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Туроператоры рассказали о скидках на новогодние путевки на Мальдивы - РИА Новости, 09.11.2023
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Туризм
 
02:16 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/maldivy-1908182227.html
Туроператоры рассказали о скидках на новогодние путевки на Мальдивы
Туроператоры рассказали о скидках на новогодние путевки на Мальдивы - РИА Новости, 09.11.2023
Туроператоры рассказали о скидках на новогодние путевки на Мальдивы
Туроператоры рассказали о скидках на новогодние путевки на Мальдивы, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T02:16
2023-11-09T02:16
туризм
туризм
новости - туризм
мальдивы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
отели
гостиницы
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали о скидках на новогодние путевки на Мальдивы, сообщает АТОР.Снижения достигают 40 процентов, рассказывают участники рынка. Причина проста: при курсе в 100 рублей за доллар многие российские туристы оказались не готовы ехать на Мальдивы. Стоимость отдыха для них повышалась на 30-40 процентов.Отказ турбизнеса от традиционного новогоднего роста цен, сохранение спецпредложений позволяют предлагать скидки и сохранить турпоток на острова. Помимо снижения стоимости размещения, гостиницы отменяют оплату за праздничный ужин, предлагают бесплатный трансфер или апгрейд питания, говорят туроператоры.Эксперты объясняют, что быстрее всего заканчиваются стандартные номера и виллы, рассчитанные на проживание четырех и более постояльцев.
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туризм, новости - туризм, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мальдивы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, Отели, Гостиницы
Туроператоры рассказали о скидках на новогодние путевки на Мальдивы

АТОР: скидки на новогодние туры на Мальдивы достигают 40 процентов

© РИА Новости / Мария СеливановаHilton Maldives Amingiri Resort & SPA. Вид на Индийский океан с виллы
Hilton Maldives Amingiri Resort & SPA. Вид на Индийский океан с виллы - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали о скидках на новогодние путевки на Мальдивы, сообщает АТОР.
Снижения достигают 40 процентов, рассказывают участники рынка. Причина проста: при курсе в 100 рублей за доллар многие российские туристы оказались не готовы ехать на Мальдивы. Стоимость отдыха для них повышалась на 30-40 процентов.
Отказ турбизнеса от традиционного новогоднего роста цен, сохранение спецпредложений позволяют предлагать скидки и сохранить турпоток на острова. Помимо снижения стоимости размещения, гостиницы отменяют оплату за праздничный ужин, предлагают бесплатный трансфер или апгрейд питания, говорят туроператоры.
Эксперты объясняют, что быстрее всего заканчиваются стандартные номера и виллы, рассчитанные на проживание четырех и более постояльцев.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМальдивыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новый годОтелиГостиницы
 
 
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