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Российские ученые создают новые топливные элементы - РИА Новости, 15.12.2023
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Наука
 
09:00 15.12.2023 (обновлено: 09:25 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/nauka-1915864815.html
Российские ученые создают новые топливные элементы
Российские ученые создают новые топливные элементы - РИА Новости, 15.12.2023
Российские ученые создают новые топливные элементы
Проект энергоустановки на основе протонно-керамических топливных элементов представили ученые ВятГУ в составе российской научной группы. Как сообщили в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T09:00
2023-12-15T09:25
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
вятский государственный университет
топливо
россия
российская академия наук
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Проект энергоустановки на основе протонно-керамических топливных элементов представили ученые ВятГУ в составе российской научной группы. Как сообщили в пресс-службе вуза, выбранные материалы и топливо для генерации тока в устройстве обеспечат высокую эффективность, экономичность и надежность всего устройства.Электрическая энергия рассматривается как топливо будущего, рассказали специалисты Вятского государственного университета (ВятГУ). Помимо широкого использования в быту устройств, работающих на электрической энергии, успешно развивается процесс электрификации автомобильного транспорта, реализуются проекты, направленные на электрификацию морского и воздушного видов транспорта, также широко используются электрические системы отопления.Электрохимические устройства для генерации электрической энергии – топливные элементы – широко используются вот уже несколько десятилетий, отметили в университете.Топливный элемент – это устройство, в котором происходит прямое преобразование химической энергии, заключенной в топливе, в электрическую. За счет этого коэффициент полезного действия топливного элемента в два раза выше, чем, например, у двигателя внутреннего сгорания. Такие устройства наносят гораздо меньший урон окружающей среде, пояснили эксперты.Они отметили, что топливом для большинства топливных элементов является водород, хранить и перевозить который достаточно дорого и опасно. Использование водорода в качестве энергоносителя сопряжено с решением проблем безопасности, отсутствием развитой инфраструктуры получения, хранения и доставки водорода потребителям. Поэтому разработка генератора на других веществах активно ведется многими учеными мира.Ученые ВятГУ и Федерального исследовательского центра "Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук" представили проект твердооксидного топливного элемента (ТОТЭ), аналогов которому в серийном производстве в мире не существует. В качестве топлива исследователи предложили использовать аммиак.&quot;Мы разрабатываем топливные элементы, работающие на аммиаке, который задействован во многих химических производствах, например минеральных удобрений. Технологии хранения и транспортировки аммиака давно и хорошо проработаны. Использование жидкого топлива с высокой плотностью энергии, таких как аммиак, может устранить необходимость в дорогостоящей водородной инфраструктуре&quot;, – объяснил заведующий кафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических производств ВятГУ Антон Кузьмин.Он подчеркнул, что создаваемая энергоустановка – на основе протонно-керамических топливных элементов. К таким устройствам в мире, согласно научным публикациям, есть большой интерес, однако производство таких ТОТЭ в мире масштабно пока не ведется."Достаточно много исследований посвящены конкретно устройствам, работающим на аммиаке, это тренд последнего десятилетия. Оценить реальный уровень реализации и характеристики устройств пока не представляется возможным. Такая ситуация дает нам шанс оказаться в числе передовых разработчиков подобных устройств", – пояснил Кузьмин.По предварительным оценкам, разрабатываемое российскими учеными устройство будет обладать рядом преимуществ перед уже существующими ТОТЭ."Рабочая температура в нашем топливном элементе будет составлять около 600°С по сравнению с традиционной концепцией (ТОТЭ), где температуры от 700°С и выше, что позволит использовать более дешевые конструкционные материалы и продлить срок эксплуатации. Также оно позволит подавать топливо непосредственно на топливный элемент, т.е. отпадает необходимость создания отдельного блока, где аммиак будет разлагаться на водород и азот", – рассказал Кузьмин.Он отметил, что в ближайших планах научного коллектива – изготовление и испытания единичных топливных элементов, подтверждение функциональных характеристик и проверка его живучести, а уже потом – создание полномасштабного прототипа энергоустановки.Исследования проводятся в рамках стратегического проекта ВятГУ "Среда обитания", который включен в программу государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, вятский государственный университет, топливо, россия, российская академия наук
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Вятский государственный университет, Топливо, Россия, Российская академия наук

Российские ученые создают новые топливные элементы

© iStock.com / hopsalkaДеталь топливных элементов
Деталь топливных элементов - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© iStock.com / hopsalka
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Проект энергоустановки на основе протонно-керамических топливных элементов представили ученые ВятГУ в составе российской научной группы. Как сообщили в пресс-службе вуза, выбранные материалы и топливо для генерации тока в устройстве обеспечат высокую эффективность, экономичность и надежность всего устройства.
Электрическая энергия рассматривается как топливо будущего, рассказали специалисты Вятского государственного университета (ВятГУ). Помимо широкого использования в быту устройств, работающих на электрической энергии, успешно развивается процесс электрификации автомобильного транспорта, реализуются проекты, направленные на электрификацию морского и воздушного видов транспорта, также широко используются электрические системы отопления.
Электрохимические устройства для генерации электрической энергии – топливные элементы – широко используются вот уже несколько десятилетий, отметили в университете.
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Топливный элемент – это устройство, в котором происходит прямое преобразование химической энергии, заключенной в топливе, в электрическую. За счет этого коэффициент полезного действия топливного элемента в два раза выше, чем, например, у двигателя внутреннего сгорания. Такие устройства наносят гораздо меньший урон окружающей среде, пояснили эксперты.
Они отметили, что топливом для большинства топливных элементов является водород, хранить и перевозить который достаточно дорого и опасно. Использование водорода в качестве энергоносителя сопряжено с решением проблем безопасности, отсутствием развитой инфраструктуры получения, хранения и доставки водорода потребителям. Поэтому разработка генератора на других веществах активно ведется многими учеными мира.
Ученые ВятГУ и Федерального исследовательского центра "Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук" представили проект твердооксидного топливного элемента (ТОТЭ), аналогов которому в серийном производстве в мире не существует. В качестве топлива исследователи предложили использовать аммиак.
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"Мы разрабатываем топливные элементы, работающие на аммиаке, который задействован во многих химических производствах, например минеральных удобрений. Технологии хранения и транспортировки аммиака давно и хорошо проработаны. Использование жидкого топлива с высокой плотностью энергии, таких как аммиак, может устранить необходимость в дорогостоящей водородной инфраструктуре", – объяснил заведующий кафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических производств ВятГУ Антон Кузьмин.

Он подчеркнул, что создаваемая энергоустановка – на основе протонно-керамических топливных элементов. К таким устройствам в мире, согласно научным публикациям, есть большой интерес, однако производство таких ТОТЭ в мире масштабно пока не ведется.
"Достаточно много исследований посвящены конкретно устройствам, работающим на аммиаке, это тренд последнего десятилетия. Оценить реальный уровень реализации и характеристики устройств пока не представляется возможным. Такая ситуация дает нам шанс оказаться в числе передовых разработчиков подобных устройств", – пояснил Кузьмин.
По предварительным оценкам, разрабатываемое российскими учеными устройство будет обладать рядом преимуществ перед уже существующими ТОТЭ.
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"Рабочая температура в нашем топливном элементе будет составлять около 600°С по сравнению с традиционной концепцией (ТОТЭ), где температуры от 700°С и выше, что позволит использовать более дешевые конструкционные материалы и продлить срок эксплуатации. Также оно позволит подавать топливо непосредственно на топливный элемент, т.е. отпадает необходимость создания отдельного блока, где аммиак будет разлагаться на водород и азот", – рассказал Кузьмин.
Он отметил, что в ближайших планах научного коллектива – изготовление и испытания единичных топливных элементов, подтверждение функциональных характеристик и проверка его живучести, а уже потом – создание полномасштабного прототипа энергоустановки.
Исследования проводятся в рамках стратегического проекта ВятГУ "Среда обитания", который включен в программу государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
 
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