https://ria.ru/20231215/maldivy-1915591414.html

Не совсем рай: что нужно знать перед поездкой на Мальдивы

Не совсем рай: что нужно знать перед поездкой на Мальдивы - РИА Новости, 15.12.2023

Не совсем рай: что нужно знать перед поездкой на Мальдивы

Виза не нужна, прямые рейсы из Москвы, пляжи с белым песком — за десять месяцев этого года Мальдивы посетили почти 175 тысяч россиян. О том, чем заняться на... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T08:00

2023-12-15T08:00

2023-12-15T08:05

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Екатерина Миронова. Виза не нужна, прямые рейсы из Москвы, пляжи с белым песком — за десять месяцев этого года Мальдивы посетили почти 175 тысяч россиян. О том, чем заняться на тропических островах, зачем сажать кораллы и каковы особенности местных курортов, — в материале РИА Новости.Без одежды и обувиАрхипелаг — как мальдивский суп "Гарудия" из тунца, листьев пандана, зеленого чили и карри. Он незатейливый на вид, но соленый, пряный, горячий на вкус.Первое впечатление в международном аэропорту Мале — густой жаркий воздух, пропитанный солью, которую можно снимать ложками с одежды и чемоданов."Вокруг — сплошной океан. Поначалу трудно дышать. В отеле, где я жила, каждому гостю полагался велосипед. Так он за ночь ржавел от солевых испарений, колеса с трудом двигались", — рассказывает сотрудница агентства по рекламе гостиниц Антонина Иванко, не раз бывавшая на Мальдивах.На 26 атоллах (коралловых островах) Мальдивской Республики воздух и вода круглый год — 30 градусов, влажность — 80 процентов. По словам туристов, бесполезно брать с собой закрытую обувь или сандалии на ремнях: натрете мозоли. "Я даже во вьетнамках не смогла ходить. Раны там заживают медленно. Единственный вариант — свободные мягкие шлепки. У меня таких в первый приезд не было, и пока не купила в местном магазине за десять долларов, ходила босиком. Но это сомнительная альтернатива: песок раскаленный", — говорит Антонина.Тонкая футболка тут же становится мокрой и прилипает к телу. "При этом загорать топлес запрещено. Не оштрафуют, но заставят прикрыться. Откажетесь — вызовут туристическую полицию", — предупреждают в компании ITM group.Местные жители носят саронги — лоскуты с природным орнаментом. Мужчины обматывают их вокруг бедер наподобие юбок, женщины закрепляют на плечах. Это наследие соседних Индии и Цейлона. Представители коренного племени Мальдив дивехи вели морскую торговлю с купцами из этих стран, обменивали на их товары свои веревки из волокон скорлупы кокоса.Близость к природеПочти у каждого отеля собственный остров, туда доставляют на скоростных катерах (200 долларов на двоих туда-обратно) или, если расстояние превышает 100 километров от Мале, гидросамолетом, который взлетает прямо с воды (250 долларов на человека в один конец). Как правило, трансфер включен в тур."На спидботе укачивает, особенно если ехать больше получаса. Скорость — до 60 километров, лодка буквально прыгает по волнам. Жара, влажность — ощущаешь себя рыбой в кипящем бульоне. А в гидросамолете закладывает уши, причем мотор так тарахтит, что пилоты обычно раздают пассажирам беруши", — объясняет Антонина. Зато в иллюминаторе — голубая вода с покрытыми зеленью островками, напоминающими по форме мидии, и полукруглый горизонт."Как-то я летела 500 километров из Мале до атолла Адду, который в Южном полушарии. Когда приземлились, пилот выдал нам сертификаты о пересечении экватора", — вспоминает собеседница РИА Новости.Отели — это бунгало с крышами из пальмовых листьев. Они стоят на берегу либо прямо в океане на сваях (к таким ведут понтоны). Внутри — панорамные окна от пола до потолка, кровать под балдахином во всю комнату и множество пуфиков, диванчиков, шезлонгов, гамаков, в том числе на веранде."Меня поразили два душа: в ванной и на улице, за бамбуковой загородкой. Унитаз тоже во дворе. Сидишь и смотришь на гекконов. Такая тут концепция — близость к природе", — смеется Антонина.Вода в кранах опресненная и зачастую солоноватая. Источников на архипелаге нет. Местные до сих пор собирают капли редкого дождя в гигантские чаны.Отлив и серые кораллыМальдивы — это, понятно, пляжный отдых. "И любые активности, связанные с океаном: снорклинг, дайвинг, круизы, рыбалка", — добавляет PR-директор компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская."Пляжи там не совсем такие, как вы думаете. Сахарно-белый песок, это правда. Но, во-первых, на многих островах с берега в воду вообще не войти: наступите на кораллы. Скорее всего, поранитесь плюс вас оштрафуют за вред природе. А нырять с понтона или лодки способен не каждый", — уточняет Антонина.Во-вторых, каждый день — отлив, по пять-шесть часов. Дно оголяется, у берега максимум по щиколотку.Снорклинг и дайвинг на Мальдивах уже не те, отмечают туристы. Из-за глобального потепления кораллы обесцвечиваются, становятся серо-коричневыми, как корень имбиря. Их сохранение — главная забота государства. Почти в каждом отеле гостям предлагают "посадить свой коралл": под присмотром инструктора нужно приклеить полип к куску цемента, нырнуть в определенном месте и погрузить "саженец" в ячейку специальной сетки. Когда он станет цвета радуги и обрастет щупальцами, биологи перенесут его к рифу. "Живых кораллов больше на юге архипелага. Там чуть прохладнее", — говорит Иванко.Кстати, вывозить даже найденные на берегу мертвые полипы запрещено. Отбирают на таможне. Рачки и дивехиГлавный аттракцион на Мальдивах — наблюдение за местной фауной. Кое-где даже раздают радиотелефоны для связи с биологами: как только они обнаружат в океане мант или зеленых черепах, сразу позвонят, а сотрудники курорта довезут в нужное место на лодке.Морские обитатели появляются и прямо у берега, чаще всего — после заката. Тогда гостям предлагают их подкормить мелкой рыбешкой."Мое любимое занятие — смотреть на рачков, которые в ракушках разной формы передвигаются по песку", — признается Антонина.Другое развлечение — сплавать на лодке в деревню дивехи. Там живут в домах, когда-то сделанных из кораллов и напоминающих спрессованный рис: материал, добытый в океане, складывали на срубленные стволы пальм, под ними разводили огонь, полипы от нагрева рассыпались, их заливали морской водой, и получался цемент. Сейчас такое строительство запрещено."Некоторые отели организуют экскурсии в Мале. Показывают двухкилометровый китайско-мальдивский мост дружбы "Синамале", соединяющий аэропорт со столицей, рыбный рынок, Пятничную бело-золотую мечеть XVII века. Но, на наш взгляд, это подходит для разового визита, чтобы скоротать время перед трансфером или вылетом", — отмечают в ITM group.Кокос вместо вискиНа Мальдивах не употребляют алкоголь и другим не советуют: это исламское государство. "Ввозить спиртное запрещено. Алкоголь можно заказать только в барах и ресторанах отелей", — предупреждает Анна Филатовская.На границе спиртное просто конфискуют. Некоторые пытались пронести виски в таре из-под колы — таможенники теперь нюхают содержимое подозрительных бутылок."В отеле бокал вина — 30 долларов. Лишь в очень дорогих гостиницах, где номер в сутки стоит от тысячи, выдают при заселении бутылку шампанского. И то, как-то я открыла такой подарок, а там — яблочная газировка", — рассказывает Антонина.К недорогим отелям на локальных островах (где живут местные) иногда подплывают алкобаржи, с которых индийцы и пакистанцы продают не очень качественное спиртное. Банка пива — пять долларов.Зато кокосовый сок нередко наливают бесплатно, разбив при вас топориком спелый плод, кстати, единственный, растущий на Мальдивах. "Им хорошо запивать острый суп", — улыбаются местные.Цена недельной поездки на двоих в январе с перелетами и завтраками — от 200 тысяч рублей, сообщают туроператоры. Иногда бывают скидки. Много рейсов, в том числе прямые — "Аэрофлотом".

https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html

https://ria.ru/20231212/venesuela-1915156495.html

https://ria.ru/20231209/abu-dabi-1914669694.html

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