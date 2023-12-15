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В Тульской области обрушилась крыша производственного здания
В Тульской области обрушилась крыша производственного здания - РИА Новости, 15.12.2023
В Тульской области обрушилась крыша производственного здания
Кровля производственного здания обрушилась под тяжестью снега на площади 8 тысяч квадратных метров в Тульской области, люди не пострадали, рассказал РИА Новости РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:46
2023-12-15T10:46
2023-12-15T10:56
происшествия
тульская область
донской
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Кровля производственного здания обрушилась под тяжестью снега на площади 8 тысяч квадратных метров в Тульской области, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В городе Донской в здании по производству товаров народного потребления из-за нагрузки снега рухнула кровля общей площадью 8 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20230307/detsad-1856480389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, донской
Происшествия, Тульская область, Донской
В Тульской области обрушилась крыша производственного здания
В Тульской области под тяжестью снега обрушилась крыша производственного здания