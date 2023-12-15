В Госдуме прокомментировали анонс Киева нападения на Крым
Шеремет: анонсируемое украинской разведкой нападение на Крым неубедительно
Здание Государственной думы России . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал красочным, но неубедительным анонсируемое украинской военной разведкой нападение на Крым.
Ранее главное управление военной разведки Украины распространило в украинских СМИ видеоролик о подготовке нападения на Крым, который заканчивается словами: "Скоро на всех берегах Крыма. Ждите".
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"Красочный ролик, но совсем неубедительный. Мы их ждем. В Крыму все готово к их появлению: наручники, автозаки, сухие и прекрасные тюремные камеры. Но это для тех, кому повезет доплыть до крымского берега живыми. Так что всем, кому надоело жить и не терпится отправиться на корм рыбам: "Welcome", - сказал Шеремет РИА Новости и добавил, что желательно, чтобы украинских военных возглавил лично Владимир Зеленский или глава украинской разведки Кирилл Буданов, чтобы раз и навсегда положить конец "идейным последователям нацизма на Украине".
Депутат также отметил, что киевские власти начиная с 2014 года в своих фантазиях захватывают Крым, каждый раз сдвигая сроки и забывая об обещаниях, данных одурманенному ложью и пропагандой украинскому народу.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".