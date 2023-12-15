ВСУ нанесли ракетный удар по Мариуполю
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ запустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в 0.25 выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 0.25 — с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено три дальнобойные ракеты", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Обстрелы Мариуполя в мае
В предыдущий раз ВСУ обстреливали Мариуполь более полугода назад — 26 мая. Тогда по городу были выпущены две дальнобойные ракеты. Еще четыре ракеты ВСУ выпустили по городу 19 мая.
Как отмечал глава ДНР Денис Пушилин, система ПВО в республике достаточно быстро меняет характеристики и находит методы противодействия обстрелам.
Восстановление города
В минувший понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о начале разработки плана восстановления Мариуполя на 2024 год, в текущем году работы выполняются в графике - 90% жилых домов обеспечены теплом.
"В основном остались "тяжелые" объекты, которые изначально планировали под снос, но после детального изучения приняли решение их восстанавливать. Таких порядка 80. Ещё около 30 объектов запитают к середине месяца", - рассказал он.
Хуснуллин также сообщил, что в Мариуполе уже восстановлено 500 тысяч квадратных метров фасадов домов на центральных улицах. Работы проводит Единый заказчик в сфере строительства согласно мастер-плану города. Также вице-премьер отметил, что в следующем году необходимо уделить внимание благоустройству улиц и общественных пространств.