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В Госдуме прокомментировали анонс Киева нападения на Крым

В Госдуме прокомментировали анонс Киева нападения на Крым - РИА Новости, 15.12.2023

В Госдуме прокомментировали анонс Киева нападения на Крым

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал красочным, но неубедительным анонсируемое украинской военной разведкой нападение на Крым. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T11:31

2023-12-15T11:31

2023-12-15T11:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

киев

михаил шеремет

владимир зеленский

кирилл буданов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал красочным, но неубедительным анонсируемое украинской военной разведкой нападение на Крым. Ранее главное управление военной разведки Украины распространило в украинских СМИ видеоролик о подготовке нападения на Крым, который заканчивается словами: "Скоро на всех берегах Крыма. Ждите". "Красочный ролик, но совсем неубедительный. Мы их ждем. В Крыму все готово к их появлению: наручники, автозаки, сухие и прекрасные тюремные камеры. Но это для тех, кому повезет доплыть до крымского берега живыми. Так что всем, кому надоело жить и не терпится отправиться на корм рыбам: "Welcome", - сказал Шеремет РИА Новости и добавил, что желательно, чтобы украинских военных возглавил лично Владимир Зеленский или глава украинской разведки Кирилл Буданов, чтобы раз и навсегда положить конец "идейным последователям нацизма на Украине". Депутат также отметил, что киевские власти начиная с 2014 года в своих фантазиях захватывают Крым, каждый раз сдвигая сроки и забывая об обещаниях, данных одурманенному ложью и пропагандой украинскому народу. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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украина

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безопасность, россия, украина, киев, михаил шеремет, владимир зеленский, кирилл буданов, госдума рф, оон