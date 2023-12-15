https://ria.ru/20231215/mir-1915936021.html

В ЦБ назвали долю карт "Мир" на платежном рынке России

В ЦБ назвали долю карт "Мир" на платежном рынке России - РИА Новости, 15.12.2023

В ЦБ назвали долю карт "Мир" на платежном рынке России

Карты национальной платежной системы "Мир" заняли более половины платежного рынка России, доля операций по этим картам составила 52,5% от общего объема,... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T03:13

2023-12-15T03:13

2023-12-15T03:13

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Карты национальной платежной системы "Мир" заняли более половины платежного рынка России, доля операций по этим картам составила 52,5% от общего объема, сообщается на сайте ЦБ РФ. "На "Мир" приходится 52,5% объема всех операций по картам в России и 51,6% выпущенных карт", - говорится в сообщении ЦБ в разделе "Национальная платежная система". РБК, в свою очередь, пишет, что национальная платежная система достигла таких показателей впервые. По итогам третьего квартала 2023 года, по данным ЦБ, выпущено почти 256 миллионов карт "Мир".

https://ria.ru/20231207/sistemy-1914376094.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)