Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области локализовали пожар на кровле цеха промплощадки - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 15.12.2023 (обновлено: 10:09 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/mchs-1915947102.html
В Свердловской области локализовали пожар на кровле цеха промплощадки
В Свердловской области локализовали пожар на кровле цеха промплощадки - РИА Новости, 15.12.2023
В Свердловской области локализовали пожар на кровле цеха промплощадки
Пожар на кровле производственного цеха в Свердловской области локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T08:24
2023-12-15T10:09
происшествия
свердловская область
россия
лесной
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1915957773_0:6:1944:1099_1920x0_80_0_0_91799c30bb9ca51720c9c7a1c3d7a146.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пожар на кровле производственного цеха в Свердловской области локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Сообщение о пожаре на промышленной площадке по улице Лесной в поселке Бобровском Сысертского городского округа поступило в 4.14 мск. По информации регионального главка МЧС, загорелась кровля производственного цеха на площади 1 тысячи квадратных метров, из здания эвакуированы 40 человек, информации о пострадавших не поступало. Позже в МЧС РФ сообщали, что площадь пожара увеличилась до 1,3 тысячи квадратных метров. "Пожар локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Региональный главк МЧС уточняет, что локализация произошла в 09.52 по местному времени (07.52 мск). Добавляется, что огнеборцы принимают меры по ликвидации огня.
https://ria.ru/20231213/telo-1915590243.html
свердловская область
россия
лесной
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1915957773_61:0:1714:1240_1920x0_80_0_0_db7603355fc12baf412707663735a0e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, россия, лесной, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Лесной, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области локализовали пожар на кровле цеха промплощадки

МЧС: пожар на кровле производственного цеха в Свердловской области локализован

© МЧС Свердловской области/TelegramПожар на кровле производственного цеха в Свердловской области
Пожар на кровле производственного цеха в Свердловской области
© МЧС Свердловской области/Telegram
Пожар на кровле производственного цеха в Свердловской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пожар на кровле производственного цеха в Свердловской области локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Сообщение о пожаре на промышленной площадке по улице Лесной в поселке Бобровском Сысертского городского округа поступило в 4.14 мск. По информации регионального главка МЧС, загорелась кровля производственного цеха на площади 1 тысячи квадратных метров, из здания эвакуированы 40 человек, информации о пострадавших не поступало. Позже в МЧС РФ сообщали, что площадь пожара увеличилась до 1,3 тысячи квадратных метров.
«
"Пожар локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Региональный главк МЧС уточняет, что локализация произошла в 09.52 по местному времени (07.52 мск). Добавляется, что огнеборцы принимают меры по ликвидации огня.
Пожар в частном доме на улице Светлая в поселке Краснопахорское в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
В частном доме в Новой Москве после пожара нашли тело девочки-подростка
13 декабря, 17:33
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияЛеснойМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала