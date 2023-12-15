https://ria.ru/20231215/memorandum-1916134040.html

Россия подпишет с Белоруссией меморандум о сотрудничестве по мирному атому

Россия подпишет с Белоруссией меморандум о сотрудничестве по мирному атому - РИА Новости, 15.12.2023

Россия подпишет с Белоруссией меморандум о сотрудничестве по мирному атому

Россия подпишет с Белоруссией межправительственный меморандум об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T23:42

2023-12-15T23:42

2023-12-15T23:42

россия

белоруссия

москва

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белорусская аэс

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия подпишет с Белоруссией межправительственный меморандум об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий, распоряжение кабмина РФ об этом опубликовано в пятницу на официальном портале правовых документов. От имени правительства России меморандум поручено подписать госкорпорации "Росатом". Ранее в нынешнем году успешно завершился проект строительства с участием России Белорусской АЭС — второй энергоблок станции был принят в промышленную эксплуатацию. Москва и Минск неоднократно подчеркивали готовность расширять сотрудничество по мирному атому, в том числе в области исследовательских установок, производства изотопов для ядерной медицины и др.

https://ria.ru/20231109/atom-1908399322.html

россия

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россия, белоруссия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс, в мире