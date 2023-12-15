https://ria.ru/20231215/mariupol-1915935200.html

ВСУ нанесли ракетный удар по Мариуполю

ВСУ нанесли ракетный удар по Мариуполю - РИА Новости, 15.12.2023

ВСУ нанесли ракетный удар по Мариуполю

Украинские войска в 0.25 выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T02:57

2023-12-15T02:57

2023-12-15T02:58

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

украина

марат хуснуллин

денис пушилин

вооруженные силы украины

сцкк

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в 0.25 выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 0.25 — с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено три дальнобойные ракеты", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Обстрелы Мариуполя в маеВ предыдущий раз ВСУ обстреливали Мариуполь более полугода назад — 26 мая. Тогда по городу были выпущены две дальнобойные ракеты. Еще четыре ракеты ВСУ выпустили по городу 19 мая.Как отмечал глава ДНР Денис Пушилин, система ПВО в республике достаточно быстро меняет характеристики и находит методы противодействия обстрелам.Восстановление городаВ минувший понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о начале разработки плана восстановления Мариуполя на 2024 год, в текущем году работы выполняются в графике - 90% жилых домов обеспечены теплом."В основном остались "тяжелые" объекты, которые изначально планировали под снос, но после детального изучения приняли решение их восстанавливать. Таких порядка 80. Ещё около 30 объектов запитают к середине месяца", - рассказал он.Хуснуллин также сообщил, что в Мариуполе уже восстановлено 500 тысяч квадратных метров фасадов домов на центральных улицах. Работы проводит Единый заказчик в сфере строительства согласно мастер-плану города. Также вице-премьер отметил, что в следующем году необходимо уделить внимание благоустройству улиц и общественных пространств.

https://ria.ru/20231213/vsu-1915512243.html

https://ria.ru/20231213/zavod-1915434821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

мариуполь, донецкая народная республика, украина, марат хуснуллин, денис пушилин, вооруженные силы украины, сцкк