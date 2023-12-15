https://ria.ru/20231215/maersk-1915931995.html
СМИ: компания Maersk отрицает удар по их судну у берегов Йемена
СМИ: компания Maersk отрицает удар по их судну у берегов Йемена - РИА Новости, 15.12.2023
СМИ: компания Maersk отрицает удар по их судну у берегов Йемена
Датская судоходная компания Maersk отрицает, что по ее контейнеровозу был нанесен удар беспилотником у берегов Йемена, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T01:28
2023-12-15T01:28
2023-12-15T01:28
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Датская судоходная компания Maersk отрицает, что по ее контейнеровозу был нанесен удар беспилотником у берегов Йемена, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании. В четверг правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении удара по контейнеровозу Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе. "Судно не подвергалось удару", - заявил представитель судоходной компании. Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного американского чиновника в четверг сообщило, что ракета была выпущена с подконтрольной хуситам территории в Йемене по контейнеровозу Maersk Gibraltar под флагом Гонконга в районе Баб-эль-Мандебского пролива, однако не попала в цель. Агентство отметило, что судно направлялось из султаната Омана в Саудовскую Аравию.
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в мире, йемен, гонконг, оман, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, Гонконг, Оман, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: компания Maersk отрицает удар по их судну у берегов Йемена
Reuters: компания Maersk отрицает удар БПЛА по их судну у берегов Йемена