https://ria.ru/20231215/mask-1916088195.html

Маск двумя знаками отреагировал на решение США по Украине

Маск двумя знаками отреагировал на решение США по Украине - РИА Новости, 15.12.2023

Маск двумя знаками отреагировал на решение США по Украине

Миллиардер Илон Маск прокомментировал пост режиссера Робби Старбака в соцсети Х об утверждении оборонного бюджета США на 2024 год с выделением финансовых... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T18:03

2023-12-15T18:03

2023-12-15T22:02

в мире

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украина

илон маск

джо байден

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск прокомментировал пост режиссера Робби Старбака в соцсети Х об утверждении оборонного бюджета США на 2024 год с выделением финансовых средств Украине."!!" — отреагировал предприниматель.Палата представителей поддержала проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год объемом в 883,7 миллиарда долларов, свидетельствуют результаты голосования.За высказались 310 законодателей, против — 118.На военные поставки Украине при этом выделили 800 миллионов долларов. Теперь документ идет на подпись президенту США Джо Байдену.

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в мире, сша, украина, илон маск, джо байден