент, физической составляющей в них не более 20 процентов. При жесткой ДКП доходность операций снижается и уже не покрывает издержки, соответственно, инструмент торгуется меньше, теряет в цене, и участники рынка принимаются играть на понижение. Чем дороже деньги, тем дешевле нефть и многие другие товары", — объясняет эксперт.
В таких условиях любой негативный фактор воспринимается острее, чем позитивный. В частности, рынок отреагировал на наращивание добычи рядом стран в ноябре: Иран прибавил 50 тысяч баррелей в сутки, Венесуэла — 40, Габон — 20, Азербайджан — десять. "Конечно, это и близко не стоит с решениями ОПЕК+, но в совокупности снижает котировки", — говорит Пикин. Кроме того, США довели добычу до рекордных 13,24 миллиона баррелей в сутки.
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В ближайшие месяцы тренд на понижение сохранится, уверены аналитики. Однако сильный провал маловероятен. "Нефть не катится вниз кубарем: она дошла до определенного уровня сопротивления в районе 75 долларов и колеблется вокруг него. Предпосылок для падения ниже 70 не видно, но и для подъема к 90 — тоже", — уточняет Пикин.
Что касается ОПЕК+, там в наступающем году можно рассчитывать в лучшем случае на минус 700 тысяч баррелей в сутки, предсказывает эксперт.
Многое зависит от экономики Китая. Там показатели неплохие, но ждать двухзначных чисел не приходится. "С учетом проблем в строительном секторе и не лучшего торгового баланса плюс четыре-пять процентов ВВП в 2024-м будет хорошим результатом", — отмечает Пикин.
Сафонова указывает также на продолжающуюся в Европе рецессию и негативные прогнозы по США. Обострение конфликтов может повлечь за собой кратковременные всплески, но пока нефть останется в диапазоне 70-80 долларов.