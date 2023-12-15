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Бочкарев: корпуса "Черкизовского мясокомбината" возвели на востоке Москвы - РИА Новости, 15.12.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:10 15.12.2023
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Бочкарев: корпуса "Черкизовского мясокомбината" возвели на востоке Москвы
Бочкарев: корпуса "Черкизовского мясокомбината" возвели на востоке Москвы - РИА Новости, 15.12.2023
Бочкарев: корпуса "Черкизовского мясокомбината" возвели на востоке Москвы
Два производственных корпуса Черкизовского мясоперерабатывающего завода построили в районе Метрогородок в Москве, сообщил заммэра столицы по строительству... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:10
2023-12-15T10:10
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МОСКВА, 15 дек - РИА Недвижимость. Два производственных корпуса Черкизовского мясоперерабатывающего завода построили в районе Метрогородок в Москве, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "В первом корпусе расположились производственный и сварочный цеха, склад, блок бытовых помещений, а также кабинеты администрации, диспетчерские и комнаты отдыха сотрудников. Второе строение полностью занимает цех сборки", ‒ цитирует его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Заммэра отметил, что в кабинетах и производственных помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотрено естественное освещение. Стены обоих зданий выполнены из стеновых сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем. Объекты возводились на одном из старейших предприятий группы "Черкизово" (улица Пермская, владение 5, з/у 1) в рамках масштабного инвестиционного проекта, добавляется в сообщении.
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москва, андрей бочкарев
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Андрей Бочкарев

Бочкарев: корпуса "Черкизовского мясокомбината" возвели на востоке Москвы

© Стройкомплекс МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Стройкомплекс Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Недвижимость. Два производственных корпуса Черкизовского мясоперерабатывающего завода построили в районе Метрогородок в Москве, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
«
"В первом корпусе расположились производственный и сварочный цеха, склад, блок бытовых помещений, а также кабинеты администрации, диспетчерские и комнаты отдыха сотрудников. Второе строение полностью занимает цех сборки", ‒ цитирует его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Заммэра отметил, что в кабинетах и производственных помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотрено естественное освещение. Стены обоих зданий выполнены из стеновых сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем.
Объекты возводились на одном из старейших предприятий группы "Черкизово" (улица Пермская, владение 5, з/у 1) в рамках масштабного инвестиционного проекта, добавляется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАндрей Бочкарев
 
 
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