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"Я в ярости": мать Илона Маска набросилась на Байдена
"Я в ярости": мать Илона Маска набросилась на Байдена - РИА Новости, 15.12.2023
"Я в ярости": мать Илона Маска набросилась на Байдена
Илон Маск стремится сделать мир лучше, в то время как президент США Джо Байден хочет его остановить, такое заявление на своей странице в социальной сети X... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T02:51
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2023-12-15T02:51
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Илон Маск стремится сделать мир лучше, в то время как президент США Джо Байден хочет его остановить, такое заявление на своей странице в социальной сети X сделала мать известного миллиардера Мэй Маск.Так она прокомментировала слова члена Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендана Карра о том, что Байден будет использовать разные способы для того, чтобы "следить" за Маском, включая использование Министерства юстиции, Федерального управления гражданской авиации США и Окружного суда Нью-Йорка. По его словам, к этому списку присоединится и Федеральная комиссия по связи."Я мать Илона Маска. Его цель — сделать мир лучше. POTUS (президент США Джо Байден — ред.) хочет его остановить", — заявила Мэй Маск.По ее словам, представители других стран гордятся Илоном Маском и не понимают истинных мотивов президента США, а сама она не знает, как на них реагировать."Вы хоть представляете, как я в ярости?" — возмутилась мать предпринимателя.Ранее Джо Байден заявил, что отношения Илона Маска с другими странами "заслуживают внимания", и что существует "много способов" реагировать на это.
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в мире, сша, илон маск, джо байден, нью-йорк (город)
В мире, США, Илон Маск, Джо Байден, Нью-Йорк (город)
"Я в ярости": мать Илона Маска набросилась на Байдена
Мэй Маск: Байден хочет помешать Илону сделать мир лучше