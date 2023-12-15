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Минцифры поддержало смягчающие обстоятельства в законе об оборотных штрафах - РИА Новости, 15.12.2023
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20:18 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/mintsifry-1916111121.html
Минцифры поддержало смягчающие обстоятельства в законе об оборотных штрафах
Минцифры поддержало смягчающие обстоятельства в законе об оборотных штрафах - РИА Новости, 15.12.2023
Минцифры поддержало смягчающие обстоятельства в законе об оборотных штрафах
Минцифры РФ поддерживает введение смягчающих обстоятельств в законопроект об оборотных штрафах за утечки данных для добросовестных организаций, которые... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:18
2023-12-15T20:18
максут шадаев
милош вагнер
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855401884_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_82fc6a79c344090698456e726a2e7184.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минцифры РФ поддерживает введение смягчающих обстоятельств в законопроект об оборотных штрафах за утечки данных для добросовестных организаций, которые исполняют требования закона, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев. "Есть депутатская, сенаторская версия законопроекта, есть поправки правительства, которые учли ещё в предыдущей версии. И они вводили смягчающие обстоятельства ровно до предложения бизнеса... В текущей версии эти предложения пока не учтены. Мы с депутатами их будем дальше обсуждать. Здесь мы поддерживаем бизнес аккуратно, в части того, что для добросовестных организаций, которые честно исполняют требования закона, должны быть смягчающие обстоятельства", - сказал Шадаев. Он отметил, что министерство продолжит работу с профильным комитетом по этому вопросу. По словам Шадаева, согласованы два условия, при которых значения оборотных штрафов могут быть снижены. Первое - в случае, если компания урегулировала претензии пострадавших от утечек, второе - если компания подтвердила инвестиции в инфраструктуру кибербезопасности. В июне зампредседателя по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин рассказывал РИА Новости, что Минцифры разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечки персональных данных граждан, в конце сентября правительство одобрило эту инициативу. Обсуждаемый законопроект предусматривает санкции в зависимости от масштаба утечки, а также уголовную ответственность для тех, кто эти данные украл и продает дальше, рассказывал замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. При этом в конце прошлого года Минцифры предлагало при первой утечке назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторной - оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231208/it-1914556158.html
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максут шадаев, милош вагнер, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Максут Шадаев, Милош Вагнер, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Минцифры поддержало смягчающие обстоятельства в законе об оборотных штрафах

Минцифры РФ поддержало смягчающие обстоятельства в законе об оборотных штрафах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития России
Офис Министерства цифрового развития России - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минцифры РФ поддерживает введение смягчающих обстоятельств в законопроект об оборотных штрафах за утечки данных для добросовестных организаций, которые исполняют требования закона, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.
"Есть депутатская, сенаторская версия законопроекта, есть поправки правительства, которые учли ещё в предыдущей версии. И они вводили смягчающие обстоятельства ровно до предложения бизнеса... В текущей версии эти предложения пока не учтены. Мы с депутатами их будем дальше обсуждать. Здесь мы поддерживаем бизнес аккуратно, в части того, что для добросовестных организаций, которые честно исполняют требования закона, должны быть смягчающие обстоятельства", - сказал Шадаев.
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Он отметил, что министерство продолжит работу с профильным комитетом по этому вопросу. По словам Шадаева, согласованы два условия, при которых значения оборотных штрафов могут быть снижены. Первое - в случае, если компания урегулировала претензии пострадавших от утечек, второе - если компания подтвердила инвестиции в инфраструктуру кибербезопасности.
В июне зампредседателя по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин рассказывал РИА Новости, что Минцифры разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечки персональных данных граждан, в конце сентября правительство одобрило эту инициативу. Обсуждаемый законопроект предусматривает санкции в зависимости от масштаба утечки, а также уголовную ответственность для тех, кто эти данные украл и продает дальше, рассказывал замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.
При этом в конце прошлого года Минцифры предлагало при первой утечке назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторной - оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей.
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Максут ШадаевМилош ВагнерФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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