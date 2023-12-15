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Синоптики пообещали аномальные морозы на юге Хабаровского края - РИА Новости, 15.12.2023
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09:10 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/mchs-1915950986.html
Синоптики пообещали аномальные морозы на юге Хабаровского края
Синоптики пообещали аномальные морозы на юге Хабаровского края - РИА Новости, 15.12.2023
Синоптики пообещали аномальные морозы на юге Хабаровского края
Аномально низкие температуры обещают синоптики югу Хабаровского края на следующей неделе, столбик термометра опустится на семь градусов ниже привычных для этого РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T09:10
2023-12-15T09:10
общество
хабаровский край
хабаровск
вяземский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
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ХАБАРОВСК, 15 дек - РИА Новости. Аномально низкие температуры обещают синоптики югу Хабаровского края на следующей неделе, столбик термометра опустится на семь градусов ниже привычных для этого периода декабря значений, сообщает краевой главк МЧС в Telegram. "В период с 17 по 22 декабря в южных районах края (Бикинский, Вяземский, имени Лазо) и в Хабаровске ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха может достигать отметки на 7 градусов и более ниже климатической нормы", - сообщает главк. По данным Дальневосточного гидрометцентра, с предстоящего воскресенья до следующей пятницы в Хабаровске дневные температуры будут колебаться в пределах 24-26 градусов ниже ноля. Ночью столбик термометра опустится до минус 30-33 градусов. Ожидается ветер до 10 метров в секунду. На территории региона с 7 декабря установилась очень ветреная погода - порывы достигают 20-29 метров в секунду. На север края девять дней не могут вылететь запланированные местной авиакомпанией рейсы, полета ожидают более 400 человек. С 8 декабря из-за снежного циклона ограничено движение всех видов транспорта на региональных автодорогах Охотского района. Открыто движение лишь для транспорта повышенной проходимости по автодороге "Подъезд к аэропорту рабочего поселка Охотск".
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общество, хабаровский край, хабаровск, вяземский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, погода
Общество, Хабаровский край, Хабаровск, Вяземский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год, Погода
Синоптики пообещали аномальные морозы на юге Хабаровского края

МЧС: на юге Хабаровского края синоптики ожидают аномально низкие температуры

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкЗима
Зима - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ХАБАРОВСК, 15 дек - РИА Новости. Аномально низкие температуры обещают синоптики югу Хабаровского края на следующей неделе, столбик термометра опустится на семь градусов ниже привычных для этого периода декабря значений, сообщает краевой главк МЧС в Telegram.
«
"В период с 17 по 22 декабря в южных районах края (Бикинский, Вяземский, имени Лазо) и в Хабаровске ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха может достигать отметки на 7 градусов и более ниже климатической нормы", - сообщает главк.
По данным Дальневосточного гидрометцентра, с предстоящего воскресенья до следующей пятницы в Хабаровске дневные температуры будут колебаться в пределах 24-26 градусов ниже ноля. Ночью столбик термометра опустится до минус 30-33 градусов. Ожидается ветер до 10 метров в секунду.
На территории региона с 7 декабря установилась очень ветреная погода - порывы достигают 20-29 метров в секунду. На север края девять дней не могут вылететь запланированные местной авиакомпанией рейсы, полета ожидают более 400 человек. С 8 декабря из-за снежного циклона ограничено движение всех видов транспорта на региональных автодорогах Охотского района. Открыто движение лишь для транспорта повышенной проходимости по автодороге "Подъезд к аэропорту рабочего поселка Охотск".
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ОбществоХабаровский крайХабаровскВяземскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый годПогода
 
 
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