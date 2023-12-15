https://ria.ru/20231215/medsi-1916110705.html
ГК "Медси" объявила о кадровых изменениях
ГК "Медси" объявила о кадровых изменениях - РИА Новости, 15.12.2023
ГК "Медси" объявила о кадровых изменениях
Исполняющим обязанности президента АО "Группа компаний "МЕДСИ" (входит в АФК "Система") назначен Андрей Соколов, сообщает пресс-служба федеральной сети частных... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:13
2023-12-15T20:13
2023-12-15T21:48
россия
андрей соколов
гк медси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916108062_0:143:2048:1295_1920x0_80_0_0_985cd089e1bbbfd3dcbe5e4b5eaec0cd.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Исполняющим обязанности президента АО "Группа компаний "МЕДСИ" (входит в АФК "Система") назначен Андрей Соколов, сообщает пресс-служба федеральной сети частных клиник. Елена Брусилова остается в составе Совета директоров компании. "Решением Совета директоров ГК "МЕДСИ" в связи с переходом Елены Брусиловой, возглавлявшей Группу 9 лет, на новый проект, исполняющим обязанности президента компании назначен Андрей Соколов. Елена Анатольевна остается в составе Совета директоров ГК "МЕДСИ", — говорится в сообщении. "За девять лет, в течение которых Елена Брусилова успешно руководила "Медси", сеть клиник увеличилась более чем в 5 раз, а выручка – почти четырехкратно. За это время был реализован ряд масштабных инвестиционных проектов. Все это – несомненная заслуга эффективной команды профессионалов, которую создала и возглавляла Елена Брусилова. Искреннее благодарим ее за многолетнюю плодотворную работу на благо компании и пациентов МЕДСИ и желаем успехов в новых проектах. Мы верим в перспективы рынка платных медицинских услуг, который продолжает расти. И в этот рост существенный вклад вносит МЕДСИ. Наша стратегия развития медицинского бизнеса остается неизменной и нацелена на дальнейшее укрепление лидерских позиций компании и расширение клинической сети", — привели в пресс-службе комментарий президента АФК "Система" Тагира Ситдекова. Андрей Соколов ранее работал финансовым директором розничной сети "Пятерочка" (Х5 Group) и занимал различные руководящие должности в ТНК-BP. В качестве и.о. президента ГК "МЕДСИ" он сосредоточится на дальнейшем развитии сети клиник на территории России и новых рынках стран СНГ.
https://ria.ru/20221004/sitdekov-1821362578.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916108062_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_2b46b0ad16fee0bf07b4488fe82b6d92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей соколов, гк медси
Россия, Андрей Соколов, ГК МЕДСИ
ГК "Медси" объявила о кадровых изменениях
Елена Брусилова остается в составе Совета директоров ГК "Медси"
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Исполняющим обязанности президента АО "Группа компаний "МЕДСИ" (входит в АФК "Система") назначен Андрей Соколов, сообщает пресс-служба федеральной сети частных клиник. Елена Брусилова остается в составе Совета директоров компании.
"Решением Совета директоров ГК "МЕДСИ" в связи с переходом Елены Брусиловой, возглавлявшей Группу 9 лет, на новый проект, исполняющим обязанности президента компании назначен Андрей Соколов. Елена Анатольевна остается в составе Совета директоров ГК "МЕДСИ", — говорится в сообщении.
"За девять лет, в течение которых Елена Брусилова успешно руководила "Медси", сеть клиник увеличилась более чем в 5 раз, а выручка – почти четырехкратно. За это время был реализован ряд масштабных инвестиционных проектов. Все это – несомненная заслуга эффективной команды профессионалов, которую создала и возглавляла Елена Брусилова. Искреннее благодарим ее за многолетнюю плодотворную работу на благо компании и пациентов МЕДСИ и желаем успехов в новых проектах. Мы верим в перспективы рынка платных медицинских услуг, который продолжает расти. И в этот рост существенный вклад вносит МЕДСИ. Наша стратегия развития медицинского бизнеса остается неизменной и нацелена на дальнейшее укрепление лидерских позиций компании и расширение клинической сети", — привели в пресс-службе комментарий президента АФК "Система" Тагира Ситдекова.
Андрей Соколов ранее работал финансовым директором розничной сети "Пятерочка" (Х5 Group) и занимал различные руководящие должности в ТНК-BP. В качестве и.о. президента ГК "МЕДСИ" он сосредоточится на дальнейшем развитии сети клиник на территории России
и новых рынках стран СНГ
.
Тагир Ситдеков: медицина должна стать персонализированной и предиктивной