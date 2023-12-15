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Маск двумя знаками отреагировал на решение США по Украине
Маск двумя знаками отреагировал на решение США по Украине - РИА Новости, 15.12.2023
Маск двумя знаками отреагировал на решение США по Украине
Миллиардер Илон Маск прокомментировал пост режиссера Робби Старбака в соцсети Х об утверждении оборонного бюджета США на 2024 год с выделением финансовых... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T18:03
2023-12-15T18:03
2023-12-15T22:02
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск прокомментировал пост режиссера Робби Старбака в соцсети Х об утверждении оборонного бюджета США на 2024 год с выделением финансовых средств Украине."!!" — отреагировал предприниматель.Палата представителей поддержала проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год объемом в 883,7 миллиарда долларов, свидетельствуют результаты голосования.За высказались 310 законодателей, против — 118.На военные поставки Украине при этом выделили 800 миллионов долларов. Теперь документ идет на подпись президенту США Джо Байдену.
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в мире, сша, украина, илон маск, джо байден
В мире, США, Украина, Илон Маск, Джо Байден
Маск двумя знаками отреагировал на решение США по Украине
Маск восклицательными знаками отреагировал на законопроект о военном бюджете США