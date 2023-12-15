https://ria.ru/20231215/moldavia-1916132615.html

Парламент Молдавии назвал Россию главной угрозой стране

Парламент Молдавии назвал Россию главной угрозой стране - РИА Новости, 15.12.2023

Парламент Молдавии назвал Россию главной угрозой стране

Парламент Молдавии утвердил стратегию национальной безопасности, в которой Россия названа главной угрозой страны. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T23:25

2023-12-15T23:25

2023-12-15T23:26

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КИШИНЕВ, 15 дек — РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил стратегию национальной безопасности, в которой Россия названа главной угрозой страны. Президент Молдавии Майя Санду созвала в октябре высший совет безопасности, на котором представила национальную стратегию безопасности. Она заявила об увеличении расходов на оборону республики, а также, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Также она назвала Россию самой большой угрозой нацбезопасности. "За проект стратегии проголосовали 59 депутатов", - сказал спикер парламента Игорь Гросу. Трансляция заседания велась в прямом эфире на сайте законодательного собрания. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для РФ. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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россия, молдавия, москва, игорь гросу, майя санду, в мире