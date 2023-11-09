https://ria.ru/20231109/maldivy-1908182227.html
Туроператоры рассказали о скидках на новогодние путевки на Мальдивы
Туроператоры рассказали о скидках на новогодние путевки на Мальдивы - РИА Новости, 09.11.2023
Туроператоры рассказали о скидках на новогодние путевки на Мальдивы
Туроператоры рассказали о скидках на новогодние путевки на Мальдивы, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T02:16
2023-11-09T02:16
2023-11-09T02:16
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали о скидках на новогодние путевки на Мальдивы, сообщает АТОР.Снижения достигают 40 процентов, рассказывают участники рынка. Причина проста: при курсе в 100 рублей за доллар многие российские туристы оказались не готовы ехать на Мальдивы. Стоимость отдыха для них повышалась на 30-40 процентов.Отказ турбизнеса от традиционного новогоднего роста цен, сохранение спецпредложений позволяют предлагать скидки и сохранить турпоток на острова. Помимо снижения стоимости размещения, гостиницы отменяют оплату за праздничный ужин, предлагают бесплатный трансфер или апгрейд питания, говорят туроператоры.Эксперты объясняют, что быстрее всего заканчиваются стандартные номера и виллы, рассчитанные на проживание четырех и более постояльцев.
https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мальдивы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, Отели, Гостиницы
Туроператоры рассказали о скидках на новогодние путевки на Мальдивы
АТОР: скидки на новогодние туры на Мальдивы достигают 40 процентов
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Туроператоры рассказали о скидках на новогодние путевки на Мальдивы, сообщает
АТОР.
Снижения достигают 40 процентов, рассказывают участники рынка. Причина проста: при курсе в 100 рублей за доллар многие российские туристы оказались не готовы ехать на Мальдивы. Стоимость отдыха для них повышалась на 30-40 процентов.
Отказ турбизнеса от традиционного новогоднего роста цен, сохранение спецпредложений позволяют предлагать скидки и сохранить турпоток на острова. Помимо снижения стоимости размещения, гостиницы отменяют оплату за праздничный ужин, предлагают бесплатный трансфер или апгрейд питания, говорят туроператоры.
Эксперты объясняют, что быстрее всего заканчиваются стандартные номера и виллы, рассчитанные на проживание четырех и более постояльцев.
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