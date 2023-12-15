https://ria.ru/20231215/kvota-1916093567.html

Минсельхоз России сократил квоту на импорт сыворотки для детских смесей

Минсельхоз России сократил квоту на импорт сыворотки для детских смесей - РИА Новости, 15.12.2023

Минсельхоз России сократил квоту на импорт сыворотки для детских смесей

Минсельхоз РФ утвердил разрешенный объема ввоза в следующем году молочной сыворотки для детских смесей (заменителей грудного молока) на уровне 605 тонн, это... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T18:27

2023-12-15T18:27

2023-12-15T18:27

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ утвердил разрешенный объема ввоза в следующем году молочной сыворотки для детских смесей (заменителей грудного молока) на уровне 605 тонн, это примерно в два с половиной раза меньше, чем в текущем году, приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации. "Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товара - сыворотки молочной деминерализованной сухой с уровнем деминерализации 90 процентов, предназначенной для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока), а также промышленных испытаний и наладки оборудования по выпуску указанной продукции", - говорится в документе. Согласно приложению к приказу, разрешенный объем ввоза этой продукции составляет 605 тонн (код ТН ВЭД ЕАЭС - 0404) - в два с половиной раза меньше, чем уровень допустимого ввоза в 2023 году. Власти России в августе 2014 года запретили импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против страны - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет подпали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций продлевались и эти ответные меры. Но сухая молочная сыворотка для детских смесей в 2021 году была выведена из-под действия этого продовольственного эмбарго. При этом разрешенный объем ввоза в 2021 году составлял 2 тысячи тонн, в 2022 году - 3,661 тысячи, в 2023 году - 1,5 тысячи тонн.

https://ria.ru/20231212/poshliny-1915327434.html

https://ria.ru/20231212/kartofel-1915354640.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)