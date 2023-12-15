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В Свердловской области локализовали пожар на кровле цеха промплощадки

В Свердловской области локализовали пожар на кровле цеха промплощадки - РИА Новости, 15.12.2023

В Свердловской области локализовали пожар на кровле цеха промплощадки

Пожар на кровле производственного цеха в Свердловской области локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T08:24

2023-12-15T08:24

2023-12-15T10:09

происшествия

свердловская область

россия

лесной

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пожар на кровле производственного цеха в Свердловской области локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Сообщение о пожаре на промышленной площадке по улице Лесной в поселке Бобровском Сысертского городского округа поступило в 4.14 мск. По информации регионального главка МЧС, загорелась кровля производственного цеха на площади 1 тысячи квадратных метров, из здания эвакуированы 40 человек, информации о пострадавших не поступало. Позже в МЧС РФ сообщали, что площадь пожара увеличилась до 1,3 тысячи квадратных метров. "Пожар локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Региональный главк МЧС уточняет, что локализация произошла в 09.52 по местному времени (07.52 мск). Добавляется, что огнеборцы принимают меры по ликвидации огня.

https://ria.ru/20231213/telo-1915590243.html

свердловская область

россия

лесной

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происшествия, свердловская область, россия, лесной, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)