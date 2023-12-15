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В Челябинске суд лишил гражданства двух человек за неявку в военкомат
В Челябинске суд лишил гражданства двух человек за неявку в военкомат - РИА Новости, 15.12.2023
В Челябинске суд лишил гражданства двух человек за неявку в военкомат
Суд в Челябинске лишил двух не вставших на воинский учет мужчин приобретенного гражданства России, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:50
2023-12-15T11:50
2023-12-15T13:39
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек — РИА Новости. Суд в Челябинске лишил двух не вставших на воинский учет мужчин приобретенного гражданства России, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.Речь идет о выходцах из ближнего зарубежья 21 и 24 лет, их выявили в рамках операции "Нелегальный мигрант".Они должны были в течение двух недель явиться в военкомат. Выяснилось, что при подаче документов на гражданство нарушители представили ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность."Центральный районный суд Челябинска принял решение о прекращении в их отношении российского гражданства", — говорится в сообщении.Апелляцию рассматривал областной суд, он оставил решение без изменений.У молодых людей заберут паспорта, они должны добровольно покинуть Россию. В противном случае обоих депортируют.В пресс-службе полиции РИА Новости уточнили, что исполнение решения суда находится на контроле Управления по вопросам миграции областного полицейского главка.
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происшествия, россия, челябинск, челябинский областной суд
Происшествия, Россия, Челябинск, Челябинский областной суд
В Челябинске суд лишил гражданства двух человек за неявку в военкомат
В РФ двух мигрантов впервые лишили гражданства за уклонение от воинского учета
ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек — РИА Новости.
Суд в Челябинске лишил двух не вставших на воинский учет мужчин приобретенного гражданства России, сообщила пресс-служба
ГУ МВД по региону.
Речь идет о выходцах из ближнего зарубежья 21 и 24 лет, их выявили в рамках операции "Нелегальный мигрант".
Они должны были в течение двух недель явиться в военкомат. Выяснилось, что при подаче документов на гражданство нарушители представили ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность.
«
"Центральный районный суд Челябинска принял решение о прекращении в их отношении российского гражданства", — говорится в сообщении.
Апелляцию рассматривал областной суд, он оставил решение без изменений.
У молодых людей заберут паспорта, они должны добровольно покинуть Россию
. В противном случае обоих депортируют.
В пресс-службе полиции РИА Новости уточнили, что исполнение решения суда находится на контроле Управления по вопросам миграции областного полицейского главка.
Путин рассказал о возможности получения российского гражданства