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В Тульской области обрушилась крыша производственного здания - РИА Новости, 15.12.2023
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10:46 15.12.2023 (обновлено: 10:56 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/krysha-1915964897.html
В Тульской области обрушилась крыша производственного здания
В Тульской области обрушилась крыша производственного здания - РИА Новости, 15.12.2023
В Тульской области обрушилась крыша производственного здания
Кровля производственного здания обрушилась под тяжестью снега на площади 8 тысяч квадратных метров в Тульской области, люди не пострадали, рассказал РИА Новости РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:46
2023-12-15T10:56
происшествия
тульская область
донской
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Кровля производственного здания обрушилась под тяжестью снега на площади 8 тысяч квадратных метров в Тульской области, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В городе Донской в здании по производству товаров народного потребления из-за нагрузки снега рухнула кровля общей площадью 8 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20230307/detsad-1856480389.html
тульская область
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происшествия, тульская область, донской
Происшествия, Тульская область, Донской
В Тульской области обрушилась крыша производственного здания

В Тульской области под тяжестью снега обрушилась крыша производственного здания

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Кровля производственного здания обрушилась под тяжестью снега на площади 8 тысяч квадратных метров в Тульской области, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В городе Донской в здании по производству товаров народного потребления из-за нагрузки снега рухнула кровля общей площадью 8 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет.
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ПроисшествияТульская областьДонской
 
 
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