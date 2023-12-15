https://ria.ru/20231215/makron-1916086605.html

Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным

Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным - РИА Новости, 15.12.2023

Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов поговорить с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что "не менял номер телефона". РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:56

2023-12-15T17:56

2023-12-15T17:56

в мире

франция

россия

эммануэль макрон

владимир путин

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ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов поговорить с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что "не менял номер телефона". "Если Путин хочет диалога и у него есть предложения по достижению долгосрочного мира на Украине, я готов потрудиться (с ним поговорить). Я не менял номер телефона", - ответил Макрон на вопрос о поддержании диалога с российским президентом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X. Ранее Путин заявил, что Россия готова и дальше взаимодействовать с Францией, а с Макроном были добрые рабочие отношения, но он их прекратил.

https://ria.ru/20230828/putin-1892667799.html

франция

россия

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Кирилл Волков

в мире, франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин