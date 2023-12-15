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Ефимов: город заключил с правообладателем договор о КРТ в Солнцеве - РИА Новости, 15.12.2023
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09:05 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/krt-1915912414.html
Ефимов: город заключил с правообладателем договор о КРТ в Солнцеве
Ефимов: город заключил с правообладателем договор о КРТ в Солнцеве - РИА Новости, 15.12.2023
Ефимов: город заключил с правообладателем договор о КРТ в Солнцеве
Москва заключила с правообладателем договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Солнцево, работы будут проведены ООО "СЗ... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T09:05
2023-12-15T09:05
жилье
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Москва заключила с правообладателем договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Солнцево, работы будут проведены ООО "СЗ "ДРУЖБА-ПАРК", заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участок располагается между Боровским шоссе и улицей Наро-Фоминская. Территория имеет хорошую транспортную доступность."Правообладатель земли и объектов недвижимости, расположенных в границах комплексного развития территории, в течение пяти лет проведет редевелопмент участка площадью 1,39 гектара. Инвестиции в развитие площадки составят почти семь миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации проекта – 99 миллионов рублей. В результате будет создано 260 рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что запланировано строительства 62,6 тыс. кв. м жилья на месте неэксплуатируемых зданий, которые портят внешний облик района. Жилые объекты будут возведены в том числе для программы реновации. На первых этажах МКД разместятся фитнес-залы, кафе, аптеки, магазины, точки бытового обслуживания.По информации пресс-службы, данная территория – значимая часть района, который активно развивается. Там уже открыта станция метро и транспортно-пересадочный узел "Солнцево", есть и новые соцобъекты.В границах проекта на сегодняшний день располагаются здания, которые уже пришли в негодность, стали неактуальны и не соответствуют поменявшемуся району. С целью развития участка там построят современный ЖК с повышенным уровнем комфортности, где будут качественные общественные пространства и эффективно спланированная территория.Благодаря программе комплексного развития территорий бывшие промышленные зоны и неэффективно используемые участки получают вторую жизнь. Вместо них возводятся современные городские кварталы, где есть комфортные жилые объекты, новые дороги и важная для жителей инфраструктура. На сегодняшний день в столице реализуются 188 проектов комплексного развития территорий, совокупная площадь которых достигает 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщал, что участок земли на Рязанском проспекте реорганизуют в рамках программы КРТ. Вложения в реализацию проекта превысят 30 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит не менее 2,7 млрд рублей.
https://ria.ru/20231212/krt-1915185493.html
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жилье, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман
Жилье, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман

Ефимов: город заключил с правообладателем договор о КРТ в Солнцеве

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Москва заключила с правообладателем договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Солнцево, работы будут проведены ООО "СЗ "ДРУЖБА-ПАРК", заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Участок располагается между Боровским шоссе и улицей Наро-Фоминская. Территория имеет хорошую транспортную доступность.
«
"Правообладатель земли и объектов недвижимости, расположенных в границах комплексного развития территории, в течение пяти лет проведет редевелопмент участка площадью 1,39 гектара. Инвестиции в развитие площадки составят почти семь миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации проекта – 99 миллионов рублей. В результате будет создано 260 рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что запланировано строительства 62,6 тыс. кв. м жилья на месте неэксплуатируемых зданий, которые портят внешний облик района. Жилые объекты будут возведены в том числе для программы реновации. На первых этажах МКД разместятся фитнес-залы, кафе, аптеки, магазины, точки бытового обслуживания.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Ефимов: участок в Нижегородском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ
12 декабря, 09:05
По информации пресс-службы, данная территория – значимая часть района, который активно развивается. Там уже открыта станция метро и транспортно-пересадочный узел "Солнцево", есть и новые соцобъекты.
В границах проекта на сегодняшний день располагаются здания, которые уже пришли в негодность, стали неактуальны и не соответствуют поменявшемуся району. С целью развития участка там построят современный ЖК с повышенным уровнем комфортности, где будут качественные общественные пространства и эффективно спланированная территория.
Благодаря программе комплексного развития территорий бывшие промышленные зоны и неэффективно используемые участки получают вторую жизнь. Вместо них возводятся современные городские кварталы, где есть комфортные жилые объекты, новые дороги и важная для жителей инфраструктура. На сегодняшний день в столице реализуются 188 проектов комплексного развития территорий, совокупная площадь которых достигает 2,45 тыс. га.
Ранее Ефимов сообщал, что участок земли на Рязанском проспекте реорганизуют в рамках программы КРТ. Вложения в реализацию проекта превысят 30 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит не менее 2,7 млрд рублей.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Ефимов: в Москве утверждена документация по планировке для 17 проектов КРТ
17 ноября, 09:07
 
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