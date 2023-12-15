https://ria.ru/20231215/mechty-1916049073.html

Цыбульский исполнит мечты детей из Запорожской области на "Елке желаний"

Цыбульский исполнит мечты детей из Запорожской области на "Елке желаний" - РИА Новости, 15.12.2023

Цыбульский исполнит мечты детей из Запорожской области на "Елке желаний"

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и члены правительства региона стали участниками проекта "Ёлка желаний", свои мечты загадали не только... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:29

2023-12-15T15:29

2023-12-15T15:29

архангельская область

архангельская область

запорожская область

александр цыбульский

россия

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АРХАНГЕЛЬСК, 15 дек – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и члены правительства региона стали участниками проекта "Ёлка желаний", свои мечты загадали не только архангельские ребята, но и дети из Запорожской области - два из них исполнит глава региона, сообщила пресс-служба правительства региона. "Новогодние шары, в которых скрыты самые заветные желания ребят от трех до 17 лет, сняли с ёлки глава области, его заместители и члены правительства. Теперь им предстоит почувствовать себя волшебниками и исполнить детские мечты", - говорится в сообщении. О старте Всероссийской акции "Ёлка желаний" Российское движение детей и молодежи "Движение Первых", которое с этого года является координатором проекта, объявило 15 ноября. И уже месяц на сайте акции юные мечтатели рассказывают, чего ждут от Деда Мороза. А теперь к акции подключаются те, кто готов исполнить мечты маленьких героев, стойко преодолевающих болезни и жизненные невзгоды. В этом году в каждом шаре на ёлке – две мечты: одна – от мальчишки или девчонки из Архангельской области, другая – из Мелитополя Запорожской области. По традиции первым шар с ёлки снял глава региона. "Приближается Новый год – самый светлый, теплый праздник, время, когда исполняются желания и сбываются мечты. Благодаря нашим друзьям из Движения Первых сегодня вновь имеем возможность детские мечты реализовать", – отметил губернатор, слова которого приводятся в сообщении. Цыбульский подчеркнул, что Архангельская область активно участвует в акции с самого ее начала, и с каждым годом количество детей, которые оставляют свои мечты на "Ёлке желаний", растет. В прошлом году архангельские власти подарили новогоднее чудо 94 ребятам, в этом году свои мечты на сайте проекта оставили 140 детей из Архангельской области и еще более 200 ребят из Мелитополя. Самому губернатору в этом году выпало исполнить желание девятилетнего Димы из Приморского района, который написал Деду Морозу, что мечтает побывать на ВДНХ. Также губернатор осуществит мечту 14-летней Лиды из Мелитополя. Девочка осталась без родителей и сейчас живет в детском центре. К Новому году Лида хочет получить набор украшений. Как отметили в пресс-службе правительства региона, юные россияне мечтают о самых разных вещах: побывать на новогодней елке в Кремле, посетить представление в Крокус Сити Холле, найти под елкой манекен для занятий боксом и куклу в коляске, сыграть любимые мелодии на собственном синтезаторе, прогуляться по вечернему городу в светящихся белых кроссовках и много о чем еще. Акция проходит с 2018 года на всей территории Российской Федерации и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Ежегодно желания участников исполняют представители государственных структур и учреждений, коммерческих организаций, частные лица. Принять участие в ней может каждый россиянин.

https://ria.ru/20231213/arkhangelsk-1915572994.html

https://ria.ru/20231211/port-1915192167.html

https://ria.ru/20231211/natsproekty-1915178875.html

архангельская область

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архангельская область, запорожская область, александр цыбульский, россия