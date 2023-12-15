https://ria.ru/20231215/krysha-1915964897.html

В Тульской области обрушилась крыша производственного здания

В Тульской области обрушилась крыша производственного здания - РИА Новости, 15.12.2023

В Тульской области обрушилась крыша производственного здания

Кровля производственного здания обрушилась под тяжестью снега на площади 8 тысяч квадратных метров в Тульской области, люди не пострадали, рассказал РИА Новости РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T10:46

2023-12-15T10:46

2023-12-15T10:56

происшествия

тульская область

донской

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Кровля производственного здания обрушилась под тяжестью снега на площади 8 тысяч квадратных метров в Тульской области, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В городе Донской в здании по производству товаров народного потребления из-за нагрузки снега рухнула кровля общей площадью 8 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20230307/detsad-1856480389.html

тульская область

донской

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, тульская область, донской