https://ria.ru/20231215/mvd-1915977896.html

В Челябинске суд лишил гражданства двух человек за неявку в военкомат

В Челябинске суд лишил гражданства двух человек за неявку в военкомат - РИА Новости, 15.12.2023

В Челябинске суд лишил гражданства двух человек за неявку в военкомат

Суд в Челябинске лишил двух не вставших на воинский учет мужчин приобретенного гражданства России, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T11:50

2023-12-15T11:50

2023-12-15T13:39

происшествия

россия

челябинск

челябинский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884129901_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_a9dfc40973e3da6cd6ed24eb61d1deb4.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек — РИА Новости. Суд в Челябинске лишил двух не вставших на воинский учет мужчин приобретенного гражданства России, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.Речь идет о выходцах из ближнего зарубежья 21 и 24 лет, их выявили в рамках операции "Нелегальный мигрант".Они должны были в течение двух недель явиться в военкомат. Выяснилось, что при подаче документов на гражданство нарушители представили ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность."Центральный районный суд Челябинска принял решение о прекращении в их отношении российского гражданства", — говорится в сообщении.Апелляцию рассматривал областной суд, он оставил решение без изменений.У молодых людей заберут паспорта, они должны добровольно покинуть Россию. В противном случае обоих депортируют.В пресс-службе полиции РИА Новости уточнили, что исполнение решения суда находится на контроле Управления по вопросам миграции областного полицейского главка.

https://ria.ru/20231214/grazhdanstvo-1915834258.html

россия

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, челябинск, челябинский областной суд