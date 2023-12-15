https://ria.ru/20231215/mishustin-1916036908.html
Мишустин поручил реагировать на необоснованное повышение цен на товары
Мишустин поручил реагировать на необоснованное повышение цен на товары - РИА Новости, 15.12.2023
Мишустин поручил реагировать на необоснованное повышение цен на товары
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно отслеживать и реагировать на необоснованное повышение цен на товары в РФ. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:58
2023-12-15T14:58
2023-12-15T15:15
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно отслеживать и реагировать на необоснованное повышение цен на товары в РФ."Еще один вопрос - это уровень цен по ключевым направлениям, таким как продукты, товары первой необходимости, жилищно-коммунальные услуги. Понятно, что в каждом конкретном случае есть свои особенности, в зависимости от региона. Поэтому прошу профильные ведомства оперативно отслеживать ситуацию и своевременно реагировать на необоснованное завышение стоимости", - сказал премьер на заседании правительства.Мишустин попросил детально докладывать об этом в правительство.
https://ria.ru/20231215/avtomobili-1916040317.html
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россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин поручил реагировать на необоснованное повышение цен на товары
Мишустин поручил оперативно реагировать на необоснованное повышение цен