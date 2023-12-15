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Парламент Молдавии назвал Россию главной угрозой стране - РИА Новости, 15.12.2023
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23:25 15.12.2023 (обновлено: 23:26 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/moldavia-1916132615.html
Парламент Молдавии назвал Россию главной угрозой стране
Парламент Молдавии назвал Россию главной угрозой стране - РИА Новости, 15.12.2023
Парламент Молдавии назвал Россию главной угрозой стране
Парламент Молдавии утвердил стратегию национальной безопасности, в которой Россия названа главной угрозой страны. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T23:25
2023-12-15T23:26
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молдавия
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игорь гросу
майя санду
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КИШИНЕВ, 15 дек — РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил стратегию национальной безопасности, в которой Россия названа главной угрозой страны. Президент Молдавии Майя Санду созвала в октябре высший совет безопасности, на котором представила национальную стратегию безопасности. Она заявила об увеличении расходов на оборону республики, а также, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Также она назвала Россию самой большой угрозой нацбезопасности. "За проект стратегии проголосовали 59 депутатов", - сказал спикер парламента Игорь Гросу. Трансляция заседания велась в прямом эфире на сайте законодательного собрания. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для РФ. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
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россия, молдавия, москва, игорь гросу, майя санду, в мире
Россия, Молдавия, Москва, Игорь Гросу, Майя Санду, В мире
Парламент Молдавии назвал Россию главной угрозой стране

Парламент Молдавии утвердил стратегию нацбезопасности, где назвал РФ угрозой

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 дек — РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил стратегию национальной безопасности, в которой Россия названа главной угрозой страны.
Президент Молдавии Майя Санду созвала в октябре высший совет безопасности, на котором представила национальную стратегию безопасности. Она заявила об увеличении расходов на оборону республики, а также, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Также она назвала Россию самой большой угрозой нацбезопасности.
"За проект стратегии проголосовали 59 депутатов", - сказал спикер парламента Игорь Гросу. Трансляция заседания велась в прямом эфире на сайте законодательного собрания.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для РФ.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
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