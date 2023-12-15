В Молдавии не смогли объяснить, как можно вступить в ЕС без Приднестровья
МИД Молдавии не смог объяснить, как на практике вступить в ЕС без Приднестровья
© Sputnik / Anatolii KiriakФлаги ЕС и Молдавии
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флаги ЕС и Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что страна может вступить в ЕС только единым государством, поэтому понадобятся уточнения статуса Приднестровья, если к тому времени не будет разрешен конфликт.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. Она выражала мнение, что конфликт можно будет урегулировать после вступления в Евросоюз.
"Когда мы обсуждаем вещи практические, то мы говорим, что надеемся решить конфликт до момента вступления, но если этого не произойдет, то понадобятся определенные уточнения этого статуса, как будет функционировать вся Молдавия в рамках ЕС - все это мы обсудим с европейскими партнерами", - заявил Попеску журналистам в ответ на просьбу объяснить, как на практике будет проходить вступление Молдавии в ЕС частями, без непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
По его словам, у Кишинева есть четкий сигнал со стороны ЕС, что этот неразрешенный конфликт не создает препятствий для процесса присоединения к союзу. "Молдавия является единым государством. Юридически в ЕС Молдавия войдет как целостное государство - это будет единственный момент присоединения как для правобережья, так и для левобережья Днестра", - отметил вице-премьер.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.