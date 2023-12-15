https://ria.ru/20231215/lyubertsy-1916020337.html

В Люберцах ввели в эксплуатацию два дома на 896 апартаментов

В Люберцах ввели в эксплуатацию два дома на 896 апартаментов - РИА Новости, 15.12.2023

В Люберцах ввели в эксплуатацию два дома на 896 апартаментов

Два новых корпуса на 896 апартаментов ввели в эксплуатацию в ЖК "Люберцы" Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:04

2023-12-15T14:04

2023-12-15T14:05

новости подмосковья

жилье

московская область (подмосковье)

люберцы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916020439_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_695a78c095ffa5b03f9e6e090f7ab248.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Два новых корпуса на 896 апартаментов ввели в эксплуатацию в ЖК "Люберцы" Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона. Минжилполитики Подмосковья выдало соответствующее разрешение. Девелопер проект группа "Самолет" возвел два дома в ходе седьмой очереди строительства. Площадь апартаментов варьируется от 19 до 68 квадратных метров, планировочные решения — от студий до трехкомнатных вариантов с объединенной кухней-гостиной. Как отмечает пресс-служба, во дворе было выполнено комплексное благоустройство: созданы зоны для отдыха, прогулок, для активностей с игровыми площадками для детей и спортплощадками с уличным оборудованием. В процессе озеленения устроили газоны, посадили молодые деревья и кустарники. Парковать автомобили будущие жители смогут за пределами двора. Проект "Люберцы" располагается в 7,5 километра от МКАД в одноименном муниципалитете. Совместно со строительством жилых домов в комплексе возводят объекты инфраструктуры: уже построены и функционируют пять детских садов, две школы и инженерно-технологический лицей с углубленным изучением технических дисциплин. В 2023 году открылась поликлиника для взрослых и детей на 600 посещений в смену, также введена в эксплуатацию станция скорой помощи.

московская область (подмосковье)

люберцы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жилье, московская область (подмосковье), люберцы