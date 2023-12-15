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Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным - РИА Новости, 15.12.2023
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17:56 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/makron-1916086605.html
Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным
Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным - РИА Новости, 15.12.2023
Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов поговорить с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что "не менял номер телефона". РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:56
2023-12-15T17:56
в мире
франция
россия
эммануэль макрон
владимир путин
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ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов поговорить с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что "не менял номер телефона". "Если Путин хочет диалога и у него есть предложения по достижению долгосрочного мира на Украине, я готов потрудиться (с ним поговорить). Я не менял номер телефона", - ответил Макрон на вопрос о поддержании диалога с российским президентом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X. Ранее Путин заявил, что Россия готова и дальше взаимодействовать с Францией, а с Макроном были добрые рабочие отношения, но он их прекратил.
https://ria.ru/20230828/putin-1892667799.html
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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин
В мире, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным

Макрон заявил, что не менял номер телефона и готов к разговору с Путиным

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов поговорить с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что "не менял номер телефона".
"Если Путин хочет диалога и у него есть предложения по достижению долгосрочного мира на Украине, я готов потрудиться (с ним поговорить). Я не менял номер телефона", - ответил Макрон на вопрос о поддержании диалога с российским президентом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.
Ранее Путин заявил, что Россия готова и дальше взаимодействовать с Францией, а с Макроном были добрые рабочие отношения, но он их прекратил.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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В миреФранцияРоссияЭммануэль МакронВладимир Путин
 
 
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