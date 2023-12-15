https://ria.ru/20231215/moskva-1915958313.html

Бочкарев: корпуса "Черкизовского мясокомбината" возвели на востоке Москвы

Бочкарев: корпуса "Черкизовского мясокомбината" возвели на востоке Москвы - РИА Новости, 15.12.2023

Бочкарев: корпуса "Черкизовского мясокомбината" возвели на востоке Москвы

Два производственных корпуса Черкизовского мясоперерабатывающего завода построили в районе Метрогородок в Москве, сообщил заммэра столицы по строительству... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T10:10

2023-12-15T10:10

2023-12-15T10:10

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москва

андрей бочкарев

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МОСКВА, 15 дек - РИА Недвижимость. Два производственных корпуса Черкизовского мясоперерабатывающего завода построили в районе Метрогородок в Москве, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "В первом корпусе расположились производственный и сварочный цеха, склад, блок бытовых помещений, а также кабинеты администрации, диспетчерские и комнаты отдыха сотрудников. Второе строение полностью занимает цех сборки", ‒ цитирует его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Заммэра отметил, что в кабинетах и производственных помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотрено естественное освещение. Стены обоих зданий выполнены из стеновых сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем. Объекты возводились на одном из старейших предприятий группы "Черкизово" (улица Пермская, владение 5, з/у 1) в рамках масштабного инвестиционного проекта, добавляется в сообщении.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, андрей бочкарев