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Потери ВСУ на Южнодонецком направлении превысили 600 военных

Потери ВСУ на Южнодонецком направлении превысили 600 военных - РИА Новости, 15.12.2023

Потери ВСУ на Южнодонецком направлении превысили 600 военных

Российские войска за неделю на южнодонецком направлении отразили две атаки ВСУ, уничтожили свыше 600 украинских военнослужащих, три бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:49

2023-12-15T14:49

2023-12-15T15:01

безопасность

россия

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

угледар

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские войска за неделю на южнодонецком направлении отразили две атаки ВСУ, уничтожили свыше 600 украинских военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили две атаки противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Макаровка ДНР и Левадное Запорожской области."Потери ВСУ составили свыше 600 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.

россия

украина

угледар

донецкая народная республика

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, угледар, донецкая народная республика