https://ria.ru/20231215/nato-1915979951.html

Конгресс принял законопроект, ограничивающий возможность США выйти из НАТО

Конгресс принял законопроект, ограничивающий возможность США выйти из НАТО - РИА Новости, 15.12.2023

Конгресс принял законопроект, ограничивающий возможность США выйти из НАТО

Конгресс США в рамках проекта оборонного бюджета на 2023-2024 год проголосовал также за ограничение возможности президента США по выводу США из НАТО или... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:03

2023-12-15T12:03

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Конгресс США в рамках проекта оборонного бюджета на 2023-2024 год проголосовал также за ограничение возможности президента США по выводу США из НАТО или приостановки деятельности страны в альянсе. Ранее сообщалось, что палата представителей поддержала проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год объемом в 883,7 миллиарда долларов. Теперь документ отправляется на подпись президенту США. В так называемый оборонный бюджет включен раздел, касающийся участия США в НАТО. Согласно новому проекту, члены конгресса высказывают оппозицию выводу США из Североатлантического альянса. "Президент не должен приостанавливать, прекращать деятельность, денонсировать работу или выводить Соединенные Штаты из Североатлантического договора, заключенного в Вашингтоне, округ Колумбия, 4 апреля 1949 года, кроме как по совету и с согласия сената, при условии, что две трети присутствующих сенаторов согласны, или в соответствии с актом конгресса", - говорится в тексте принятого законопроекта. Кроме того, согласно проекту, запрещается выделение финансовых средств, которые могут быть использованы с целью вывода США из НАТО. До любого обсуждения или решения о приостановке деятельности США в НАТО президент должен уведомить комитеты по международным делам сената США и палаты представителей США. Раздел об ограничении выхода США из НАТО был одобрен на фоне опасений переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа, который ранее выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону принимается конгрессом на ежегодной основе. В документе фиксируются руководящие принципы оборонной политики США на предстоящий год, а также то, в каком объеме и по каким направлениям предполагается распределить бюджетное финансирование.

https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html

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