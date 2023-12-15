https://ria.ru/20231215/most-1916073586.html
Хуснуллин: готовность обхода Тольятти с мостом через Волгу составляет 93%
Хуснуллин: готовность обхода Тольятти с мостом через Волгу составляет 93% - РИА Новости, 15.12.2023
Хуснуллин: готовность обхода Тольятти с мостом через Волгу составляет 93%
Общая техническая готовность дорожного обхода Тольятти с мостом через Волгу составляет 93%, завершить работы и запустить движение транспорта планируется в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:54
2023-12-15T16:54
2023-12-15T16:54
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марат хуснуллин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Общая техническая готовность дорожного обхода Тольятти с мостом через Волгу составляет 93%, завершить работы и запустить движение транспорта планируется в следующем году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу длиной более 3 километров входит в состав международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай. Общая протяженность обхода составит порядка 100 километров. "Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу началось в 2019 году по поручению президента. Это один из масштабных проектов в нашей стране, мост войдет в десятку самых протяженных инженерных сооружений России. Сейчас завершена укрупнительная сборка всех 26 пролетных строений, выполнена надвижка 24 из них. Общая техническая готовность обхода составляет 93%. Завершить работы и запустить движение транспорта планируем в следующем году. Новый маршрут поможет разгрузить региональную дорожную сеть и окажет колоссальное влияние на развитие экономики страны", – приводятся слова Хуснуллина на официальном сайте правительства РФ. Вице-премьер уточнил, что инфраструктурный проект предусматривает строительство четырехполосной автодороги с тремя транспортными развязками в разных уровнях, а также 39 искусственных сооружений, в числе которых мост через Волгу. Всего для сборки всех пролетов искусственного сооружения было использовано более 48 тысяч тонн металла. В настоящее время ведется подготовка к надвижке заключительных пристыкованных двух пролетных строений. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что усилия региона в последние годы сконцентрированы на инфраструктурном развитии и самый крупный проект – это обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу. "При прямой поддержке президента России Владимира Владимировича Путина, благодаря постоянному вниманию заместителя председателя правительства Марата Шакирзяновича Хуснуллина мы уверенно строим 100 километров новой трассы "Обход Тольятти" и мост через Волгу – главную водную артерию страны. Наша задача – Родину не подвести, все сделать качественно и в установленные сроки. Есть полная уверенность, что в следующем году участок федеральной дороги и мост, как мы и планировали, будут введены в эксплуатацию. Он станет важнейшим инфраструктурным уже не проектом, а объектом для развития нашего региона и всей нашей страны", – приводятся на сайте правительства слова Азарова. Обход Тольятти возводится благодаря концессионному соглашению и за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Оператором этого механизма выступает ППК "Фонд развития территорий". Также к финансированию строительства привлечены средства инфраструктурных облигаций "ДОМ.РФ".
https://ria.ru/20231208/samara-1914607643.html
https://ria.ru/20231202/stroitelstvo-1913362607.html
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самарская область, тольятти, россия, марат хуснуллин, экономика
Самарская область, Тольятти, Россия, Марат Хуснуллин, Экономика
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Общая техническая готовность дорожного обхода Тольятти с мостом через Волгу составляет 93%, завершить работы и запустить движение транспорта планируется в следующем году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу длиной более 3 километров входит в состав международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай. Общая протяженность обхода составит порядка 100 километров.
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"Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу началось в 2019 году по поручению президента. Это один из масштабных проектов в нашей стране, мост войдет в десятку самых протяженных инженерных сооружений России. Сейчас завершена укрупнительная сборка всех 26 пролетных строений, выполнена надвижка 24 из них. Общая техническая готовность обхода составляет 93%. Завершить работы и запустить движение транспорта планируем в следующем году. Новый маршрут поможет разгрузить региональную дорожную сеть и окажет колоссальное влияние на развитие экономики страны", – приводятся слова Хуснуллина на официальном сайте правительства РФ.
Вице-премьер уточнил, что инфраструктурный проект предусматривает строительство четырехполосной автодороги с тремя транспортными развязками в разных уровнях, а также 39 искусственных сооружений, в числе которых мост через Волгу. Всего для сборки всех пролетов искусственного сооружения было использовано более 48 тысяч тонн металла. В настоящее время ведется подготовка к надвижке заключительных пристыкованных двух пролетных строений.
Хуснуллин: рост стоимости стройки в России связан с объективными причинами
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что усилия региона в последние годы сконцентрированы на инфраструктурном развитии и самый крупный проект – это обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу.
"При прямой поддержке президента России Владимира Владимировича Путина, благодаря постоянному вниманию заместителя председателя правительства Марата Шакирзяновича Хуснуллина мы уверенно строим 100 километров новой трассы "Обход Тольятти" и мост через Волгу – главную водную артерию страны. Наша задача – Родину не подвести, все сделать качественно и в установленные сроки. Есть полная уверенность, что в следующем году участок федеральной дороги и мост, как мы и планировали, будут введены в эксплуатацию. Он станет важнейшим инфраструктурным уже не проектом, а объектом для развития нашего региона и всей нашей страны", – приводятся на сайте правительства слова Азарова.
Обход Тольятти возводится благодаря концессионному соглашению и за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Оператором этого механизма выступает ППК "Фонд развития территорий". Также к финансированию строительства привлечены средства инфраструктурных облигаций "ДОМ.РФ".
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