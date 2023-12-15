https://ria.ru/20231215/nauka-1915864815.html

Российские ученые создают новые топливные элементы

Российские ученые создают новые топливные элементы - РИА Новости, 15.12.2023

Российские ученые создают новые топливные элементы

Проект энергоустановки на основе протонно-керамических топливных элементов представили ученые ВятГУ в составе российской научной группы. Как сообщили в... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T09:00

2023-12-15T09:00

2023-12-15T09:25

наука

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

вятский государственный университет

топливо

россия

российская академия наук

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Проект энергоустановки на основе протонно-керамических топливных элементов представили ученые ВятГУ в составе российской научной группы. Как сообщили в пресс-службе вуза, выбранные материалы и топливо для генерации тока в устройстве обеспечат высокую эффективность, экономичность и надежность всего устройства.Электрическая энергия рассматривается как топливо будущего, рассказали специалисты Вятского государственного университета (ВятГУ). Помимо широкого использования в быту устройств, работающих на электрической энергии, успешно развивается процесс электрификации автомобильного транспорта, реализуются проекты, направленные на электрификацию морского и воздушного видов транспорта, также широко используются электрические системы отопления.Электрохимические устройства для генерации электрической энергии – топливные элементы – широко используются вот уже несколько десятилетий, отметили в университете.Топливный элемент – это устройство, в котором происходит прямое преобразование химической энергии, заключенной в топливе, в электрическую. За счет этого коэффициент полезного действия топливного элемента в два раза выше, чем, например, у двигателя внутреннего сгорания. Такие устройства наносят гораздо меньший урон окружающей среде, пояснили эксперты.Они отметили, что топливом для большинства топливных элементов является водород, хранить и перевозить который достаточно дорого и опасно. Использование водорода в качестве энергоносителя сопряжено с решением проблем безопасности, отсутствием развитой инфраструктуры получения, хранения и доставки водорода потребителям. Поэтому разработка генератора на других веществах активно ведется многими учеными мира.Ученые ВятГУ и Федерального исследовательского центра "Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук" представили проект твердооксидного топливного элемента (ТОТЭ), аналогов которому в серийном производстве в мире не существует. В качестве топлива исследователи предложили использовать аммиак."Мы разрабатываем топливные элементы, работающие на аммиаке, который задействован во многих химических производствах, например минеральных удобрений. Технологии хранения и транспортировки аммиака давно и хорошо проработаны. Использование жидкого топлива с высокой плотностью энергии, таких как аммиак, может устранить необходимость в дорогостоящей водородной инфраструктуре", – объяснил заведующий кафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических производств ВятГУ Антон Кузьмин.Он подчеркнул, что создаваемая энергоустановка – на основе протонно-керамических топливных элементов. К таким устройствам в мире, согласно научным публикациям, есть большой интерес, однако производство таких ТОТЭ в мире масштабно пока не ведется."Достаточно много исследований посвящены конкретно устройствам, работающим на аммиаке, это тренд последнего десятилетия. Оценить реальный уровень реализации и характеристики устройств пока не представляется возможным. Такая ситуация дает нам шанс оказаться в числе передовых разработчиков подобных устройств", – пояснил Кузьмин.По предварительным оценкам, разрабатываемое российскими учеными устройство будет обладать рядом преимуществ перед уже существующими ТОТЭ."Рабочая температура в нашем топливном элементе будет составлять около 600°С по сравнению с традиционной концепцией (ТОТЭ), где температуры от 700°С и выше, что позволит использовать более дешевые конструкционные материалы и продлить срок эксплуатации. Также оно позволит подавать топливо непосредственно на топливный элемент, т.е. отпадает необходимость создания отдельного блока, где аммиак будет разлагаться на водород и азот", – рассказал Кузьмин.Он отметил, что в ближайших планах научного коллектива – изготовление и испытания единичных топливных элементов, подтверждение функциональных характеристик и проверка его живучести, а уже потом – создание полномасштабного прототипа энергоустановки.Исследования проводятся в рамках стратегического проекта ВятГУ "Среда обитания", который включен в программу государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20221122/vyatgu-1833060370.html

https://ria.ru/20221130/vyatgu-1835063245.html

https://na.ria.ru/20210823/vyatgu-1746544097.html

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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, вятский государственный университет, топливо, россия, российская академия наук