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Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 15.12.2023

Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска сорвали пять попыток ВСУ провести ротацию на переднем крае в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного на Южнодонецком направлении,... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T09:29

2023-12-15T09:29

2023-12-15T09:29

специальная военная операция на украине

безопасность

старомайорское

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские войска сорвали пять попыток ВСУ провести ротацию на переднем крае в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении, сообщил Гордеев. "Сорваны пять попыток противника провести ротацию боевиков на переднем крае в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного", - сказал начальник пресс-центра. По его словам, потери противника составили два автомобиля, 10 долговременных огневых точек и до 90 военнослужащих убитыми и раненными.

старомайорское

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2023

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безопасность, старомайорское, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины