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В ЦБ назвали долю карт "Мир" на платежном рынке России - РИА Новости, 15.12.2023
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03:13 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/mir-1915936021.html
В ЦБ назвали долю карт "Мир" на платежном рынке России
В ЦБ назвали долю карт "Мир" на платежном рынке России - РИА Новости, 15.12.2023
В ЦБ назвали долю карт "Мир" на платежном рынке России
Карты национальной платежной системы "Мир" заняли более половины платежного рынка России, доля операций по этим картам составила 52,5% от общего объема,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T03:13
2023-12-15T03:13
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Карты национальной платежной системы "Мир" заняли более половины платежного рынка России, доля операций по этим картам составила 52,5% от общего объема, сообщается на сайте ЦБ РФ. "На "Мир" приходится 52,5% объема всех операций по картам в России и 51,6% выпущенных карт", - говорится в сообщении ЦБ в разделе "Национальная платежная система". РБК, в свою очередь, пишет, что национальная платежная система достигла таких показателей впервые. По итогам третьего квартала 2023 года, по данным ЦБ, выпущено почти 256 миллионов карт "Мир".
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ назвали долю карт "Мир" на платежном рынке России

ЦБ: более 50% всех операций по картам в России приходится на систему "Мир"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Карты национальной платежной системы "Мир" заняли более половины платежного рынка России, доля операций по этим картам составила 52,5% от общего объема, сообщается на сайте ЦБ РФ.
"На "Мир" приходится 52,5% объема всех операций по картам в России и 51,6% выпущенных карт", - говорится в сообщении ЦБ в разделе "Национальная платежная система".
РБК, в свою очередь, пишет, что национальная платежная система достигла таких показателей впервые.
По итогам третьего квартала 2023 года, по данным ЦБ, выпущено почти 256 миллионов карт "Мир".
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