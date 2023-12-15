https://ria.ru/20231215/moldavia-1916134334.html

Гагаузия обвинила Кишинев в игнорировании интересов региона

Гагаузия обвинила Кишинев в игнорировании интересов региона - РИА Новости, 15.12.2023

Гагаузия обвинила Кишинев в игнорировании интересов региона

Гагаузские депутаты приняли решение приостановить свое участие в работе межпарламентской группы с коллегами из законодательного собрания Молдавии, поскольку... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T23:48

2023-12-15T23:48

2023-12-15T23:48

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

майя санду

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КИШИНЕВ, 15 дек — РИА Новости. Гагаузские депутаты приняли решение приостановить свое участие в работе межпарламентской группы с коллегами из законодательного собрания Молдавии, поскольку центральные власти на протяжении долгого времени не учитывали интересы Гагаузии, заявил замглавы автономии Виктор Петров в своем Telegram-канале.Ранее народное собрание Гагаузии (НСГ — местный парламент) на внеочередном заседании одобрило инициативу о приостановлении участия в межпарламентской рабочей группе - платформе диалога с депутатами законодательного собрания Молдавии. "Центральные власти на протяжении долгого времени не учитывали интересы гагаузского народа и представителей НСГ... В последнее время правящая партия отказывалась вести диалог с депутатами НСГ и решать возникающие проблемы путем переговоров… Считаю, что это решение Народного собрания Гагаузии стало показателем недовольства отсутствием диалога и сотрудничества с центральной властью. Их голос не услышан, а интересы не учтены", - написал Петров.Он выразил надежду на то, что такой шаг приведет к пересмотру позиции парламента Молдавии в отношении региональных властей, и что диалог и сотрудничество можно будет восстановить. Пятого декабря в парламенте Молдавии состоялось совместное заседание рабочей группы по Гагаузии с участием депутатов законодательного органа республики и Народного собрания автономии. Как сообщала тогда парламентская пресс-служба региона, участники обсудили мандат рабочей группы, текущие вопросы и выразили приверженность продолжению диалога путем поиска решений на этой платформе. При этом было отмечено, что данная платформа для диалога является единственным инструментом, с помощью которого осуществляется связь между центром и автономией. Парламент Молдавии 5 октября в окончательном чтении одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из бюджета региона. Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, документ опубликован в правительственном издании "Официальный вестник" и вступил в силу с 1 ноября. Гагаузские депутаты обратились в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности принятых поправок, однако КС отклонил их запрос. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20231215/moldavia-1916105025.html

https://ria.ru/20231206/sandu-1914147205.html

молдавия

кишинев

гагаузия

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, таможенный союз