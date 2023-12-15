https://ria.ru/20231215/markirovka-1916103163.html

В России начнется эксперимент по маркировке детских товаров

В России начнется эксперимент по маркировке детских товаров - РИА Новости, 15.12.2023

В России начнется эксперимент по маркировке детских товаров

Правительство России постановило провести эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов товаров для детей с 20 декабря 2023 года по 1... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T19:15

2023-12-15T19:15

2023-12-15T20:08

россия

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство России постановило провести эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов товаров для детей с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года."Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Провести с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов товаров для детей", - говорится в постановлении правительства.Таким образом, эксперимент охватит товары для детей в возрасте до 14 лет. В числе таких товаров – самокаты, игрушечные автомобили, коляски для кукол и сами куклы, головоломки, наборы электрических гоночных машин, карточные и настольные игры, столы для игры в бильярд и пинбол.При этом участие в эксперименте будет добровольным. Коды маркировки будут предоставляться производителям и другим участникам оборота продукции на безвозмездной основе.Отмечается, что проведение эксперимента позволит протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки детских товаров."Мы готовы провести этот эксперимент и технически, и технологически. Это тем более важно, что его инициатором выступил бизнес. По оценкам АИДТ (отраслевая ассоциация - ред.) доля подделок на рынке выросла до 30%. Поддельные игрушки могут выпускаться из некачественных или токсичных материалов, могут не соблюдаться технологии. Важно провести эксперимент и проработать все технологии нанесения маркировки еще и с учетом большого количества видов упаковки детских игрушек", – добавил заместитель гендиректора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки "Честный знак") Реваз Юсупов.

https://ria.ru/20231214/otkhody-1915732564.html

https://ria.ru/20231201/markirovka-1913049034.html

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россия, общество