Парламент Молдавии назвал Россию главной угрозой стране
Парламент Молдавии утвердил стратегию нацбезопасности, где назвал РФ угрозой
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 дек — РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил стратегию национальной безопасности, в которой Россия названа главной угрозой страны.
Президент Молдавии Майя Санду созвала в октябре высший совет безопасности, на котором представила национальную стратегию безопасности. Она заявила об увеличении расходов на оборону республики, а также, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Также она назвала Россию самой большой угрозой нацбезопасности.
"За проект стратегии проголосовали 59 депутатов", - сказал спикер парламента Игорь Гросу. Трансляция заседания велась в прямом эфире на сайте законодательного собрания.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для РФ.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.