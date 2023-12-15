https://ria.ru/20231215/medsi-1916110705.html

ГК "Медси" объявила о кадровых изменениях

ГК "Медси" объявила о кадровых изменениях - РИА Новости, 15.12.2023

ГК "Медси" объявила о кадровых изменениях

Исполняющим обязанности президента АО "Группа компаний "МЕДСИ" (входит в АФК "Система") назначен Андрей Соколов, сообщает пресс-служба федеральной сети частных... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T20:13

2023-12-15T20:13

2023-12-15T21:48

россия

андрей соколов

гк медси

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Исполняющим обязанности президента АО "Группа компаний "МЕДСИ" (входит в АФК "Система") назначен Андрей Соколов, сообщает пресс-служба федеральной сети частных клиник. Елена Брусилова остается в составе Совета директоров компании. "Решением Совета директоров ГК "МЕДСИ" в связи с переходом Елены Брусиловой, возглавлявшей Группу 9 лет, на новый проект, исполняющим обязанности президента компании назначен Андрей Соколов. Елена Анатольевна остается в составе Совета директоров ГК "МЕДСИ", — говорится в сообщении. "За девять лет, в течение которых Елена Брусилова успешно руководила "Медси", сеть клиник увеличилась более чем в 5 раз, а выручка – почти четырехкратно. За это время был реализован ряд масштабных инвестиционных проектов. Все это – несомненная заслуга эффективной команды профессионалов, которую создала и возглавляла Елена Брусилова. Искреннее благодарим ее за многолетнюю плодотворную работу на благо компании и пациентов МЕДСИ и желаем успехов в новых проектах. Мы верим в перспективы рынка платных медицинских услуг, который продолжает расти. И в этот рост существенный вклад вносит МЕДСИ. Наша стратегия развития медицинского бизнеса остается неизменной и нацелена на дальнейшее укрепление лидерских позиций компании и расширение клинической сети", — привели в пресс-службе комментарий президента АФК "Система" Тагира Ситдекова. Андрей Соколов ранее работал финансовым директором розничной сети "Пятерочка" (Х5 Group) и занимал различные руководящие должности в ТНК-BP. В качестве и.о. президента ГК "МЕДСИ" он сосредоточится на дальнейшем развитии сети клиник на территории России и новых рынках стран СНГ.

https://ria.ru/20221004/sitdekov-1821362578.html

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россия, андрей соколов, гк медси