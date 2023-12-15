https://ria.ru/20231215/nauka-1915814286.html

Защита вместо нападения. Ученые нашли метод снижения тревоги у подростков

Защита вместо нападения. Ученые нашли метод снижения тревоги у подростков - РИА Новости, 15.12.2023

Защита вместо нападения. Ученые нашли метод снижения тревоги у подростков

Создание ситуации успеха в процессе тренировок и занятий физкультурой способствует развитию мотивации достижения успеха, сообщили ученые НГПУ. Они обучили юных... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T03:00

2023-12-15T03:00

2023-12-15T03:00

наука

россия

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

новосибирский государственный педагогический университет

спорт

подростки

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Создание ситуации успеха в процессе тренировок и занятий физкультурой способствует развитию мотивации достижения успеха, сообщили ученые НГПУ. Они обучили юных самбистов техникам саморегуляции и заметили большую разницу в поведении – юноши стали менее подвержены стрессу и более мотивированы на высокий результат. О подробностях РИА Новости рассказали в пресс-службе вуза.Важным моментом в воспитании подростков является их подведение к самостоятельной постановке задач для эффективного развития спортивных навыков. Исследователи из Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) предположили, что существует взаимосвязь мотивации к спортивной деятельности и эмоционального комплекса подростков."У подростков нужно сформировать понимание, что успех или неудача являются результатом приложенных усилий для достижения результата. Эмоции оказывают значительное влияние на формирование мотивации к успеху", – рассказала выпускница магистратуры направления "Педагогическое образование" НГПУ Анастасия Лицкевич.В НГПУ смогли подтвердить, что можно скорректировать мотивационные и эмоциональные характеристики спортсменов. По их словам, именно мотивация спортсмена обеспечивает определенный уровень активации физических и психических функций. Регулирование таких критериев чрезвычайно важно, особенно в связи с жестким контактом с соперником.Исследование НГПУ было проведено на базе Сибирской академии самбо г. Новосибирска среди самбистов 12-13 лет, имеющих 1-й юношеский и 3 спортивный разряды. Юношам предложили использовать приемы психорегуляции – позитивного воздействия с помощью слов, мысленных образов, представлений и воображения.Исследователи измерили личностную и ситуативную тревожность до внедрения методики. В начале эксперимента были получены следующие результаты: у 8 из 12 самбистов был выявлен высокий уровень личностной тревожности. Высокие результаты по ситуативной тревожности наблюдались у 6 самбистов.В процессе обучения приемам психорегуляции ученые выявили сильное снижение уровня тревожности как личностной, так и ситуативной. Такие результаты свели к минимуму возникновение негативных предстартовых состояний в соревновательной деятельности самбистов. Подростки обрели уверенность в своих силах и добивались больших успехов во время тренировок."Важное условие формирования мотивации – это подведение обучающихся к самостоятельной постановке, принятию задач. От того, понимает ли каждый подросток поставленную перед ним целевую установку и осознает ли необходимость ее достижения вообще, будет зависеть результативность деятельности. Стоит заметить, что необходимым условием развития мотивации к спортивной деятельности является учёт личностных особенностей ребёнка, которые совершенствуются в процессе спортивной деятельности определённой направленности", – рассказала доцент кафедры теоретических основ физической культуры НГПУ Марина Одинцова.Ученые также подчеркнули, что самбисты стали более устойчивы к отрицательным воздействиям, о чем говорит сниженный уровень тревожности. С такими показателями спортсмену легче овладеть новыми навыками, его успехи становятся стабильнее.

https://sn.ria.ru/20220708/konflikt-1801123955.html

https://rsport.ria.ru/20231116/putin-1909819076.html

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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, новосибирский государственный педагогический университет, спорт, подростки, самбо, общество