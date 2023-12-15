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Защита вместо нападения. Ученые нашли метод снижения тревоги у подростков - РИА Новости, 15.12.2023
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Наука
 
03:00 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/nauka-1915814286.html
Защита вместо нападения. Ученые нашли метод снижения тревоги у подростков
Защита вместо нападения. Ученые нашли метод снижения тревоги у подростков - РИА Новости, 15.12.2023
Защита вместо нападения. Ученые нашли метод снижения тревоги у подростков
Создание ситуации успеха в процессе тренировок и занятий физкультурой способствует развитию мотивации достижения успеха, сообщили ученые НГПУ. Они обучили юных... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T03:00
2023-12-15T03:00
наука
россия
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
новосибирский государственный педагогический университет
спорт
подростки
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Создание ситуации успеха в процессе тренировок и занятий физкультурой способствует развитию мотивации достижения успеха, сообщили ученые НГПУ. Они обучили юных самбистов техникам саморегуляции и заметили большую разницу в поведении – юноши стали менее подвержены стрессу и более мотивированы на высокий результат. О подробностях РИА Новости рассказали в пресс-службе вуза.Важным моментом в воспитании подростков является их подведение к самостоятельной постановке задач для эффективного развития спортивных навыков. Исследователи из Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) предположили, что существует взаимосвязь мотивации к спортивной деятельности и эмоционального комплекса подростков.&quot;У подростков нужно сформировать понимание, что успех или неудача являются результатом приложенных усилий для достижения результата. Эмоции оказывают значительное влияние на формирование мотивации к успеху&quot;, – рассказала выпускница магистратуры направления &quot;Педагогическое образование&quot; НГПУ Анастасия Лицкевич.В НГПУ смогли подтвердить, что можно скорректировать мотивационные и эмоциональные характеристики спортсменов. По их словам, именно мотивация спортсмена обеспечивает определенный уровень активации физических и психических функций. Регулирование таких критериев чрезвычайно важно, особенно в связи с жестким контактом с соперником.Исследование НГПУ было проведено на базе Сибирской академии самбо г. Новосибирска среди самбистов 12-13 лет, имеющих 1-й юношеский и 3 спортивный разряды. Юношам предложили использовать приемы психорегуляции – позитивного воздействия с помощью слов, мысленных образов, представлений и воображения.Исследователи измерили личностную и ситуативную тревожность до внедрения методики. В начале эксперимента были получены следующие результаты: у 8 из 12 самбистов был выявлен высокий уровень личностной тревожности. Высокие результаты по ситуативной тревожности наблюдались у 6 самбистов.В процессе обучения приемам психорегуляции ученые выявили сильное снижение уровня тревожности как личностной, так и ситуативной. Такие результаты свели к минимуму возникновение негативных предстартовых состояний в соревновательной деятельности самбистов. Подростки обрели уверенность в своих силах и добивались больших успехов во время тренировок."Важное условие формирования мотивации – это подведение обучающихся к самостоятельной постановке, принятию задач. От того, понимает ли каждый подросток поставленную перед ним целевую установку и осознает ли необходимость ее достижения вообще, будет зависеть результативность деятельности. Стоит заметить, что необходимым условием развития мотивации к спортивной деятельности является учёт личностных особенностей ребёнка, которые совершенствуются в процессе спортивной деятельности определённой направленности", – рассказала доцент кафедры теоретических основ физической культуры НГПУ Марина Одинцова.Ученые также подчеркнули, что самбисты стали более устойчивы к отрицательным воздействиям, о чем говорит сниженный уровень тревожности. С такими показателями спортсмену легче овладеть новыми навыками, его успехи становятся стабильнее.
https://sn.ria.ru/20220708/konflikt-1801123955.html
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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, новосибирский государственный педагогический университет, спорт, подростки, самбо, общество
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Новосибирский государственный педагогический университет, Спорт, Подростки, Самбо, Общество

Защита вместо нападения. Ученые нашли метод снижения тревоги у подростков

© Фото : Светлана Сушко, Всероссийская федерация самбо.Момент боя на Кубке мира по самбо
Момент боя на Кубке мира по самбо - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : Светлана Сушко, Всероссийская федерация самбо.
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Создание ситуации успеха в процессе тренировок и занятий физкультурой способствует развитию мотивации достижения успеха, сообщили ученые НГПУ. Они обучили юных самбистов техникам саморегуляции и заметили большую разницу в поведении – юноши стали менее подвержены стрессу и более мотивированы на высокий результат. О подробностях РИА Новости рассказали в пресс-службе вуза.
Важным моментом в воспитании подростков является их подведение к самостоятельной постановке задач для эффективного развития спортивных навыков. Исследователи из Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) предположили, что существует взаимосвязь мотивации к спортивной деятельности и эмоционального комплекса подростков.
«

"У подростков нужно сформировать понимание, что успех или неудача являются результатом приложенных усилий для достижения результата. Эмоции оказывают значительное влияние на формирование мотивации к успеху", – рассказала выпускница магистратуры направления "Педагогическое образование" НГПУ Анастасия Лицкевич.

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В НГПУ смогли подтвердить, что можно скорректировать мотивационные и эмоциональные характеристики спортсменов. По их словам, именно мотивация спортсмена обеспечивает определенный уровень активации физических и психических функций. Регулирование таких критериев чрезвычайно важно, особенно в связи с жестким контактом с соперником.
Исследование НГПУ было проведено на базе Сибирской академии самбо г. Новосибирска среди самбистов 12-13 лет, имеющих 1-й юношеский и 3 спортивный разряды. Юношам предложили использовать приемы психорегуляции – позитивного воздействия с помощью слов, мысленных образов, представлений и воображения.
Исследователи измерили личностную и ситуативную тревожность до внедрения методики. В начале эксперимента были получены следующие результаты: у 8 из 12 самбистов был выявлен высокий уровень личностной тревожности. Высокие результаты по ситуативной тревожности наблюдались у 6 самбистов.
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В процессе обучения приемам психорегуляции ученые выявили сильное снижение уровня тревожности как личностной, так и ситуативной. Такие результаты свели к минимуму возникновение негативных предстартовых состояний в соревновательной деятельности самбистов. Подростки обрели уверенность в своих силах и добивались больших успехов во время тренировок.
"Важное условие формирования мотивации – это подведение обучающихся к самостоятельной постановке, принятию задач. От того, понимает ли каждый подросток поставленную перед ним целевую установку и осознает ли необходимость ее достижения вообще, будет зависеть результативность деятельности. Стоит заметить, что необходимым условием развития мотивации к спортивной деятельности является учёт личностных особенностей ребёнка, которые совершенствуются в процессе спортивной деятельности определённой направленности", – рассказала доцент кафедры теоретических основ физической культуры НГПУ Марина Одинцова.
Ученые также подчеркнули, что самбисты стали более устойчивы к отрицательным воздействиям, о чем говорит сниженный уровень тревожности. С такими показателями спортсмену легче овладеть новыми навыками, его успехи становятся стабильнее.
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