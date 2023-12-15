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В Приморье задержали дебошира, угрожавшего убить жену
В Приморье задержали дебошира, угрожавшего убить жену - РИА Новости, 15.12.2023
В Приморье задержали дебошира, угрожавшего убить жену
Ранее судимый пьяный житель Приморья, угрожавший убить жену, устроил стрельбу и ранил полицейского, сотрудник госпитализирован, а нарушитель задержан, сообщает... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T18:16
2023-12-15T18:16
2023-12-15T19:14
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Ранее судимый пьяный житель Приморья, угрожавший убить жену, устроил стрельбу и ранил полицейского, сотрудник госпитализирован, а нарушитель задержан, сообщает в своём Тelegram-канале управление МВД РФ по региону.По данным ведомства, жительница приморской Находки в 21.20 (14.20 мск) сообщила в полицию, что её муж в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош, угрожает ей убийством из охотничьего ружья."Увидев стражей порядка, мужчина произвел выстрел из ружья в их направлении, причинив ранение одному из сотрудников... 46-летнему лейтенанту полиции медики оказали неотложную помощь, он госпитализирован", - говорится в сообщении.Ранее судимый за имущественные преступления 49-летний местный житель задержан. В полиции уточняют, что состояние пострадавшего сотрудника стабильное.Информированный источник рассказал РИА Новости, что полицейский получил "серьёзное ранение". Собеседник агентства также добавил, что у задержанного "ружьё официально было зарегистрировано, в установленном порядке, ружьё изъяли
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россия, происшествия
В Приморье задержали дебошира, угрожавшего убить жену
В Приморье задержали дебошира, угрожавшего убить жену и ранившего полицейского
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости.
Ранее судимый пьяный житель Приморья, угрожавший убить жену, устроил стрельбу и ранил полицейского, сотрудник госпитализирован, а нарушитель задержан, сообщает в своём Тelegram-канале
управление МВД РФ по региону.
По данным ведомства, жительница приморской Находки в 21.20 (14.20 мск) сообщила в полицию, что её муж в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош, угрожает ей убийством из охотничьего ружья.
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"Увидев стражей порядка, мужчина произвел выстрел из ружья в их направлении, причинив ранение одному из сотрудников... 46-летнему лейтенанту полиции медики оказали неотложную помощь, он госпитализирован", - говорится в сообщении.
Ранее судимый за имущественные преступления 49-летний местный житель задержан. В полиции уточняют, что состояние пострадавшего сотрудника стабильное.
Информированный источник рассказал РИА Новости, что полицейский получил "серьёзное ранение". Собеседник агентства также добавил, что у задержанного "ружьё официально было зарегистрировано, в установленном порядке, ружьё изъяли
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