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Синоптики пообещали аномальные морозы на юге Хабаровского края

Синоптики пообещали аномальные морозы на юге Хабаровского края - РИА Новости, 15.12.2023

Синоптики пообещали аномальные морозы на юге Хабаровского края

Аномально низкие температуры обещают синоптики югу Хабаровского края на следующей неделе, столбик термометра опустится на семь градусов ниже привычных для этого РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T09:10

2023-12-15T09:10

2023-12-15T09:10

общество

хабаровский край

хабаровск

вяземский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новый год

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ХАБАРОВСК, 15 дек - РИА Новости. Аномально низкие температуры обещают синоптики югу Хабаровского края на следующей неделе, столбик термометра опустится на семь градусов ниже привычных для этого периода декабря значений, сообщает краевой главк МЧС в Telegram. "В период с 17 по 22 декабря в южных районах края (Бикинский, Вяземский, имени Лазо) и в Хабаровске ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха может достигать отметки на 7 градусов и более ниже климатической нормы", - сообщает главк. По данным Дальневосточного гидрометцентра, с предстоящего воскресенья до следующей пятницы в Хабаровске дневные температуры будут колебаться в пределах 24-26 градусов ниже ноля. Ночью столбик термометра опустится до минус 30-33 градусов. Ожидается ветер до 10 метров в секунду. На территории региона с 7 декабря установилась очень ветреная погода - порывы достигают 20-29 метров в секунду. На север края девять дней не могут вылететь запланированные местной авиакомпанией рейсы, полета ожидают более 400 человек. С 8 декабря из-за снежного циклона ограничено движение всех видов транспорта на региональных автодорогах Охотского района. Открыто движение лишь для транспорта повышенной проходимости по автодороге "Подъезд к аэропорту рабочего поселка Охотск".

https://ria.ru/20231215/sk-1915949070.html

хабаровский край

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общество, хабаровский край, хабаровск, вяземский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, погода