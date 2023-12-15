Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали анонс Киева нападения на Крым - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:31 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/krym-1915974088.html
В Госдуме прокомментировали анонс Киева нападения на Крым
В Госдуме прокомментировали анонс Киева нападения на Крым - РИА Новости, 15.12.2023
В Госдуме прокомментировали анонс Киева нападения на Крым
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал красочным, но неубедительным анонсируемое украинской военной разведкой нападение на Крым. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:31
2023-12-15T11:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
киев
михаил шеремет
владимир зеленский
кирилл буданов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал красочным, но неубедительным анонсируемое украинской военной разведкой нападение на Крым. Ранее главное управление военной разведки Украины распространило в украинских СМИ видеоролик о подготовке нападения на Крым, который заканчивается словами: "Скоро на всех берегах Крыма. Ждите". "Красочный ролик, но совсем неубедительный. Мы их ждем. В Крыму все готово к их появлению: наручники, автозаки, сухие и прекрасные тюремные камеры. Но это для тех, кому повезет доплыть до крымского берега живыми. Так что всем, кому надоело жить и не терпится отправиться на корм рыбам: "Welcome", - сказал Шеремет РИА Новости и добавил, что желательно, чтобы украинских военных возглавил лично Владимир Зеленский или глава украинской разведки Кирилл Буданов, чтобы раз и навсегда положить конец "идейным последователям нацизма на Украине". Депутат также отметил, что киевские власти начиная с 2014 года в своих фантазиях захватывают Крым, каждый раз сдвигая сроки и забывая об обещаниях, данных одурманенному ложью и пропагандой украинскому народу. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, киев, михаил шеремет, владимир зеленский, кирилл буданов, госдума рф, оон
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Киев, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Госдума РФ, ООН
В Госдуме прокомментировали анонс Киева нападения на Крым

Шеремет: анонсируемое украинской разведкой нападение на Крым неубедительно

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал красочным, но неубедительным анонсируемое украинской военной разведкой нападение на Крым.
Ранее главное управление военной разведки Украины распространило в украинских СМИ видеоролик о подготовке нападения на Крым, который заканчивается словами: "Скоро на всех берегах Крыма. Ждите".
«
"Красочный ролик, но совсем неубедительный. Мы их ждем. В Крыму все готово к их появлению: наручники, автозаки, сухие и прекрасные тюремные камеры. Но это для тех, кому повезет доплыть до крымского берега живыми. Так что всем, кому надоело жить и не терпится отправиться на корм рыбам: "Welcome", - сказал Шеремет РИА Новости и добавил, что желательно, чтобы украинских военных возглавил лично Владимир Зеленский или глава украинской разведки Кирилл Буданов, чтобы раз и навсегда положить конец "идейным последователям нацизма на Украине".
Депутат также отметил, что киевские власти начиная с 2014 года в своих фантазиях захватывают Крым, каждый раз сдвигая сроки и забывая об обещаниях, данных одурманенному ложью и пропагандой украинскому народу.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаКиевМихаил ШереметВладимир ЗеленскийКирилл БудановГосдума РФООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала