https://ria.ru/20231109/maldivy-1908182227.html

Туроператоры рассказали о скидках на новогодние путевки на Мальдивы

Туроператоры рассказали о скидках на новогодние путевки на Мальдивы - РИА Новости, 09.11.2023

Туроператоры рассказали о скидках на новогодние путевки на Мальдивы

Туроператоры рассказали о скидках на новогодние путевки на Мальдивы, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T02:16

2023-11-09T02:16

2023-11-09T02:16

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мальдивы

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали о скидках на новогодние путевки на Мальдивы, сообщает АТОР.Снижения достигают 40 процентов, рассказывают участники рынка. Причина проста: при курсе в 100 рублей за доллар многие российские туристы оказались не готовы ехать на Мальдивы. Стоимость отдыха для них повышалась на 30-40 процентов.Отказ турбизнеса от традиционного новогоднего роста цен, сохранение спецпредложений позволяют предлагать скидки и сохранить турпоток на острова. Помимо снижения стоимости размещения, гостиницы отменяют оплату за праздничный ужин, предлагают бесплатный трансфер или апгрейд питания, говорят туроператоры.Эксперты объясняют, что быстрее всего заканчиваются стандартные номера и виллы, рассчитанные на проживание четырех и более постояльцев.

https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html

мальдивы

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, отели, гостиницы