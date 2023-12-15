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Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 15.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:29 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/mo-1915952285.html
Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 15.12.2023
Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска сорвали пять попыток ВСУ провести ротацию на переднем крае в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного на Южнодонецком направлении,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T09:29
2023-12-15T09:29
специальная военная операция на украине
безопасность
старомайорское
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские войска сорвали пять попыток ВСУ провести ротацию на переднем крае в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении, сообщил Гордеев. "Сорваны пять попыток противника провести ротацию боевиков на переднем крае в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного", - сказал начальник пресс-центра. По его словам, потери противника составили два автомобиля, 10 долговременных огневых точек и до 90 военнослужащих убитыми и раненными.
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безопасность, старомайорское, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Старомайорское, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины
Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: ВС РФ сорвали пять попыток ВСУ провести ротацию на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские войска сорвали пять попыток ВСУ провести ротацию на переднем крае в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении, сообщил Гордеев.
«
"Сорваны пять попыток противника провести ротацию боевиков на переднем крае в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного", - сказал начальник пресс-центра.
По его словам, потери противника составили два автомобиля, 10 долговременных огневых точек и до 90 военнослужащих убитыми и раненными.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСтаромайорскоеАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы Украины
 
 
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