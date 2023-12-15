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ВСУ нанесли ракетный удар по Мариуполю - РИА Новости, 15.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:57 15.12.2023 (обновлено: 02:58 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/mariupol-1915935200.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Мариуполю
ВСУ нанесли ракетный удар по Мариуполю - РИА Новости, 15.12.2023
ВСУ нанесли ракетный удар по Мариуполю
Украинские войска в 0.25 выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T02:57
2023-12-15T02:58
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
украина
марат хуснуллин
денис пушилин
вооруженные силы украины
сцкк
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в 0.25 выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 0.25 — с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено три дальнобойные ракеты", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Обстрелы Мариуполя в маеВ предыдущий раз ВСУ обстреливали Мариуполь более полугода назад — 26 мая. Тогда по городу были выпущены две дальнобойные ракеты. Еще четыре ракеты ВСУ выпустили по городу 19 мая.Как отмечал глава ДНР Денис Пушилин, система ПВО в республике достаточно быстро меняет характеристики и находит методы противодействия обстрелам.Восстановление городаВ минувший понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о начале разработки плана восстановления Мариуполя на 2024 год, в текущем году работы выполняются в графике - 90% жилых домов обеспечены теплом."В основном остались "тяжелые" объекты, которые изначально планировали под снос, но после детального изучения приняли решение их восстанавливать. Таких порядка 80. Ещё около 30 объектов запитают к середине месяца", - рассказал он.Хуснуллин также сообщил, что в Мариуполе уже восстановлено 500 тысяч квадратных метров фасадов домов на центральных улицах. Работы проводит Единый заказчик в сфере строительства согласно мастер-плану города. Также вице-премьер отметил, что в следующем году необходимо уделить внимание благоустройству улиц и общественных пространств.
https://ria.ru/20231213/vsu-1915512243.html
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мариуполь, донецкая народная республика, украина, марат хуснуллин, денис пушилин, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Украина, Марат Хуснуллин, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ нанесли ракетный удар по Мариуполю

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ запустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкМариупольский морской торговый порт
Мариупольский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в 0.25 выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 0.25 — с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено три дальнобойные ракеты", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Обстрелы Мариуполя в мае

В предыдущий раз ВСУ обстреливали Мариуполь более полугода назад — 26 мая. Тогда по городу были выпущены две дальнобойные ракеты. Еще четыре ракеты ВСУ выпустили по городу 19 мая.
Как отмечал глава ДНР Денис Пушилин, система ПВО в республике достаточно быстро меняет характеристики и находит методы противодействия обстрелам.
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Восстановление города

В минувший понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о начале разработки плана восстановления Мариуполя на 2024 год, в текущем году работы выполняются в графике - 90% жилых домов обеспечены теплом.
"В основном остались "тяжелые" объекты, которые изначально планировали под снос, но после детального изучения приняли решение их восстанавливать. Таких порядка 80. Ещё около 30 объектов запитают к середине месяца", - рассказал он.
Хуснуллин также сообщил, что в Мариуполе уже восстановлено 500 тысяч квадратных метров фасадов домов на центральных улицах. Работы проводит Единый заказчик в сфере строительства согласно мастер-плану города. Также вице-премьер отметил, что в следующем году необходимо уделить внимание благоустройству улиц и общественных пространств.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМарат ХуснуллинДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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