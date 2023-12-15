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Не совсем рай: что нужно знать перед поездкой на Мальдивы - РИА Новости, 15.12.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 15.12.2023 (обновлено: 08:05 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/maldivy-1915591414.html
Не совсем рай: что нужно знать перед поездкой на Мальдивы
Не совсем рай: что нужно знать перед поездкой на Мальдивы - РИА Новости, 15.12.2023
Не совсем рай: что нужно знать перед поездкой на Мальдивы
Виза не нужна, прямые рейсы из Москвы, пляжи с белым песком — за десять месяцев этого года Мальдивы посетили почти 175 тысяч россиян. О том, чем заняться на... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T08:00
2023-12-15T08:05
туризм
маршруты - туризм
мальдивы
мале
туризм
куда можно лететь
куда поехать в выходные
отдых на море
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Екатерина Миронова. Виза не нужна, прямые рейсы из Москвы, пляжи с белым песком — за десять месяцев этого года Мальдивы посетили почти 175 тысяч россиян. О том, чем заняться на тропических островах, зачем сажать кораллы и каковы особенности местных курортов, — в материале РИА Новости.Без одежды и обувиАрхипелаг — как мальдивский суп "Гарудия" из тунца, листьев пандана, зеленого чили и карри. Он незатейливый на вид, но соленый, пряный, горячий на вкус.Первое впечатление в международном аэропорту Мале — густой жаркий воздух, пропитанный солью, которую можно снимать ложками с одежды и чемоданов.&quot;Вокруг — сплошной океан. Поначалу трудно дышать. В отеле, где я жила, каждому гостю полагался велосипед. Так он за ночь ржавел от солевых испарений, колеса с трудом двигались&quot;, — рассказывает сотрудница агентства по рекламе гостиниц Антонина Иванко, не раз бывавшая на Мальдивах.На 26 атоллах (коралловых островах) Мальдивской Республики воздух и вода круглый год — 30 градусов, влажность — 80 процентов. По словам туристов, бесполезно брать с собой закрытую обувь или сандалии на ремнях: натрете мозоли. "Я даже во вьетнамках не смогла ходить. Раны там заживают медленно. Единственный вариант — свободные мягкие шлепки. У меня таких в первый приезд не было, и пока не купила в местном магазине за десять долларов, ходила босиком. Но это сомнительная альтернатива: песок раскаленный", — говорит Антонина.Тонкая футболка тут же становится мокрой и прилипает к телу. "При этом загорать топлес запрещено. Не оштрафуют, но заставят прикрыться. Откажетесь — вызовут туристическую полицию", — предупреждают в компании ITM group.Местные жители носят саронги — лоскуты с природным орнаментом. Мужчины обматывают их вокруг бедер наподобие юбок, женщины закрепляют на плечах. Это наследие соседних Индии и Цейлона. Представители коренного племени Мальдив дивехи вели морскую торговлю с купцами из этих стран, обменивали на их товары свои веревки из волокон скорлупы кокоса.Близость к природеПочти у каждого отеля собственный остров, туда доставляют на скоростных катерах (200 долларов на двоих туда-обратно) или, если расстояние превышает 100 километров от Мале, гидросамолетом, который взлетает прямо с воды (250 долларов на человека в один конец). Как правило, трансфер включен в тур."На спидботе укачивает, особенно если ехать больше получаса. Скорость — до 60 километров, лодка буквально прыгает по волнам. Жара, влажность — ощущаешь себя рыбой в кипящем бульоне. А в гидросамолете закладывает уши, причем мотор так тарахтит, что пилоты обычно раздают пассажирам беруши", — объясняет Антонина. Зато в иллюминаторе — голубая вода с покрытыми зеленью островками, напоминающими по форме мидии, и полукруглый горизонт."Как-то я летела 500 километров из Мале до атолла Адду, который в Южном полушарии. Когда приземлились, пилот выдал нам сертификаты о пересечении экватора", — вспоминает собеседница РИА Новости.Отели — это бунгало с крышами из пальмовых листьев. Они стоят на берегу либо прямо в океане на сваях (к таким ведут понтоны). Внутри — панорамные окна от пола до потолка, кровать под балдахином во всю комнату и множество пуфиков, диванчиков, шезлонгов, гамаков, в том числе на веранде."Меня поразили два душа: в ванной и на улице, за бамбуковой загородкой. Унитаз тоже во дворе. Сидишь и смотришь на гекконов. Такая тут концепция — близость к природе", — смеется Антонина.Вода в кранах опресненная и зачастую солоноватая. Источников на архипелаге нет. Местные до сих пор собирают капли редкого дождя в гигантские чаны.Отлив и серые кораллыМальдивы — это, понятно, пляжный отдых. "И любые активности, связанные с океаном: снорклинг, дайвинг, круизы, рыбалка", — добавляет PR-директор компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская.&quot;Пляжи там не совсем такие, как вы думаете. Сахарно-белый песок, это правда. Но, во-первых, на многих островах с берега в воду вообще не войти: наступите на кораллы. Скорее всего, поранитесь плюс вас оштрафуют за вред природе. А нырять с понтона или лодки способен не каждый&quot;, — уточняет Антонина.Во-вторых, каждый день — отлив, по пять-шесть часов. Дно оголяется, у берега максимум по щиколотку.Снорклинг и дайвинг на Мальдивах уже не те, отмечают туристы. Из-за глобального потепления кораллы обесцвечиваются, становятся серо-коричневыми, как корень имбиря. Их сохранение — главная забота государства. Почти в каждом отеле гостям предлагают "посадить свой коралл": под присмотром инструктора нужно приклеить полип к куску цемента, нырнуть в определенном месте и погрузить "саженец" в ячейку специальной сетки. Когда он станет цвета радуги и обрастет щупальцами, биологи перенесут его к рифу. "Живых кораллов больше на юге архипелага. Там чуть прохладнее", — говорит Иванко.Кстати, вывозить даже найденные на берегу мертвые полипы запрещено. Отбирают на таможне. Рачки и дивехиГлавный аттракцион на Мальдивах — наблюдение за местной фауной. Кое-где даже раздают радиотелефоны для связи с биологами: как только они обнаружат в океане мант или зеленых черепах, сразу позвонят, а сотрудники курорта довезут в нужное место на лодке.Морские обитатели появляются и прямо у берега, чаще всего — после заката. Тогда гостям предлагают их подкормить мелкой рыбешкой."Мое любимое занятие — смотреть на рачков, которые в ракушках разной формы передвигаются по песку", — признается Антонина.Другое развлечение — сплавать на лодке в деревню дивехи. Там живут в домах, когда-то сделанных из кораллов и напоминающих спрессованный рис: материал, добытый в океане, складывали на срубленные стволы пальм, под ними разводили огонь, полипы от нагрева рассыпались, их заливали морской водой, и получался цемент. Сейчас такое строительство запрещено."Некоторые отели организуют экскурсии в Мале. Показывают двухкилометровый китайско-мальдивский мост дружбы "Синамале", соединяющий аэропорт со столицей, рыбный рынок, Пятничную бело-золотую мечеть XVII века. Но, на наш взгляд, это подходит для разового визита, чтобы скоротать время перед трансфером или вылетом", — отмечают в ITM group.Кокос вместо вискиНа Мальдивах не употребляют алкоголь и другим не советуют: это исламское государство. &quot;Ввозить спиртное запрещено. Алкоголь можно заказать только в барах и ресторанах отелей&quot;, — предупреждает Анна Филатовская.На границе спиртное просто конфискуют. Некоторые пытались пронести виски в таре из-под колы — таможенники теперь нюхают содержимое подозрительных бутылок.&quot;В отеле бокал вина — 30 долларов. Лишь в очень дорогих гостиницах, где номер в сутки стоит от тысячи, выдают при заселении бутылку шампанского. И то, как-то я открыла такой подарок, а там — яблочная газировка&quot;, — рассказывает Антонина.К недорогим отелям на локальных островах (где живут местные) иногда подплывают алкобаржи, с которых индийцы и пакистанцы продают не очень качественное спиртное. Банка пива — пять долларов.Зато кокосовый сок нередко наливают бесплатно, разбив при вас топориком спелый плод, кстати, единственный, растущий на Мальдивах. "Им хорошо запивать острый суп", — улыбаются местные.Цена недельной поездки на двоих в январе с перелетами и завтраками — от 200 тысяч рублей, сообщают туроператоры. Иногда бывают скидки. Много рейсов, в том числе прямые — "Аэрофлотом".
https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html
https://ria.ru/20231212/venesuela-1915156495.html
https://ria.ru/20231209/abu-dabi-1914669694.html
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маршруты - туризм, мальдивы, мале, туризм, куда можно лететь, куда поехать в выходные, отдых на море, достопримечательности
Туризм, Маршруты - Туризм, Мальдивы, Мале, Туризм, куда можно лететь, куда поехать в выходные, Отдых на море, Достопримечательности
Не совсем рай: что нужно знать перед поездкой на Мальдивы

Россияне вновь стали лидерами по турпотоку на Мальдивы

© iStock.com / MystockimagesДевушка катается на велосипеде по деревянному пирсу вдоль вилл на Мальдивах
Девушка катается на велосипеде по деревянному пирсу вдоль вилл на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© iStock.com / Mystockimages
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Екатерина Миронова. Виза не нужна, прямые рейсы из Москвы, пляжи с белым песком — за десять месяцев этого года Мальдивы посетили почти 175 тысяч россиян. О том, чем заняться на тропических островах, зачем сажать кораллы и каковы особенности местных курортов, — в материале РИА Новости.

Без одежды и обуви

Архипелаг — как мальдивский суп "Гарудия" из тунца, листьев пандана, зеленого чили и карри. Он незатейливый на вид, но соленый, пряный, горячий на вкус.
Первое впечатление в международном аэропорту Мале — густой жаркий воздух, пропитанный солью, которую можно снимать ложками с одежды и чемоданов.
«

"Вокруг — сплошной океан. Поначалу трудно дышать. В отеле, где я жила, каждому гостю полагался велосипед. Так он за ночь ржавел от солевых испарений, колеса с трудом двигались", — рассказывает сотрудница агентства по рекламе гостиниц Антонина Иванко, не раз бывавшая на Мальдивах.

© iStock.com / FotografieLinkВид на Мале, Мальдивы
Вид на Мале, Мальдивы
Вид на Мале, Мальдивы
© iStock.com / FotografieLink
1 из 6
© iStock.com / graphixelВиллы на Мальдивах
Виллы на Мальдивах
Виллы на Мальдивах
© iStock.com / graphixel
2 из 6
© Фото : Екатерина МироноваТипичный мальдивский отель
Типичный мальдивский отель
Типичный мальдивский отель
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 6
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Лодки у коралловых рифов в Индийском океане в районе Мальдивских островов

Лодки у коралловых рифов в Индийском океане в районе Мальдивских островов

Лодки у коралловых рифов в Индийском океане в районе Мальдивских островов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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4 из 6
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на пляже одного из Мальдивских островов

Отдыхающие на пляже одного из Мальдивских островов

Отдыхающие на пляже одного из Мальдивских островов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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5 из 6
© Фото : Екатерина МироноваПонтон, ведущий в отель
Понтон, ведущий в отель
Понтон, ведущий в отель
© Фото : Екатерина Миронова
6 из 6
Вид на Мале, Мальдивы
© iStock.com / FotografieLink
1 из 6
Виллы на Мальдивах
© iStock.com / graphixel
2 из 6
Типичный мальдивский отель
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 6

Лодки у коралловых рифов в Индийском океане в районе Мальдивских островов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
4 из 6

Отдыхающие на пляже одного из Мальдивских островов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
5 из 6
Понтон, ведущий в отель
© Фото : Екатерина Миронова
6 из 6
На 26 атоллах (коралловых островах) Мальдивской Республики воздух и вода круглый год — 30 градусов, влажность — 80 процентов. По словам туристов, бесполезно брать с собой закрытую обувь или сандалии на ремнях: натрете мозоли. "Я даже во вьетнамках не смогла ходить. Раны там заживают медленно. Единственный вариант — свободные мягкие шлепки. У меня таких в первый приезд не было, и пока не купила в местном магазине за десять долларов, ходила босиком. Но это сомнительная альтернатива: песок раскаленный", — говорит Антонина.
Тонкая футболка тут же становится мокрой и прилипает к телу. "При этом загорать топлес запрещено. Не оштрафуют, но заставят прикрыться. Откажетесь — вызовут туристическую полицию", — предупреждают в компании ITM group.
© iStock.com / MelanieMayaМальдивские барабанщики Боду Беру, одетые в саронги, играют на пляже
Мальдивские барабанщики Боду Беру, одетые в саронги, играют на пляже
Мальдивские барабанщики Боду Беру, одетые в саронги, играют на пляже
© iStock.com / MelanieMaya
1 из 5
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанк

Жители мальдивского острова Ган за настольной игрой

Жители острова Ган играют в игру, Мальдивы

Жители мальдивского острова Ган за настольной игрой

© РИА Новости / Антон Денисов
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2 из 5
© Фото : Екатерина МироноваСотрудники отеля встречают туристов
Сотрудники отеля встречают туристов
Сотрудники отеля встречают туристов
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 5
© iStock.com / narvikkМеждународный аэропорт Мале
Международный аэропорт Мале
Международный аэропорт Мале
© iStock.com / narvikk
4 из 5
© iStock.com / Robert PavsicТуристы в международном аэропорту Мале
Туристы в международном аэропорту Мале
Туристы в международном аэропорту Мале
© iStock.com / Robert Pavsic
5 из 5
Мальдивские барабанщики Боду Беру, одетые в саронги, играют на пляже
© iStock.com / MelanieMaya
1 из 5

Жители мальдивского острова Ган за настольной игрой

© РИА Новости / Антон Денисов
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2 из 5
Сотрудники отеля встречают туристов
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 5
Международный аэропорт Мале
© iStock.com / narvikk
4 из 5
Туристы в международном аэропорту Мале
© iStock.com / Robert Pavsic
5 из 5
Местные жители носят саронги — лоскуты с природным орнаментом. Мужчины обматывают их вокруг бедер наподобие юбок, женщины закрепляют на плечах. Это наследие соседних Индии и Цейлона. Представители коренного племени Мальдив дивехи вели морскую торговлю с купцами из этих стран, обменивали на их товары свои веревки из волокон скорлупы кокоса.

Близость к природе

Почти у каждого отеля собственный остров, туда доставляют на скоростных катерах (200 долларов на двоих туда-обратно) или, если расстояние превышает 100 километров от Мале, гидросамолетом, который взлетает прямо с воды (250 долларов на человека в один конец). Как правило, трансфер включен в тур.
© iStock.com / WirestockГидросамолет в аэропорту Мале
Гидросамолет в аэропорту Мале
Гидросамолет в аэропорту Мале
© iStock.com / Wirestock
1 из 6
© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанк

Комфортабельные скоростные катера (SpeedBoat) у причала рядом с международным аэропортом Мале на Мальдивах, которые доставляют отдыхающих на выбранные ими острова

Комфортабельные скоростные катера (SpeedBoat) у причала рядом с международным аэропортом Мале на Мальдивах, которые доставляют отдыхающих на выбранные ими острова

Комфортабельные скоростные катера (SpeedBoat) у причала рядом с международным аэропортом Мале на Мальдивах, которые доставляют отдыхающих на выбранные ими острова

© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в медиабанк
2 из 6
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Пляж на одном из Мальдивских островов

Пляж на одном из Мальдивских островов

Пляж на одном из Мальдивских островов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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3 из 6
© Фото : Екатерина МироноваПляж в отеле
Пляж в отеле
Пляж в отеле
© Фото : Екатерина Миронова
4 из 6
© Фото : Екатерина МироноваКорабль в Индийском океане
Корабль в Индийском океане
Корабль в Индийском океане
© Фото : Екатерина Миронова
5 из 6
© Фото : Екатерина МироноваМальдивы
Мальдивы
Мальдивы
© Фото : Екатерина Миронова
6 из 6
Гидросамолет в аэропорту Мале
© iStock.com / Wirestock
1 из 6

Комфортабельные скоростные катера (SpeedBoat) у причала рядом с международным аэропортом Мале на Мальдивах, которые доставляют отдыхающих на выбранные ими острова

© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в медиабанк
2 из 6

Пляж на одном из Мальдивских островов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 6
Пляж в отеле
© Фото : Екатерина Миронова
4 из 6
Корабль в Индийском океане
© Фото : Екатерина Миронова
5 из 6
Мальдивы
© Фото : Екатерина Миронова
6 из 6
"На спидботе укачивает, особенно если ехать больше получаса. Скорость — до 60 километров, лодка буквально прыгает по волнам. Жара, влажность — ощущаешь себя рыбой в кипящем бульоне. А в гидросамолете закладывает уши, причем мотор так тарахтит, что пилоты обычно раздают пассажирам беруши", — объясняет Антонина. Зато в иллюминаторе — голубая вода с покрытыми зеленью островками, напоминающими по форме мидии, и полукруглый горизонт.
"Как-то я летела 500 километров из Мале до атолла Адду, который в Южном полушарии. Когда приземлились, пилот выдал нам сертификаты о пересечении экватора", — вспоминает собеседница РИА Новости.
Отели — это бунгало с крышами из пальмовых листьев. Они стоят на берегу либо прямо в океане на сваях (к таким ведут понтоны). Внутри — панорамные окна от пола до потолка, кровать под балдахином во всю комнату и множество пуфиков, диванчиков, шезлонгов, гамаков, в том числе на веранде.
© iStock.com / MystockimagesВиллы для туристов на Мальдивах
Виллы для туристов на Мальдивах
Виллы для туристов на Мальдивах
© iStock.com / Mystockimages
1 из 5
© iStock.com / TPopovaВеранда бунгало на Мальдивах
Веранда бунгало на Мальдивах
Веранда бунгало на Мальдивах
© iStock.com / TPopova
2 из 5
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Один из Мальдивских островов

Один из Мальдивских островов

Один из Мальдивских островов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 5
© Фото : Екатерина МироноваБунгало на сваях
Бунгало на сваях
Бунгало на сваях
© Фото : Екатерина Миронова
4 из 5
© Фото : Екатерина МироноваБунгало в мальдивском отеле
Бунгало в мальдивском отеле
Бунгало в мальдивском отеле
© Фото : Екатерина Миронова
5 из 5
Виллы для туристов на Мальдивах
© iStock.com / Mystockimages
1 из 5
Веранда бунгало на Мальдивах
© iStock.com / TPopova
2 из 5

Один из Мальдивских островов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 5
Бунгало на сваях
© Фото : Екатерина Миронова
4 из 5
Бунгало в мальдивском отеле
© Фото : Екатерина Миронова
5 из 5
«
"Меня поразили два душа: в ванной и на улице, за бамбуковой загородкой. Унитаз тоже во дворе. Сидишь и смотришь на гекконов. Такая тут концепция — близость к природе", — смеется Антонина.
Вода в кранах опресненная и зачастую солоноватая. Источников на архипелаге нет. Местные до сих пор собирают капли редкого дождя в гигантские чаны.
Туристка на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
Идеальный отдых на Мальдивах: из хмурой зимы в теплое лето
24 декабря 2022, 08:00

Отлив и серые кораллы

Мальдивы — это, понятно, пляжный отдых. "И любые активности, связанные с океаном: снорклинг, дайвинг, круизы, рыбалка", — добавляет PR-директор компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская.
© iStock.com / FotografieLinkМама с сыном занимаются снорклингом на Мальдивах
Мама с сыном занимаются снорклингом на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© iStock.com / FotografieLink
Мама с сыном занимаются снорклингом на Мальдивах
«

"Пляжи там не совсем такие, как вы думаете. Сахарно-белый песок, это правда. Но, во-первых, на многих островах с берега в воду вообще не войти: наступите на кораллы. Скорее всего, поранитесь плюс вас оштрафуют за вред природе. А нырять с понтона или лодки способен не каждый", — уточняет Антонина.

Во-вторых, каждый день — отлив, по пять-шесть часов. Дно оголяется, у берега максимум по щиколотку.
© iStock.com / SHanscheЖенщина занимается дайвингом у кораллового рифа в Индийском океане, Мальдивы
Женщина занимается дайвингом у кораллового рифа в Индийском океане, Мальдивы
Женщина занимается дайвингом у кораллового рифа в Индийском океане, Мальдивы
© iStock.com / SHansche
1 из 5
© iStock.com / cookelmaМорская черепаха у кораллового рифа в Индийском океане, Мальдивы
Морская черепаха у кораллового рифа в Индийском океане, Мальдивы
Морская черепаха у кораллового рифа в Индийском океане, Мальдивы
© iStock.com / cookelma
2 из 5
© iStock.com / SHanscheОтдыхающие на Мальдивах
Отдыхающие на Мальдивах
Отдыхающие на Мальдивах
© iStock.com / SHansche
3 из 5
© Фото : Екатерина МироноваМальдивы
Мальдивы
Мальдивы
© Фото : Екатерина Миронова
4 из 5
© Фото : Екатерина МироноваМальдивы
Мальдивы
Мальдивы
© Фото : Екатерина Миронова
5 из 5
Женщина занимается дайвингом у кораллового рифа в Индийском океане, Мальдивы
© iStock.com / SHansche
1 из 5
Морская черепаха у кораллового рифа в Индийском океане, Мальдивы
© iStock.com / cookelma
2 из 5
Отдыхающие на Мальдивах
© iStock.com / SHansche
3 из 5
Мальдивы
© Фото : Екатерина Миронова
4 из 5
Мальдивы
© Фото : Екатерина Миронова
5 из 5
Снорклинг и дайвинг на Мальдивах уже не те, отмечают туристы. Из-за глобального потепления кораллы обесцвечиваются, становятся серо-коричневыми, как корень имбиря. Их сохранение — главная забота государства.
© Фото : Екатерина МироноваМорской биолог сажает коралл
Морской биолог сажает коралл
Морской биолог сажает коралл
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 5
© Фото : Екатерина МироноваМанты у берега
Манты у берега
Манты у берега
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 5
© Фото : Екатерина МироноваСувенирная лавка в отеле
Сувенирная лавка в отеле
Сувенирная лавка в отеле
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 5
© Фото : Екатерина МироноваДивехи на рыбалке
Дивехи на рыбалке
Дивехи на рыбалке
© Фото : Екатерина Миронова
4 из 5
© Фото : Екатерина МироноваРыбацкие шхуны у острова, населенного дивехи
Рыбацкие шхуны у острова, населенного дивехи
Рыбацкие шхуны у острова, населенного дивехи
© Фото : Екатерина Миронова
5 из 5
Морской биолог сажает коралл
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 5
Манты у берега
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 5
Сувенирная лавка в отеле
© Фото : Екатерина Миронова
3 из 5
Дивехи на рыбалке
© Фото : Екатерина Миронова
4 из 5
Рыбацкие шхуны у острова, населенного дивехи
© Фото : Екатерина Миронова
5 из 5
Почти в каждом отеле гостям предлагают "посадить свой коралл": под присмотром инструктора нужно приклеить полип к куску цемента, нырнуть в определенном месте и погрузить "саженец" в ячейку специальной сетки. Когда он станет цвета радуги и обрастет щупальцами, биологи перенесут его к рифу. "Живых кораллов больше на юге архипелага. Там чуть прохладнее", — говорит Иванко.
Кстати, вывозить даже найденные на берегу мертвые полипы запрещено. Отбирают на таможне.
Девушка в гамаке - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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12 декабря, 08:00

Рачки и дивехи

Главный аттракцион на Мальдивах — наблюдение за местной фауной. Кое-где даже раздают радиотелефоны для связи с биологами: как только они обнаружат в океане мант или зеленых черепах, сразу позвонят, а сотрудники курорта довезут в нужное место на лодке.
Морские обитатели появляются и прямо у берега, чаще всего — после заката. Тогда гостям предлагают их подкормить мелкой рыбешкой.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСерая цапля поймала рыбу талассому на берегу одного из Мальдивских островов
Серая цапля поймала рыбу талассому на берегу одного из Мальдивских островов. - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Серая цапля поймала рыбу талассому на берегу одного из Мальдивских островов
"Мое любимое занятие — смотреть на рачков, которые в ракушках разной формы передвигаются по песку", — признается Антонина.
Другое развлечение — сплавать на лодке в деревню дивехи. Там живут в домах, когда-то сделанных из кораллов и напоминающих спрессованный рис: материал, добытый в океане, складывали на срубленные стволы пальм, под ними разводили огонь, полипы от нагрева рассыпались, их заливали морской водой, и получался цемент. Сейчас такое строительство запрещено.
© iStock.com / WirestockМост Синамале, соединяющий Мале и Хулхумале
Мост Синамале, соединяющий Мале и Хулхумале - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© iStock.com / Wirestock
Мост Синамале, соединяющий Мале и Хулхумале
"Некоторые отели организуют экскурсии в Мале. Показывают двухкилометровый китайско-мальдивский мост дружбы "Синамале", соединяющий аэропорт со столицей, рыбный рынок, Пятничную бело-золотую мечеть XVII века. Но, на наш взгляд, это подходит для разового визита, чтобы скоротать время перед трансфером или вылетом", — отмечают в ITM group.

Кокос вместо виски

На Мальдивах не употребляют алкоголь и другим не советуют: это исламское государство.
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"Ввозить спиртное запрещено. Алкоголь можно заказать только в барах и ресторанах отелей", — предупреждает Анна Филатовская.

© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанк

Отдыхающие отеля Meeru Island Resort & Spa на Мальдивах

Отдыхающие отеля на Мальдивах

Отдыхающие отеля Meeru Island Resort & Spa на Мальдивах

© РИА Новости / Александр Ковалев
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1 из 7
© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанк

Туристы в отеле Meeru Island Resort & Spa на Мальдивах

Туристы в отеле на Мальдивах

Туристы в отеле Meeru Island Resort & Spa на Мальдивах

© РИА Новости / Александр Ковалев
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2 из 7
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБар на острове Велассару, Мальдивы
Бар на острове Велассару, Мальдивы
Бар на острове Велассару, Мальдивы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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3 из 7
© Фото : Екатерина МироноваБар-ресторан в мальдивском отеле
Бар-ресторан в мальдивском отеле
Бар-ресторан в мальдивском отеле
© Фото : Екатерина Миронова
4 из 7
© Фото : Екатерина МироноваСувенирная лавка в отеле
Сувенирная лавка в отеле
Сувенирная лавка в отеле
© Фото : Екатерина Миронова
5 из 7
© Фото : Екатерина МироноваДрагоценный алкоголь
Драгоценный алкоголь
Драгоценный алкоголь
© Фото : Екатерина Миронова
6 из 7
© Фото : Екатерина МироноваТарелка с фруктами - подарок туристам при заселении
Тарелка с фруктами - подарок туристам при заселении
Тарелка с фруктами - подарок туристам при заселении
© Фото : Екатерина Миронова
7 из 7

Отдыхающие отеля Meeru Island Resort & Spa на Мальдивах

© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в медиабанк
1 из 7

Туристы в отеле Meeru Island Resort & Spa на Мальдивах

© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в медиабанк
2 из 7
Бар на острове Велассару, Мальдивы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 7
Бар-ресторан в мальдивском отеле
© Фото : Екатерина Миронова
4 из 7
Сувенирная лавка в отеле
© Фото : Екатерина Миронова
5 из 7
Драгоценный алкоголь
© Фото : Екатерина Миронова
6 из 7
Тарелка с фруктами - подарок туристам при заселении
© Фото : Екатерина Миронова
7 из 7
На границе спиртное просто конфискуют. Некоторые пытались пронести виски в таре из-под колы — таможенники теперь нюхают содержимое подозрительных бутылок.
© iStock.com / skynesherДевушка на пляже на Мальдивах
Девушка на пляже на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© iStock.com / skynesher
Девушка на пляже на Мальдивах
«

"В отеле бокал вина — 30 долларов. Лишь в очень дорогих гостиницах, где номер в сутки стоит от тысячи, выдают при заселении бутылку шампанского. И то, как-то я открыла такой подарок, а там — яблочная газировка", — рассказывает Антонина.

К недорогим отелям на локальных островах (где живут местные) иногда подплывают алкобаржи, с которых индийцы и пакистанцы продают не очень качественное спиртное. Банка пива — пять долларов.
Зато кокосовый сок нередко наливают бесплатно, разбив при вас топориком спелый плод, кстати, единственный, растущий на Мальдивах. "Им хорошо запивать острый суп", — улыбаются местные.
Цена недельной поездки на двоих в январе с перелетами и завтраками — от 200 тысяч рублей, сообщают туроператоры. Иногда бывают скидки. Много рейсов, в том числе прямые — "Аэрофлотом".
Девушка на пляже в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Абу-Даби — доступная роскошь. Почему там снова ждут россиян
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