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ГК "Медси" объявила о кадровых изменениях - РИА Новости, 15.12.2023
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20:13 15.12.2023 (обновлено: 21:48 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/medsi-1916110705.html
ГК "Медси" объявила о кадровых изменениях
ГК "Медси" объявила о кадровых изменениях - РИА Новости, 15.12.2023
ГК "Медси" объявила о кадровых изменениях
Исполняющим обязанности президента АО "Группа компаний "МЕДСИ" (входит в АФК "Система") назначен Андрей Соколов, сообщает пресс-служба федеральной сети частных... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:13
2023-12-15T21:48
россия
андрей соколов
гк медси
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Исполняющим обязанности президента АО "Группа компаний "МЕДСИ" (входит в АФК "Система") назначен Андрей Соколов, сообщает пресс-служба федеральной сети частных клиник. Елена Брусилова остается в составе Совета директоров компании. "Решением Совета директоров ГК "МЕДСИ" в связи с переходом Елены Брусиловой, возглавлявшей Группу 9 лет, на новый проект, исполняющим обязанности президента компании назначен Андрей Соколов. Елена Анатольевна остается в составе Совета директоров ГК "МЕДСИ", — говорится в сообщении. "За девять лет, в течение которых Елена Брусилова успешно руководила "Медси", сеть клиник увеличилась более чем в 5 раз, а выручка – почти четырехкратно. За это время был реализован ряд масштабных инвестиционных проектов. Все это – несомненная заслуга эффективной команды профессионалов, которую создала и возглавляла Елена Брусилова. Искреннее благодарим ее за многолетнюю плодотворную работу на благо компании и пациентов МЕДСИ и желаем успехов в новых проектах. Мы верим в перспективы рынка платных медицинских услуг, который продолжает расти. И в этот рост существенный вклад вносит МЕДСИ. Наша стратегия развития медицинского бизнеса остается неизменной и нацелена на дальнейшее укрепление лидерских позиций компании и расширение клинической сети", — привели в пресс-службе комментарий президента АФК "Система" Тагира Ситдекова. Андрей Соколов ранее работал финансовым директором розничной сети "Пятерочка" (Х5 Group) и занимал различные руководящие должности в ТНК-BP. В качестве и.о. президента ГК "МЕДСИ" он сосредоточится на дальнейшем развитии сети клиник на территории России и новых рынках стран СНГ.
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россия, андрей соколов, гк медси
Россия, Андрей Соколов, ГК МЕДСИ
ГК "Медси" объявила о кадровых изменениях

Елена Брусилова остается в составе Совета директоров ГК "Медси"

© Фото : ГК "Медси" Елена Брусилова
 Елена Брусилова - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : ГК "Медси"
Елена Брусилова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Исполняющим обязанности президента АО "Группа компаний "МЕДСИ" (входит в АФК "Система") назначен Андрей Соколов, сообщает пресс-служба федеральной сети частных клиник. Елена Брусилова остается в составе Совета директоров компании.
"Решением Совета директоров ГК "МЕДСИ" в связи с переходом Елены Брусиловой, возглавлявшей Группу 9 лет, на новый проект, исполняющим обязанности президента компании назначен Андрей Соколов. Елена Анатольевна остается в составе Совета директоров ГК "МЕДСИ", — говорится в сообщении.
"За девять лет, в течение которых Елена Брусилова успешно руководила "Медси", сеть клиник увеличилась более чем в 5 раз, а выручка – почти четырехкратно. За это время был реализован ряд масштабных инвестиционных проектов. Все это – несомненная заслуга эффективной команды профессионалов, которую создала и возглавляла Елена Брусилова. Искреннее благодарим ее за многолетнюю плодотворную работу на благо компании и пациентов МЕДСИ и желаем успехов в новых проектах. Мы верим в перспективы рынка платных медицинских услуг, который продолжает расти. И в этот рост существенный вклад вносит МЕДСИ. Наша стратегия развития медицинского бизнеса остается неизменной и нацелена на дальнейшее укрепление лидерских позиций компании и расширение клинической сети", — привели в пресс-службе комментарий президента АФК "Система" Тагира Ситдекова.
Андрей Соколов ранее работал финансовым директором розничной сети "Пятерочка" (Х5 Group) и занимал различные руководящие должности в ТНК-BP. В качестве и.о. президента ГК "МЕДСИ" он сосредоточится на дальнейшем развитии сети клиник на территории России и новых рынках стран СНГ.
Президент АФК Система Тагир Ситдеков - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Тагир Ситдеков: медицина должна стать персонализированной и предиктивной
4 октября 2022, 11:55
 
РоссияАндрей СоколовГК МЕДСИ
 
 
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