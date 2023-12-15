Рейтинг@Mail.ru
В Приморье задержали дебошира, угрожавшего убить жену - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 15.12.2023 (обновлено: 19:14 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/mvd-1916092126.html
В Приморье задержали дебошира, угрожавшего убить жену
В Приморье задержали дебошира, угрожавшего убить жену - РИА Новости, 15.12.2023
В Приморье задержали дебошира, угрожавшего убить жену
Ранее судимый пьяный житель Приморья, угрожавший убить жену, устроил стрельбу и ранил полицейского, сотрудник госпитализирован, а нарушитель задержан, сообщает... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T18:16
2023-12-15T19:14
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Ранее судимый пьяный житель Приморья, угрожавший убить жену, устроил стрельбу и ранил полицейского, сотрудник госпитализирован, а нарушитель задержан, сообщает в своём Тelegram-канале управление МВД РФ по региону.По данным ведомства, жительница приморской Находки в 21.20 (14.20 мск) сообщила в полицию, что её муж в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош, угрожает ей убийством из охотничьего ружья."Увидев стражей порядка, мужчина произвел выстрел из ружья в их направлении, причинив ранение одному из сотрудников... 46-летнему лейтенанту полиции медики оказали неотложную помощь, он госпитализирован", - говорится в сообщении.Ранее судимый за имущественные преступления 49-летний местный житель задержан. В полиции уточняют, что состояние пострадавшего сотрудника стабильное.Информированный источник рассказал РИА Новости, что полицейский получил "серьёзное ранение". Собеседник агентства также добавил, что у задержанного "ружьё официально было зарегистрировано, в установленном порядке, ружьё изъяли
https://ria.ru/20231215/bank-1916087063.html
https://ria.ru/20231215/ufa-1916019150.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия
Россия, Происшествия
В Приморье задержали дебошира, угрожавшего убить жену

В Приморье задержали дебошира, угрожавшего убить жену и ранившего полицейского

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Ранее судимый пьяный житель Приморья, угрожавший убить жену, устроил стрельбу и ранил полицейского, сотрудник госпитализирован, а нарушитель задержан, сообщает в своём Тelegram-канале управление МВД РФ по региону.
По данным ведомства, жительница приморской Находки в 21.20 (14.20 мск) сообщила в полицию, что её муж в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош, угрожает ей убийством из охотничьего ружья.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В Нижневартовсе задержали мужчину, напавшего на банк с топором
Вчера, 17:58
"Увидев стражей порядка, мужчина произвел выстрел из ружья в их направлении, причинив ранение одному из сотрудников... 46-летнему лейтенанту полиции медики оказали неотложную помощь, он госпитализирован", - говорится в сообщении.
Ранее судимый за имущественные преступления 49-летний местный житель задержан. В полиции уточняют, что состояние пострадавшего сотрудника стабильное.
Информированный источник рассказал РИА Новости, что полицейский получил "серьёзное ранение". Собеседник агентства также добавил, что у задержанного "ружьё официально было зарегистрировано, в установленном порядке, ружьё изъяли
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В Уфе задержали мужчину, напавшего на улице на трех девушек
Вчера, 13:58
 
РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала