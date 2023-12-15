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В Люберцах ввели в эксплуатацию два дома на 896 апартаментов
В Люберцах ввели в эксплуатацию два дома на 896 апартаментов - РИА Новости, 15.12.2023
В Люберцах ввели в эксплуатацию два дома на 896 апартаментов
Два новых корпуса на 896 апартаментов ввели в эксплуатацию в ЖК "Люберцы" Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:04
2023-12-15T14:04
2023-12-15T14:05
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Два новых корпуса на 896 апартаментов ввели в эксплуатацию в ЖК "Люберцы" Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона. Минжилполитики Подмосковья выдало соответствующее разрешение. Девелопер проект группа "Самолет" возвел два дома в ходе седьмой очереди строительства. Площадь апартаментов варьируется от 19 до 68 квадратных метров, планировочные решения — от студий до трехкомнатных вариантов с объединенной кухней-гостиной. Как отмечает пресс-служба, во дворе было выполнено комплексное благоустройство: созданы зоны для отдыха, прогулок, для активностей с игровыми площадками для детей и спортплощадками с уличным оборудованием. В процессе озеленения устроили газоны, посадили молодые деревья и кустарники. Парковать автомобили будущие жители смогут за пределами двора. Проект "Люберцы" располагается в 7,5 километра от МКАД в одноименном муниципалитете. Совместно со строительством жилых домов в комплексе возводят объекты инфраструктуры: уже построены и функционируют пять детских садов, две школы и инженерно-технологический лицей с углубленным изучением технических дисциплин. В 2023 году открылась поликлиника для взрослых и детей на 600 посещений в смену, также введена в эксплуатацию станция скорой помощи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, московская область (подмосковье), люберцы
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Люберцы
В Люберцах ввели в эксплуатацию два дома на 896 апартаментов
Два дома на 896 апартаментов ввели в эксплуатацию в подмосковных Люберцах
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Два новых корпуса на 896 апартаментов ввели в эксплуатацию в ЖК "Люберцы" Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.
Минжилполитики Подмосковья выдало соответствующее разрешение. Девелопер проект группа "Самолет" возвел два дома в ходе седьмой очереди строительства. Площадь апартаментов варьируется от 19 до 68 квадратных метров, планировочные решения — от студий до трехкомнатных вариантов с объединенной кухней-гостиной.
Как отмечает пресс-служба, во дворе было выполнено комплексное благоустройство: созданы зоны для отдыха, прогулок, для активностей с игровыми площадками для детей и спортплощадками с уличным оборудованием. В процессе озеленения устроили газоны, посадили молодые деревья и кустарники. Парковать автомобили будущие жители смогут за пределами двора.
Проект "Люберцы" располагается в 7,5 километра от МКАД в одноименном муниципалитете. Совместно со строительством жилых домов в комплексе возводят объекты инфраструктуры: уже построены и функционируют пять детских садов, две школы и инженерно-технологический лицей с углубленным изучением технических дисциплин. В 2023 году открылась поликлиника для взрослых и детей на 600 посещений в смену, также введена в эксплуатацию станция скорой помощи.