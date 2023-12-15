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Минсельхоз России сократил квоту на импорт сыворотки для детских смесей - РИА Новости, 15.12.2023
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18:27 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/kvota-1916093567.html
Минсельхоз России сократил квоту на импорт сыворотки для детских смесей
Минсельхоз России сократил квоту на импорт сыворотки для детских смесей - РИА Новости, 15.12.2023
Минсельхоз России сократил квоту на импорт сыворотки для детских смесей
Минсельхоз РФ утвердил разрешенный объема ввоза в следующем году молочной сыворотки для детских смесей (заменителей грудного молока) на уровне 605 тонн, это... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T18:27
2023-12-15T18:27
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ утвердил разрешенный объема ввоза в следующем году молочной сыворотки для детских смесей (заменителей грудного молока) на уровне 605 тонн, это примерно в два с половиной раза меньше, чем в текущем году, приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации. "Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товара - сыворотки молочной деминерализованной сухой с уровнем деминерализации 90 процентов, предназначенной для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока), а также промышленных испытаний и наладки оборудования по выпуску указанной продукции", - говорится в документе. Согласно приложению к приказу, разрешенный объем ввоза этой продукции составляет 605 тонн (код ТН ВЭД ЕАЭС - 0404) - в два с половиной раза меньше, чем уровень допустимого ввоза в 2023 году. Власти России в августе 2014 года запретили импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против страны - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет подпали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций продлевались и эти ответные меры. Но сухая молочная сыворотка для детских смесей в 2021 году была выведена из-под действия этого продовольственного эмбарго. При этом разрешенный объем ввоза в 2021 году составлял 2 тысячи тонн, в 2022 году - 3,661 тысячи, в 2023 году - 1,5 тысячи тонн.
https://ria.ru/20231212/poshliny-1915327434.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз России сократил квоту на импорт сыворотки для детских смесей

Минсельхоз сократил квоту на импорт сыворотки для детских смесей в 2,5 раза

© Pexels / Sarah ChaiКормление ребенка
Кормление ребенка
© Pexels / Sarah Chai
Кормление ребенка. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ утвердил разрешенный объема ввоза в следующем году молочной сыворотки для детских смесей (заменителей грудного молока) на уровне 605 тонн, это примерно в два с половиной раза меньше, чем в текущем году, приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации.
"Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товара - сыворотки молочной деминерализованной сухой с уровнем деминерализации 90 процентов, предназначенной для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока), а также промышленных испытаний и наладки оборудования по выпуску указанной продукции", - говорится в документе.
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Согласно приложению к приказу, разрешенный объем ввоза этой продукции составляет 605 тонн (код ТН ВЭД ЕАЭС - 0404) - в два с половиной раза меньше, чем уровень допустимого ввоза в 2023 году.
Власти России в августе 2014 года запретили импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против страны - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет подпали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций продлевались и эти ответные меры.
Но сухая молочная сыворотка для детских смесей в 2021 году была выведена из-под действия этого продовольственного эмбарго. При этом разрешенный объем ввоза в 2021 году составлял 2 тысячи тонн, в 2022 году - 3,661 тысячи, в 2023 году - 1,5 тысячи тонн.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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