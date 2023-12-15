https://ria.ru/20231215/mid-1915997929.html

В Париже подтвердили обнаружение тела плененного ХАМАС француза

В Париже подтвердили обнаружение тела плененного ХАМАС француза - РИА Новости, 15.12.2023

В Париже подтвердили обнаружение тела плененного ХАМАС француза

Тело француза, которого удерживал в плену ХАМАС, обнаружила израильская армия в ходе операции в секторе Газа, сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:59

2023-12-15T12:59

2023-12-15T13:01

в мире

израиль

катрин колонна

хамас

мид франции‎

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914938692_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_87480713dbc001b299d9d51581b5ac09.jpg

ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. Тело француза, которого удерживал в плену ХАМАС, обнаружила израильская армия в ходе операции в секторе Газа, сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна. "Огромная боль после объявления израильской армией о гибели еще одного нашего гражданина Илая Толедано, заложника ХАМАС, чьи останки обнаружили в Газе", - написала министр в соцсети X. Она выразила соболезнования семье погибшего и отметила, что "освобождение всех заложников остается приоритетом" для стран. Молодого человека 28 лет взяли в плен в ходе атак ХАМАС 7 октября, он находился на музыкальном фестивале. Израильская армия сообщила, что обнаружила его останки в ходе операции в секторе Газа. Его подруга Миа Шем была освобождена из плена в конце ноября в результате временного перемирия между Израилем и ХАМАС. По информации МИД, на данный момент еще трое французов - мужчины 32 и 49 лет, а также 12-летний мальчик - числятся пропавшими без вести или удерживаются в плену ХАМАС. Общее число французов, погибших в результате атак ХАМАС против Израиля, составляет 41 человек.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, катрин колонна, хамас, мид франции‎, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году