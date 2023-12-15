https://ria.ru/20231215/krt-1915912414.html

Ефимов: город заключил с правообладателем договор о КРТ в Солнцеве

Ефимов: город заключил с правообладателем договор о КРТ в Солнцеве - РИА Новости, 15.12.2023

Ефимов: город заключил с правообладателем договор о КРТ в Солнцеве

Москва заключила с правообладателем договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Солнцево, работы будут проведены ООО "СЗ... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T09:05

2023-12-15T09:05

2023-12-15T09:05

жилье

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757355_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_36ab8a9675bdde908d7d5e2a95f9c977.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Москва заключила с правообладателем договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Солнцево, работы будут проведены ООО "СЗ "ДРУЖБА-ПАРК", заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участок располагается между Боровским шоссе и улицей Наро-Фоминская. Территория имеет хорошую транспортную доступность."Правообладатель земли и объектов недвижимости, расположенных в границах комплексного развития территории, в течение пяти лет проведет редевелопмент участка площадью 1,39 гектара. Инвестиции в развитие площадки составят почти семь миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации проекта – 99 миллионов рублей. В результате будет создано 260 рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что запланировано строительства 62,6 тыс. кв. м жилья на месте неэксплуатируемых зданий, которые портят внешний облик района. Жилые объекты будут возведены в том числе для программы реновации. На первых этажах МКД разместятся фитнес-залы, кафе, аптеки, магазины, точки бытового обслуживания.По информации пресс-службы, данная территория – значимая часть района, который активно развивается. Там уже открыта станция метро и транспортно-пересадочный узел "Солнцево", есть и новые соцобъекты.В границах проекта на сегодняшний день располагаются здания, которые уже пришли в негодность, стали неактуальны и не соответствуют поменявшемуся району. С целью развития участка там построят современный ЖК с повышенным уровнем комфортности, где будут качественные общественные пространства и эффективно спланированная территория.Благодаря программе комплексного развития территорий бывшие промышленные зоны и неэффективно используемые участки получают вторую жизнь. Вместо них возводятся современные городские кварталы, где есть комфортные жилые объекты, новые дороги и важная для жителей инфраструктура. На сегодняшний день в столице реализуются 188 проектов комплексного развития территорий, совокупная площадь которых достигает 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщал, что участок земли на Рязанском проспекте реорганизуют в рамках программы КРТ. Вложения в реализацию проекта превысят 30 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит не менее 2,7 млрд рублей.

https://ria.ru/20231212/krt-1915185493.html

https://ria.ru/20231117/proekty-1909953000.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман