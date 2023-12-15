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В Париже подтвердили обнаружение тела плененного ХАМАС француза
В Париже подтвердили обнаружение тела плененного ХАМАС француза - РИА Новости, 15.12.2023
В Париже подтвердили обнаружение тела плененного ХАМАС француза
Тело француза, которого удерживал в плену ХАМАС, обнаружила израильская армия в ходе операции в секторе Газа, сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:59
2023-12-15T12:59
2023-12-15T13:01
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израиль
катрин колонна
хамас
мид франции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. Тело француза, которого удерживал в плену ХАМАС, обнаружила израильская армия в ходе операции в секторе Газа, сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна. "Огромная боль после объявления израильской армией о гибели еще одного нашего гражданина Илая Толедано, заложника ХАМАС, чьи останки обнаружили в Газе", - написала министр в соцсети X. Она выразила соболезнования семье погибшего и отметила, что "освобождение всех заложников остается приоритетом" для стран. Молодого человека 28 лет взяли в плен в ходе атак ХАМАС 7 октября, он находился на музыкальном фестивале. Израильская армия сообщила, что обнаружила его останки в ходе операции в секторе Газа. Его подруга Миа Шем была освобождена из плена в конце ноября в результате временного перемирия между Израилем и ХАМАС. По информации МИД, на данный момент еще трое французов - мужчины 32 и 49 лет, а также 12-летний мальчик - числятся пропавшими без вести или удерживаются в плену ХАМАС. Общее число французов, погибших в результате атак ХАМАС против Израиля, составляет 41 человек.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, катрин колонна, хамас, мид франции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катрин Колонна, ХАМАС, МИД Франции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Париже подтвердили обнаружение тела плененного ХАМАС француза
МИД Франции: тело плененного ХАМАС француза обнаружила израильская армия в Газе
ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости.
Тело француза, которого удерживал в плену ХАМАС, обнаружила израильская армия в ходе операции в секторе Газа, сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна
.
«
"Огромная боль после объявления израильской армией о гибели еще одного нашего гражданина Илая Толедано, заложника ХАМАС, чьи останки обнаружили в Газе", - написала министр в соцсети X.
Она выразила соболезнования семье погибшего и отметила, что "освобождение всех заложников остается приоритетом" для стран.
Молодого человека 28 лет взяли в плен в ходе атак ХАМАС 7 октября, он находился на музыкальном фестивале. Израильская армия сообщила, что обнаружила его останки в ходе операции в секторе Газа.
Его подруга Миа Шем была освобождена из плена в конце ноября в результате временного перемирия между Израилем
и ХАМАС.
По информации МИД, на данный момент еще трое французов - мужчины 32 и 49 лет, а также 12-летний мальчик - числятся пропавшими без вести или удерживаются в плену ХАМАС.
Общее число французов, погибших в результате атак ХАМАС против Израиля, составляет 41 человек.